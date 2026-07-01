Việt Nam có 1 trường ĐH công lập nhưng giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh: Đầu tư xây khuôn viên hơn 5.000 tỷ đồng, đặt mục tiêu vào Top 200 châu Á

Trường ĐH công lập đào tạo theo chuẩn quốc tế

Được thành lập năm 2008, trường Đại học Việt Đức (VGU) là trường Đại học công lập của Việt Nam được xây dựng trên cơ sở quan hệ đối tác chặt chẽ với CHLB Đức. Dự án hợp tác này nhằm xây dựng một trường đại học tiêu chuẩn Đức ngay tại Việt Nam và đào tạo những chuyên gia công nghệ ưu tú cho nền kinh tế Việt Nam trong tương lai.

Với vai trò là đại học kiểu mới và là một trong những trường đại học tiên phong, VGU kết hợp sự năng động của Việt Nam với tinh hoa học thuật của Đức, hình thành nên một môi trường giáo dục độc đáo và tiên tiến. Toàn bộ chương trình được thiết kế theo tiêu chuẩn học thuật châu Âu, đồng thời được kiểm định chất lượng và xây dựng đồng bộ cùng các trường đại học đối tác của Đức.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc các chương trình đào tạo đều được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đội ngũ giảng viên trường gồm các tiến sĩ, phó giáo sư và giáo sư đến từ nhiều quốc gia phát triển, được tuyển chọn theo quy trình nghiêm ngặt của Đức nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo đạt chuẩn quốc tế.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được cấp song bằng của Trường Đại học Việt Đức và trường đại học đối tác tại Đức, qua đó mở rộng cơ hội học tập ở bậc cao hơn cũng như làm việc trong môi trường quốc tế.

Sở hữu cơ sở vật chất hiện đại

Bên cạnh chất lượng đào tạo, Trường Đại học Việt Đức còn gây ấn tượng với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại. Từ năm 2022, trường chính thức đưa vào sử dụng khuôn viên mới rộng 50,5 ha, có tổng vốn đầu tư gần 200 triệu USD (hơn 5.256 tỷ đồng).

Toàn bộ khuôn viên được quy hoạch theo mô hình hệ sinh thái đô thị đại học hiện đại do công ty kiến trúc Machado Silvetti (Mỹ) thiết kế, tích hợp đầy đủ các không gian phục vụ đào tạo, nghiên cứu và sinh hoạt trong cùng một tổng thể. Trong đó, nổi bật là cụm 5 tòa nhà học thuật cùng 21 phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế, được trang bị hệ thống máy móc, thiết bị theo tiêu chuẩn châu Âu, phục vụ các hoạt động nghiên cứu và thực hành.

Không chỉ đầu tư cho không gian học thuật, trường còn xây dựng hệ thống tiện ích đồng bộ gồm thư viện, hội trường, nhà điều hành, trung tâm kỹ thuật, trung tâm thể thao, nhà ăn, ký túc xá dành cho sinh viên và học viên, cùng khu nhà ở cho chuyên gia và giảng viên ngay trong khuôn viên.

Trong đó, thư viện có 4 tầng với tổng diện tích hơn 4.000 m², được thiết kế đáp ứng nhiều nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc nhóm. Khu thể thao đa năng cũng được đầu tư hiện đại với nhà thi đấu, hồ bơi cùng nhiều sân tập, phục vụ hoạt động rèn luyện thể chất của sinh viên và giảng viên.

Không chỉ mang đến môi trường học tập và sinh hoạt tiện nghi, thiết kế tổng thể của khuôn viên Trường Đại học Việt Đức còn được nhận giải thưởng quốc tế về thiết kế do Hiệp hội kiến trúc Boston (BSA) trao tặng.

Được đầu tư thành đại học hàng đầu châu Á

Ngày 29/5/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 966/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển một số cơ sở giáo dục đại học lớn ở vùng Đông Nam Bộ. Theo Đề án, Trường Đại học Việt Đức cùng Đại học Quốc gia TP.HCM, Trường Đại học Y Dược TP.HCM và Đại học Kinh tế TP.HCM được xác định là những hạt nhân chiến lược của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, hướng tới đạt trình độ tiên tiến của nhóm các trường đại học hàng đầu châu Á.

Theo Quyết định, Đề án được triển khai trong giai đoạn 2026–2035 với nguồn lực huy động từ ngân sách nhà nước, viện trợ quốc tế, nguồn thu hợp pháp của các cơ sở giáo dục đại học, hợp tác công tư và các nguồn lực xã hội hóa khác. Trong đó, ngân sách nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, tạo động lực thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế và đối tác quốc tế.

Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm hình thành các trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo có năng lực cạnh tranh trong khu vực, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho giai đoạn mới.

Theo mục tiêu đến năm 2030, nhà trường sẽ đào tạo khoảng 1.000 nhân lực chất lượng cao mỗi năm theo tiêu chuẩn Đức và châu Âu, tập trung vào các lĩnh vực khoa học công nghệ lõi, công nghệ chiến lược và các ngành kinh tế mới nổi. VGU cũng đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ giảng viên có khoảng 95% trình độ tiến sĩ, trong đó tỷ lệ giáo sư và phó giáo sư đạt khoảng 20%. Đồng thời, trường tiếp tục mở rộng sự tham gia trực tiếp của các nhà khoa học Đức và quốc tế trong giảng dạy cũng như nghiên cứu.

Ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học, trường hướng tới gia tăng mạnh số lượng công bố quốc tế, thúc đẩy các dự án hợp tác nghiên cứu xuyên biên giới, phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Song song với đó là mục tiêu đẩy mạnh quốc tế hóa thông qua việc thu hút sinh viên nước ngoài, mở rộng các chương trình trao đổi học thuật và hoàn tất chuyển giao các chương trình đào tạo từ các trường đại học đối tác của Đức.

Đến năm 2035, VGU được định hướng trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo xuất sắc trong lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ. Đồng thời, trường phấn đấu nằm trong nhóm 200 trường đại học hàng đầu châu Á ở các ngành công nghệ chính xác và thông minh, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu cùng nhiều lĩnh vực khoa học - công nghệ then chốt khác.

Việc Trường Đại học Việt Đức được xác định là một trong những trụ cột của Đề án mở ra cơ hội để hình thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu đẳng cấp quốc tế ngay tại Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế của giáo dục đại học Việt Nam trên bản đồ học thuật khu vực và thế giới.

(Tổng hợp)