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Điều tra giao dịch 150 triệu đồng, bắt giữ Lê Quang Nhã SN 1986

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Điều tra giao dịch 150 triệu đồng, bắt giữ Lê Quang Nhã SN 1986

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Công an phường B’Lao (tỉnh Lâm Đồng) bắt giữ Lê Quang Nhã (SN 1986, trú xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, chiều 1/12/2024, Nhã từ TP. HCM đến Đắk Lắk rồi vào nhà ông Đ. ở xã Dray Bhăng hỏi mua cây cảnh. Để tạo lòng tin, Nhã tự giới thiệu là con rể chủ một tiệm vàng ở huyện Lắk (cũ) và thỏa thuận mua 7 cây cảnh với giá 150 triệu đồng.

Ngày hôm sau, Nhã đến một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn xã Dray Bhăng lấy mẫu giấy nộp tiền, sau đó tự điền thông tin giả, thể hiện đã chuyển 150 triệu đồng vào tài khoản của ông Đ. Đối tượng còn sử dụng con dấu có nội dung "đã thu tiền”, giả mạo chữ ký của giao dịch viên và khách hàng để làm giả chứng từ giao dịch. Khi bị hại kiểm tra tài khoản chưa nhận được tiền, Nhã viện lý do chuyển khác ngân hàng nên tiền sẽ về chậm.

Đối tượng Lê Quang Nhã.

Lợi dụng sự tin tưởng của ông Đ., Nhã tiếp tục mượn thêm 7 triệu đồng với lý do giải quyết công việc cá nhân rồi cắt đứt liên lạc.

Ngày 16/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Quang Nhã. Quá trình điều tra phát hiện, sau khi bỏ trốn qua nhiều địa phương, đối tượng đã sang Lào và bị cơ quan công an truy nã.

Sau khi xác định Nhã đã trở về Việt Nam, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp bắt giữ thành công để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Báo Đắk Lắk

Kim Linh

Phụ nữ mới

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