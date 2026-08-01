Mỹ đánh giá loại cá "tốt nhất thế giới": Tình cờ chợ Việt rất nhiều, giá quá bình dân

Cá là thực phẩm không thể thiếu cho thực đơn ăn uốn lành mạnh và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, khi đi chợ hay siêu thị, tâm lý chung ở nhiều người là tìm đến các loại cá đắt tiền như cá hồi, cá thu vì nghĩ "đắt xắt ra miếng". Ít ai ngờ rằng, có những loại cá bé nhỏ, giá thành vô cùng bình dân nhưng dinh dưỡng lại chẳng hề thua kém.

Trong số đó, có một loại cá quen thuộc tại các chợ dân sinh Việt Nam được vào danh sách hải sản bổ dưỡng bậc nhất: Đó chính là cá trích. Loại cá giá rẻ, dồi dào dinh dưỡng nhưng không phải ai cũng biết. Thậm chí nhiều người biét nhưng "ngại ăn" chỉ vì e ngại nhiều xương nhỏ.

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Vì sao cá trích được đánh giá là "tốt nhất thế giới"?

Cá trích là loài cá biển nhỏ thuộc họ Cá trích, sống thành đàn lớn ở các vùng biển nông trên khắp thế giới. Tại Việt Nam, cá trích xuất hiện nhiều ở các vùng biển miền Trung và miền Nam như Phú Quốc (Kiên Giang, Việt Nam). Dù có kích thước nhỏ bé, loại cá này lại sở hữu giá trị dinh dưỡng vượt trội khiến các tổ chức y tế quốc tế đánh giá rất cao.

1. Hàm lượng Omega-3 kỷ lục, bảo vệ tim mạch và não bộ

Theo dữ liệu dinh dưỡng, chỉ với 85g cá trích tươi đã cung cấp hơn 1.400mg Omega-3 (bao gồm cả EPA và DHA). Lượng axit béo thiết yếu này cao vượt trội hơn hẳn so với nhiều loại cá đắt tiền khác, có khả năng làm giảm triglyceride trong máu, hạ huyết áp, ngăn ngừa mảng bám động mạch và giảm nguy cơ đột quỵ. Đồng thời, Omega-3 còn giúp tăng cường trí nhớ, nuôi dưỡng tế bào não và giảm tình trạng suy giảm trí nhớ ở người cao tuổi.

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2. An toàn nhờ nguy cơ nhiễm thủy ngân cực thấp

Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), cá trích thuộc nhóm hải sản an toàn nhất. Khác với các loài cá săn mồi kích thước lớn như cá thu, cá ngừ hay cá kiếm có nguy cơ tích tụ độc tố thủy ngân cao do sống lâu năm, cá trích là loài cá nhỏ, nằm ở vị trí thấp trong chuỗi thức ăn và có vòng đời ngắn. Do đó, chúng hầu như không bị nhiễm kim loại nặng, rất an toàn để bổ sung vào thực đơn của phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ.

3. Tăng cường hệ miễn dịch và duy trì hệ thần kinh nhờ Vitamin D, B12

Cá trích là một trong số ít nguồn thực phẩm tự nhiên cực kỳ giàu Vitamin D. Chỉ một khẩu phần nhỏ đã đáp ứng đủ nhu cầu Vitamin D hàng ngày, giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện tâm trạng và phòng ngừa mệt mỏi mạn tính. Ngoài ra, hàm lượng Vitamin B12 dồi dào trong cá trích đóng vai trò cốt lõi trong việc duy trì hoạt động ổn định của hệ thần kinh, hỗ trợ sản xuất tế bào hồng cầu và ngăn ngừa bệnh thiếu máu.

4. Bổ sung canxi dồi dào, củng cố xương khớp chắc khỏe

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Khi được chế biến theo cách kho rục ăn được cả phần xương mềm, cá trích trở thành nguồn cung cấp canxi tự nhiên vô cùng tuyệt vời. Sự kết hợp hoàn hảo giữa canxi, phospho và Vitamin D sẵn có trong cá trích giúp tối ưu hóa quá trình hấp thụ khoáng chất của cơ thể, củng cố mật độ xương, ngăn ngừa tình trạng loãng xương ở người lớn tuổi và hỗ trợ phát triển chiều cao ở trẻ em.

5. Cá trích giúp chống oxy hóa và bảo vệ tuyến giáp

Cá trích rất giàu Selen, là một khoáng chất vi lượng đóng vai trò là chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong cơ thể. Selen giúp trung hòa các gốc tự do gây hại, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, hỗ trợ tuyến giáp hoạt động bình thường và củng cố hệ thống miễn dịch tự nhiên, từ đó làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính hay suy giảm chức năng cơ thể.

6. Nguồn đạm chất lượng cao, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và cơ bắp

Cá trích cung cấp nguồn protein hoàn chỉnh chứa đầy đủ các axit béo thiết yếu giúp xây dựng và phục hồi cơ bắp hiệu quả. Khác với các loại thịt đỏ chứa nhiều chất béo bão hòa gây hại cho tim mạch, protein từ cá trích rất dễ tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cholesterol xấu và rất thích hợp cho những người đang trong chế độ ăn kiêng, giữ dáng.

Ăn cá trích thế nào để ngon và bổ?

Tuy giàu dinh dưỡng nhưng thịt cá trích khá nhạy cảm và dễ thất thoát dưỡng chất nếu không được xử lý đúng cách. Dưới đây là 5 lưu ý quan trọng giúp bạn thưởng thức trọn vẹn vị ngon và giá trị bổ dưỡng của loại cá này:

- Không nên ăn sống hoặc ăn tái: Cá biển tươi chưa qua nấu chín kỹ luôn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm ký sinh trùng như sán cá (Anisakis) hay vi khuẩn biển. Việc ngâm chanh tươi hay mù tạt chỉ làm tái bề mặt thịt chứ không thể diệt sạch vi sinh vật gây hại. Người có hệ tiêu hóa yếu, trẻ em và phụ nữ mang thai tuyệt đối phải ăn chín uống sôi.

Ảnh minh họa

- Thận trọng với các sản phẩm cá trích ngâm muối hay đóng hộp: Cá trích chế biến sẵn thường chứa lượng natri rất cao. Những người có tiền sử mắc bệnh cao huyết áp, bệnh lý về thận hoặc tim mạch nên hạn chế tiêu thụ hoặc phải ngâm rửa kỹ qua nước ấm trước khi nấu để loại bỏ bớt lượng muối thừa.

- Tránh chiên cá ngập dầu ở nhiệt độ cao: Nhiệt độ quá cao trong chảo dầu sẽ làm phân hủy và oxy hóa các axit béo Omega-3 quý giá, đồng thời làm tăng lượng chất béo bão hòa gây hại. Nên ưu tiên các phương pháp nấu lành mạnh như kho rục, hấp hoặc nướng áp chảo nhẹ.

- Sử dụng mẹo lăn bột yến mạch khi áp chảo: Trước khi cho cá vào chảo nấu, bạn có thể phủ một lớp bột yến mạch mỏng quanh thân cá. Lớp màng này giữ vai trò ngăn chặn phần mỡ cá tự nhiên chứa nhiều Omega-3 không bị chảy ra ngoài hay tan biến ở nhiệt độ cao.

- Sơ chế kỹ và chế biến ngay sau khi mua: Thịt cá trích chứa nhiều chất béo bão hòa đơn nên rất nhanh bị ôi thiu và biến chất nếu để ở nhiệt độ phòng. Sau khi mua về, bạn cần móc sạch ruột, rửa sạch máu tanh và chế biến ngay, hoặc bảo quản cấp đông lạnh nếu chưa sử dụng tới.

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