Bé gái 8 tuổi qua đời sau 30 ngày phát hiện ung thư thận, người cha thừa nhận: “Tôi là thủ phạm”

Sự ra đi chóng vánh của bé Lệ Lệ (Đài Loan, Trung Quốc) đã để lại nỗi đau xé lòng cho gia đình, nhất là người cha. Đồng thời, gióng lên hồi chuông cảnh báo đắt giá cho các bậc phụ huynh về thói quen nuông chiều con trẻ trong sinh hoạt hàng ngày.

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Theo chia sẻ từ gia đình, Lệ Lệ vốn có niềm đam mê đặc biệt với các loại bánh kem ngọt. Ít ai biết rằng, thói quen này lại bắt nguồn từ chính tình yêu thương của người cha làm nghề thợ bánh.

Hóa ra, từ khi con gái mới 2 tuổi, anh đã thường xuyên mang các loại đồ ngọt, bánh kem tráng miệng dư thừa tại nơi làm việc về cho con. Thấy con gái thích thú, gia đình không hề cấm đoán mà còn cho phép cô bé ăn bánh ngọt bất cứ lúc nào.

Bánh kem, bánh ngọt không chỉ xuất hiện trong bữa phụ mà còn trở thành món ăn sáng, đồ ăn khuya, thậm chí nhiều ngày Lệ Lệ ăn thay luôn bữa chính. Nhìn con ngày một mập mạp, dễ thương, người cha luôn tự hào rằng mình đang dành những điều tốt nhất, ngọt ngào nhất cho con mà không hề hay biết bi kịch đang âm thầm kéo tới.

Mọi chuyện bắt đầu vỡ lở khi bố mẹ nhận ra Lệ Lệ sụt cân nhanh chóng và thường xuyên than phiền về những cơn đau bụng dữ dội. Ban đầu, gia đình chỉ nghĩ con bị rối loạn tiêu hóa thông thường nên mua thuốc về uống. Tuy nhiên, khi các cơn đau xuất hiện dồn dập, người cha mới hốt hoảng đưa con đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả xét nghiệm khiến toàn bộ gia đình sụp đổ: Cô bé 8 tuổi bị chẩn đoán mắc ung thư thận giai đoạn cuối, kèm theo tổn thương gan nghiêm trọng và rối loạn chuyển hóa toàn thân. Dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa, Lệ Lệ vẫn không thể vượt qua khỏi do tình trạng suy đa tạng tiến triển quá nhanh. Cô bé trút hơi thở cuối cùng chỉ sau 30 ngày nhập viện.

Khi bác sĩ phân tích nguyên nhân bệnh lý xuất phát từ thói quen ăn uống nạp quá nhiều đường trong suốt 6 năm liên tục, người cha sụp đổ hoàn toàn. Trong suy nghĩ của anh, đây là bệnh của người lớn và chỉ người uống nhiều bia rượu, làm "chuyện ấy" vô độ hay có lối sống vô cùng tội tệ mới mắc phải. Anh ngã khuỵu, quỳ gối gào khóc ngay trước cửa phòng bệnh: "Tất cả là lỗi của tôi! Tôi là thủ phạm".

Nói về trường hợp này, bác sĩ Wu Sheng-tang (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, các loại bánh ngọt chứa lượng đường và tinh bột tinh chế cực kỳ cao. Khi tiêu thụ mỗi ngày, lượng đường trong máu tăng vọt buộc thận phải làm việc hết công suất ròng rã nhiều năm để lọc máu. Càng nghiêm trọng hơn với cơ thể non nớt của con trẻ.

Ảnh minh họa

Việc nạp thừa đường liên tục gây ra chuỗi hệ lụy nghiêm trọng bằng 2 cách chính. Thứ nhất, nó fây rối loạn nội tiết. Lượng đường dư thừa làm tăng nồng độ insulin, kích hoạt phản ứng viêm mãn tính trong cơ thể.

Thứ hai, nó tàn phá chức năng thận và gan bằng cách buộc hệ cơ quan non nớt vận hành quá tải suốt 6 năm làm bùng phát tình trạng viêm hệ thống, bào mòn tế bào thận và tổn thương gan nặng nề.

Đặc biệt, bệnh hình thành từ từ mà không có biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu, khiến phụ huynh dễ chủ quan bỏ qua. Trong khi trẻ em chưa có kiến thức về bệnh tật, khó để miêu tả chính xác khó chịu của mình.

Để tránh những hậu quả đau lòng như trường hợp Lệ Lệ, bác sĩ Wu nhắc cha mẹ cần đặc biệt lưu tâm nếu trẻ xuất hiện các triệu chứng bất thường:

- Trẻ thường xuyên than đau vùng thắt lưng hoặc đau âm ỉ bụng dưới.

- Tiểu khó, tiểu buốt hoặc nước tiểu có màu sẫm khác lạ (nghi ngờ tiểu ra máu).

- Sụt cân đột ngột, cơ thể xanh xao, mệt mỏi dù vẫn ăn uống bình thường.

- Sốt nhẹ về chiều hoặc đêm kéo dài không rõ nguyên nhân.

Bên cạnh đó, phụ huynh cần chủ động kiểm soát chặt chẽ lượng đường và muối trong khẩu phần ăn hàng ngày, ưu tiên bổ sung trái cây tươi và nước lọc. Đặc biệt với những trẻ có thói quen ăn uống kém lành mạnh, cha mẹ nên đưa con đi tầm soát chức năng thận qua siêu âm và xét nghiệm nước tiểu định kỳ để kịp thời phát hiện các bất thường.

Nguồn và ảnh: Good Morning Health, Sohu