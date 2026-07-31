4 loại cá được mệnh danh là "tứ quý ngư", đi chợ thấy là nên mua

Cá luôn là một trong những nguồn thực phẩm được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích bổ sung thường xuyên vào bữa ăn nhờ giàu protein chất lượng cao, axit béo omega-3, vitamin và nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Trong đó, có 4 loại cá được nhiều người ví như "tứ quý ngư" bởi hương vị thơm ngon, giá trị dinh dưỡng cao và phù hợp với nhiều cách chế biến. Nếu đi chợ hoặc siêu thị gặp những loại cá này còn tươi ngon, bạn có thể cân nhắc đưa vào thực đơn của gia đình.

1. Cá chim

Cá chim có phần thịt trắng, mềm, ít xương dăm và vị ngọt tự nhiên nên được nhiều gia đình yêu thích. Loại cá này giàu protein, vitamin D, vitamin B12 cùng các khoáng chất như canxi, phốt pho và selen, góp phần hỗ trợ sức khỏe xương, tăng cường miễn dịch và duy trì khối cơ. Cá chim có thể chế biến thành nhiều món như hấp xì dầu, nướng, chiên giòn hay sốt cà chua. Khi chọn mua, nên ưu tiên những con có mắt trong, mang đỏ hồng, thân cá săn chắc, da sáng bóng và không có mùi lạ. Nếu mua cá đông lạnh, hãy chọn sản phẩm còn nguyên bao bì, không có quá nhiều tinh thể đá bám trên bề mặt.

2. Cá thu

Cá thu từ lâu đã được xem là một trong những loại cá giàu omega-3 nhất. Chất béo tốt trong cá thu giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch, não bộ và thị lực, đồng thời cung cấp lượng lớn vitamin D, vitamin B12 và protein. Thịt cá thu chắc, thơm, ít xương, thích hợp để kho, áp chảo, nướng hoặc nấu canh chua. Khi mua, nên chọn cá có thân chắc, đàn hồi tốt, mắt sáng, mang đỏ tươi và lớp da còn óng ánh. Với cá cắt khúc, phần thịt nên có màu hồng nhạt tự nhiên, thớ thịt săn chắc và không bị chảy nhớt. Lưu ý, cá thu là loại cá biển có hàm lượng histidine khá cao. Nếu bảo quản không đúng cách, cá có thể sinh ra histamine gây ngộ độc. Vì vậy, chỉ nên mua ở những địa chỉ uy tín và bảo quản lạnh ngay sau khi mua.

3. Cá nục

Cá nục được nhiều người gọi vui là "siêu thực phẩm bình dân" bởi giá thành phải chăng nhưng giá trị dinh dưỡng không hề thua kém nhiều loại cá đắt tiền. Cá giàu omega-3, protein, vitamin B12, sắt và canxi, tốt cho tim mạch cũng như quá trình tạo máu. Thịt cá nục săn chắc, thơm, phù hợp để kho cà, nướng, hấp hoặc chiên. Khi chọn mua, nên quan sát phần mắt còn trong, bụng không phình to, da sáng, thân cá cứng và mang đỏ. Tránh chọn những con có bụng vỡ, thịt mềm nhũn hoặc có mùi tanh nồng bất thường.

4. Cá đé

Cá đé là loại cá biển khá quen thuộc ở nhiều tỉnh miền Trung và miền Nam. Thịt cá ngọt, béo vừa phải, ít xương dăm nên thích hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Loại cá này cung cấp nhiều protein, vitamin nhóm B cùng các khoáng chất như kali, magie và phốt pho, góp phần bổ sung năng lượng và hỗ trợ sức khỏe cơ bắp. Cá đé thường được dùng để nướng muối ớt, kho tiêu, nấu canh hoặc chiên giòn. Khi mua, hãy ưu tiên những con có thân nguyên vẹn, vảy bám chắc, mắt sáng, mang đỏ và thịt đàn hồi. Nếu cá có mùi hôi, mắt đục hoặc phần bụng mềm nhão thì không nên lựa chọn.

Một số lưu ý khi mua cá

Dù là cá biển hay cá nước ngọt, yếu tố quan trọng nhất vẫn là độ tươi. Cá tươi thường có mắt trong, mang đỏ hồng, da bóng, thịt săn chắc và không có mùi hôi khó chịu. Sau khi mua, nên chế biến sớm hoặc bảo quản trong ngăn đá nếu chưa sử dụng ngay để giữ được chất lượng và giá trị dinh dưỡng.

Bên cạnh đó, các chuyên gia khuyến nghị mỗi người trưởng thành nên ăn cá khoảng 2-3 bữa mỗi tuần để đa dạng nguồn đạm và bổ sung các axit béo có lợi cho sức khỏe. Việc thay đổi giữa nhiều loại cá khác nhau cũng giúp cơ thể hấp thu phong phú hơn các dưỡng chất cần thiết, đồng thời làm phong phú thực đơn hằng ngày.