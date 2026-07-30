Giáo sư người Việt vừa nhận giải thưởng danh giá bậc nhất châu Á là ai?

Đó chính là GS.TS. Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam.

Mới đây, Hiệp hội Nhi khoa Châu Á - Thái Bình Dương đã trao Giải thưởng Bác sĩ Nhi khoa Châu Á xuất sắc năm 2026 (Outstanding Asian Pediatrician Award - OAPA 2026) cho GS.TS. Trần Minh Điển.

Đây là một trong những giải thưởng danh giá nhất của Hiệp hội Nhi khoa Châu Á - Thái Bình Dương (APPA), nhằm tôn vinh các bác sĩ nhi khoa có đóng góp đặc biệt xuất sắc cho sự phát triển của chuyên ngành Nhi khoa và công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo quy định của APPA, mỗi hội nhi khoa thành viên chỉ được đề cử một ứng viên cho mỗi kỳ xét giải. Quá trình tuyển chọn được đánh giá nghiêm ngặt dựa trên những thành tựu chuyên môn, đóng góp đối với ngành Nhi khoa tại quốc gia cũng như vai trò trong hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trẻ em trong khu vực.

GS Trần Minh Điển (ảnh BVCC).

GS.TS. Trần Minh Điển được vinh danh nhờ những đóng góp nổi bật trong điều trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển chuyên ngành Nhi khoa tại Việt Nam cũng như khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong hơn ba thập kỷ gắn bó với lĩnh vực Nhi khoa, ông đã trực tiếp điều trị cho nhiều trẻ mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo; có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển chuyên ngành hồi sức cấp cứu nhi, đặc biệt là hồi sức sau phẫu thuật tim và hồi sức ghép tạng trẻ em.

Không chỉ tham gia điều trị, Giáo sư còn tích cực xây dựng các quy trình chuyên môn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho trẻ em tại Việt Nam.

Ở cương vị Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương và Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam, GS.TS. Trần Minh Điển đã dẫn dắt sự phát triển của nhiều chuyên ngành sâu, đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật, đào tạo cán bộ và nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao năng lực của hệ thống nhi khoa trên phạm vi cả nước.

Song song với đó, ông cũng tích cực mở rộng hợp tác quốc tế, kết nối các chuyên gia và tổ chức y tế trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng như trên thế giới, thúc đẩy trao đổi học thuật, chuyển giao tri thức và công nghệ, qua đó góp phần nâng cao vị thế của Nhi khoa Việt Nam trên trường quốc tế.

Việc GS.TS. Trần Minh Điển được trao Giải thưởng Bác sĩ Nhi khoa Châu Á xuất sắc năm 2026 không chỉ là sự ghi nhận đối với những cống hiến bền bỉ của cá nhân ông mà còn là niềm tự hào của Bệnh viện Nhi Trung ương, Hội Nhi khoa Việt Nam và ngành Nhi khoa Việt Nam.

Giải thưởng cũng góp phần khẳng định vị thế ngày càng được nâng cao của Nhi khoa Việt Nam trong hợp tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế, đồng thời cho thấy năng lực của các bác sĩ Việt Nam đang ngày càng được cộng đồng y khoa khu vực và thế giới ghi nhận.