Khi Alumni trở lại: Kết nối hai thế hệ để giá trị FSB tiếp tục được truyền đi

Từ người học, các Alumni trở thành những người có kinh nghiệm để chia sẻ; từ người nhận giá trị, họ có thể trở thành người tiếp tục tạo ra giá trị cho thế hệ sau. Local Exchange 2026 tạo ra không gian để hai thế hệ ấy gặp nhau và kết nối.

Tốt nghiệp không có nghĩa là rời khỏi cộng đồng

Trong giáo dục đào tạo, Alumni thường được nhắc đến như những người đã hoàn thành chương trình đào tạo. Nhưng một cộng đồng Alumni mạnh không chỉ đơn giản là danh sách những người từng theo học. Giá trị thực sự nằm ở khả năng duy trì mối quan hệ giữa nhà trường và cựu học viên, giữa Alumni với nhau và đặc biệt là giữa Alumni với thế hệ học viên hiện tại. Bởi sau nhiều năm làm việc, một cựu học viên mang đến một tài sản mà không giáo trình nào có thể thay thế hoàn toàn: trải nghiệm thực tế.

Đó có thể là câu chuyện về một quyết định quản trị, một bài học trong quá trình điều hành doanh nghiệp, một lần thay đổi chiến lược hay một thất bại từng trải qua. Những câu chuyện đó có thể trở thành những bài học giá trị cho thế hệ đang học.

Hai thế hệ, hai góc nhìn của cộng đồng học viên và một điểm chung

Local Exchange 2026 tạo ra một không gian để học viên hiện tại và Alumni gặp nhau.

Điểm đặc biệt của sự kết nối này là tính hai chiều. Cựu học viên mang đến kinh nghiệm - Học viên hiện tại mang đến những câu hỏi mới. Cựu học viên nhìn lại hành trình từ góc độ của người đã trải qua. Thế hệ mới nhìn thị trường bằng những vấn đề và kỳ vọng của hiện tại. Khi hai góc nhìn gặp nhau, cả hai phía đều có thể nhận được giá trị.

Theo TS. Nguyễn Việt Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học FPT, việc kết nối Alumni với học viên hiện tại là một phần quan trọng trong quá trình xây dựng cộng đồng dài hạn. Kết nối các thế hệ là cách cộng đồng tiếp tục lớn lên

"Chúng tôi không muốn cộng đồng FSB chỉ được nhìn nhận là những người đang học hoặc những người đã từng học. Điều quan trọng hơn là tạo ra sự kết nối giữa các thế hệ. Những người đi trước có kinh nghiệm để chia sẻ, còn thế hệ đang học có những góc nhìn và câu hỏi mới. Khi hai thế hệ cùng tương tác, giá trị không chỉ được truyền từ thế hệ trước sang thế hệ sau mà còn được làm mới và phát triển." - TS. Nguyễn Việt Thắng chia sẻ

Quan điểm này đặt Alumni vào một vai trò rộng hơn: không chỉ là người đã tốt nghiệp, mà là một thành viên tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng học viên của .

Từ học viên FEM33ĐN đến CEO: Một hành trình trở lại cộng đồng học viên

Ông Lê Huy Khang, CEO Green Hoi An Co. và cựu học viên Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh FEMBA, lớp FEM33ĐN tại FSB Đà Nẵng, là một ví dụ cho sự tiếp nối đó. Sau quá trình học tập, mỗi cựu học viên bước vào hành trình nghề nghiệp riêng. Khi quay trở lại cộng đồng học viên FSB và có những chia sẻ với thế hệ sau của mình lại Local Exchange, lần này anh đã trở lại với một vốn trải nghiệm hoàn toàn khác.

Theo ông Khang: "Sau khi tốt nghiệp, mỗi người bước vào một hành trình mới với công việc và những mối quan tâm riêng. Vì vậy, việc có một không gian để Alumni trở lại, gặp lại cộng đồng và đặc biệt là gặp những học viên đang học có ý nghĩa rất lớn. Chúng tôi có thể chia sẻ những trải nghiệm thực tế của mình, còn thế hệ học viên mới mang đến những câu hỏi và góc nhìn mới. Đó là cách hai thế hệ cùng tạo ra giá trị cho nhau."

Cựu học viên, Ông Lê Huy Khang, CEO Green Hoi An Co. chia sẻ với học viên

Đối với những người đang học, gặp Alumni cũng là một cách tiếp cận gần hơn với những câu chuyện nghề nghiệp thực tế. Thay vì chỉ nhìn một hành trình qua hồ sơ hay chức danh, họ có thể nghe trực tiếp về những lựa chọn, thử thách và bài học phía sau hành trình đó.

Một người học hôm nay có thể là người truyền cảm hứng ngày mai

Điểm thú vị nhất của cộng đồng đa thế hệ nằm ở khả năng tạo ra một vòng tuần hoàn. Học viên hôm nay nhận được sự chia sẻ từ người đi trước. Một vài năm sau, chính những học viên ấy có thể trở thành Alumni. Và khi quay trở lại, họ tiếp tục chia sẻ với một thế hệ mới. Cộng đồng vì thế không ngừng được bổ sung thêm kinh nghiệm, câu chuyện và những mối quan hệ.

Đây cũng là điểm khác biệt giữa một cộng đồng chỉ tồn tại trên danh sách thành viên và một cộng đồng thực sự có sức sống.

Giá trị của Alumni không nằm ở quá khứ

Một cựu học viên không chỉ đại diện cho quá khứ của một chương trình đào tạo. Họ có thể trở thành một phần của hiện tại và tương lai của cộng đồng. Một lời khuyên. Một câu chuyện. Một mối quan hệ. Một cơ hội hợp tác. Những giá trị tưởng như nhỏ bé nhưng khi được tích lũy qua nhiều thế hệ có thể tạo nên một mạng lưới đáng kể.

Local Exchange 2026 vì thế không chỉ đưa các học viên từ nhiều cơ sở đến gần nhau, mà còn tạo thêm một điểm chạm giữa những người đã đi trước và những người đang tiếp tục hành trình.

Tốt nghiệp có thể là dấu mốc kết thúc một khóa học, nhưng không nhất thiết là dấu chấm hết của một mối quan hệ. Với một cộng đồng được duy trì và kết nối, đó có thể là điểm bắt đầu cho một vai trò mới: trở thành người đồng hành với thế hệ tiếp theo.