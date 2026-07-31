Tỉnh lớn nhất Việt Nam bất ngờ được nhiều người tìm kiếm

Theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh được Chính phủ công bố, tỉnh Lâm Đồng mới hình thành trên cơ sở hợp nhất Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, có diện tích tự nhiên 24.233,1 km². Từ đó trở thành tỉnh lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Không chỉ được chú ý với danh xưng đó, thời gian qua, cái tên Lâm Đồng còn được nhiều người quan tâm hơn bởi sân bay Liên Khương sắp chính thức khai thác trở lại sau thời gian tạm ngưng để nâng cấp, sửa chữa. Điều này khiến nhiều tín đồ yêu du lịch bắt đầu tìm kiếm về Lâm Đồng nhiều hơn cho các chuyến đi vào nửa cuối năm. Các chuyến bay thẳng tới Liên Khương bắt đầu xuất hiện trở lại trên các nền tảng, hệ thống đặt vé.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, các đường bay kết nối Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng với Liên Khương dự kiến được khôi phục từ ngày 19/8/2026, sau khi phương án mở cửa sân bay được cơ quan có thẩm quyền chính thức phê duyệt. Mới đây nhất, đường bay Cần Thơ - Đà Lạt cũng dự kiến được mở trở lại sau gần 6 năm tạm dừng, nối lại kết nối trực tiếp giữa Đồng bằng sông Cửu Long và khu vực cao nguyên.

Cảng HKQT Liên Khương chính thức chuẩn bị khai thác trở lại (Ảnh Vietjet Air)

Tỉnh Lâm Đồng ngày nay trải dài từ các cao nguyên Langbiang, M’Nông, Di Linh - Bảo Lộc tới vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Cổng thông tin tỉnh đánh giá sự kết nối giữa núi rừng Tây Nguyên và bờ biển đã tạo cho Lâm Đồng nguồn tài nguyên du lịch đặc biệt đa dạng.

Một địa phương, ba sắc thái du lịch

Khu vực Đà Lạt - Bảo Lộc là lựa chọn thuận tiện nhất khi Liên Khương mở cửa. Tại Đà Lạt, du khách có thể dạo hồ Xuân Hương, khám phá hồ Tuyền Lâm, Langbiang, thác Datanla, đi tàu tới Trại Mát hoặc trải nghiệm trekking, đạp xe, chèo SUP và đu dây vượt thác.

Những vườn hoa, vườn dâu, trang trại rau công nghệ cao, cà phê và trà tạo nên nhóm sản phẩm du lịch canh nông đặc trưng. Đi về phía Bảo Lộc - Di Linh, hành trình chuyển sang đồi chè, nghề tơ lụa, thác Đam B’ri và những cung đường cao nguyên có nhịp điệu chậm hơn.

Ảnh Lữ hành Việt Nam

Phía Tây tỉnh mở ra một không gian khác với hồ Tà Đùng và Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. UNESCO cho biết khu vực này có cảnh quan được hình thành bởi hoạt động núi lửa và quá trình phong hóa nhiệt đới, nổi bật với các hang động núi lửa cùng hệ thống thác, hồ và không gian văn hóa bản địa.

Du khách có thể ngắm cảnh hồ Tà Đùng, săn mây, cắm trại hoặc tham gia những tuyến khám phá thiên nhiên, địa chất có hướng dẫn. Với các hang động và khu vực được bảo vệ, khách không nên tự ý tiếp cận khi chưa có hướng dẫn của đơn vị chuyên môn.

Từ cao nguyên xuống biển, Phan Thiết - Mũi Né mang đến trải nghiệm gần như đối lập với nắng, biển, làng chài và những đồi cát. Trang thông tin chính thức của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam giới thiệu Mũi Né là điểm đến nổi bật với đồi cát và các môn thể thao nước.

Du khách có thể ngắm bình minh tại làng chài, tham quan Bàu Trắng, Suối Tiên, thử trượt cát, đi xe địa hình, lướt ván buồm hoặc lướt ván diều.

Hồ Tà Đùng và Biển Phan Thiên hay Mũi Né là yếu tố mới của du lịch Lâm Đồng sau sáp nhập (Ảnh Lữ hành Việt Nam)

Nếu có thêm thời gian, hành trình có thể nối từ Phan Thiết ra đặc khu Phú Quý bằng tàu cao tốc. Hòn đảo này gây ấn tượng với biển trong xanh, Bãi Nhỏ - Gành Hang, Hòn Tranh, núi Cao Cát và hệ sinh thái san hô phong phú. Các hoạt động phù hợp gồm tắm biển, chèo SUP, đi ca nô, lặn ngắm san hô và thưởng thức hải sản.

Nên đi thế nào khi Liên Khương mở lại?

Sân bay Liên Khương giúp việc tiếp cận Đà Lạt và vùng cao nguyên thuận tiện hơn. Tuy nhiên, diện tích hơn 24.000 km² khiến Lâm Đồng không phải điểm đến có thể khám phá trọn vẹn trong vài ngày. Du khách nên chia hành trình theo từng cụm thay vì cố ghép tất cả địa danh vào một chuyến ngắn.

Với kỳ nghỉ 3-4 ngày, lựa chọn phù hợp là Đà Lạt - hồ Tuyền Lâm - các điểm du lịch canh nông hoặc kết hợp Đà Lạt với Bảo Lộc. Nhóm thích thiên nhiên, địa chất có thể dành một chuyến riêng cho Tà Đùng và vùng phía Tây.

Trong khi đó, Phan Thiết - Mũi Né - Phú Quý nên được xem là cung biển độc lập, bởi du khách còn phải kết hợp đường bộ và tàu cao tốc. Liên Khương mở lại không đồng nghĩa mọi điểm đến của tỉnh rộng nhất Việt Nam đều nằm gần sân bay.

Ảnh Cục Du lịch Quốc gia

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng sử dụng chủ đề “Hành trình kết nối Biển - Hoa - Đại ngàn” cho chuỗi hoạt động du lịch năm 2026. Cách gọi này cũng khái quát rõ diện mạo mới của địa phương: trong cùng một tỉnh, du khách có thể chọn khí hậu se lạnh, rừng và hồ, dấu tích núi lửa hoặc biển xanh, đồi cát và hải đảo cho những chuyến đi hoàn toàn khác nhau.

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