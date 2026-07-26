5 loại cá giá rẻ mà tốt bậc nhất, đi chợ rất nên mua

Không phải cứ cá đắt tiền mới là lựa chọn tốt cho bữa cơm gia đình. Trên thực tế, nhiều loại cá quen thuộc ngoài chợ có giá thành bình dân nhưng lại chứa nhiều dưỡng chất cần thiết như protein, omega-3, vitamin và khoáng chất. Đây cũng là những loại cá dễ chế biến, phù hợp với nhiều món ăn từ kho, chiên, hấp đến nấu canh.

Dưới đây là 5 loại cá vừa ngon, vừa rẻ mà các gia đình có thể ưu tiên khi đi chợ.

1. Cá nục – loại cá bình dân nhưng giàu omega-3

Cá nục là một trong những loại cá biển quen thuộc, có giá khá mềm nhưng giá trị dinh dưỡng không hề thấp. Thịt cá nục săn chắc, vị ngọt tự nhiên, dễ chế biến thành nhiều món như cá nục kho cà, cá nục chiên, cá nục hấp cuốn bánh tráng. Loại cá này chứa nhiều protein và axit béo omega-3 – dưỡng chất có lợi cho sức khỏe tim mạch và não bộ. Cá nục cũng giàu vitamin D, canxi, giúp hỗ trợ xương chắc khỏe. Khi mua, nên chọn những con cá có mắt trong, mang đỏ tươi, thân cá cứng và không có mùi lạ để đảm bảo độ tươi ngon.

2. Cá trích – nhỏ bé nhưng hàm lượng dinh dưỡng cao

Cá trích thường có kích thước nhỏ, giá thành vừa phải nhưng lại được đánh giá cao nhờ hàm lượng chất béo tốt. Đây là loại cá phổ biến trong bữa ăn của nhiều gia đình ven biển và ngày càng được ưa chuộng ở các thành phố. Cá trích giàu omega-3, đạm dễ hấp thu và nhiều khoáng chất. Thịt cá mềm, thơm, thích hợp để nấu canh chua, kho tiêu hoặc làm gỏi cá. Một ưu điểm khác của cá trích là phần xương nhỏ, mềm khi chế biến đúng cách, có thể tận dụng được nhiều dưỡng chất từ cá.

3. Cá rô phi – lựa chọn tiết kiệm cho bữa cơm gia đình

Cá rô phi là loại cá nước ngọt rất phổ biến tại các chợ Việt Nam. Với mức giá dễ mua, thịt cá trắng, ít béo và vị khá dễ ăn, cá rô phi phù hợp với cả trẻ nhỏ lẫn người lớn tuổi. Cá rô phi cung cấp lượng protein dồi dào, ít calo và có thể chế biến thành nhiều món quen thuộc như cá rô phi chiên giòn, hấp gừng, nấu canh chua hoặc kho nghệ. Khi chọn cá rô phi, nên ưu tiên những con còn bơi khỏe, thân không bị trầy xước, vảy sáng và bụng không bị mềm nhũn.

4. Cá basa – rẻ, dễ ăn, phù hợp nhiều món

Cá basa là loại cá được nhiều gia đình lựa chọn nhờ phần thịt dày, ít xương dăm và dễ chế biến. Cá có vị béo nhẹ, mềm, phù hợp với nhiều cách nấu như kho, nấu canh, áp chảo hoặc nấu lẩu. Không chỉ tiện lợi, cá basa còn cung cấp protein, chất béo và một số dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Đây cũng là loại cá phù hợp với những gia đình có trẻ nhỏ vì dễ ăn và dễ chế biến.

5. Cá diêu hồng – món cá quen thuộc, dễ chế biến

Cá diêu hồng thường xuất hiện trong các bữa cơm gia đình nhờ thịt cá trắng, thơm, ít tanh. Dù có mức giá không quá cao, loại cá này vẫn cung cấp lượng đạm tốt và nhiều dưỡng chất. Các món phổ biến từ cá diêu hồng như hấp xì dầu, hấp hành gừng, chiên hoặc nấu lẩu đều giữ được vị ngon tự nhiên của cá. Khi mua cá diêu hồng, nên chọn cá có màu sắc tươi sáng, mắt trong, mang hồng đỏ và thân cá có độ đàn hồi.