3 kiểu ăn tối nằm trong "danh sách đen" của trái tim: Nhồi máu cơ tim rất thích!

Thời gian ăn tối thường là lúc các thành viên trong gia đình quây quần đông đủ nhất hoặc là bữa ăn được cho là bồi bồ, bù đắp sau một ngày dài. Điều này khiến nhiều người có xu hướng chuẩn bị mâm cỗ soạn sửa, giàu dinh dưỡng hoặc xem đây là khoảng thời gian để tự thưởng cho bản thân sau giờ làm việc căng thẳng. Ngược lại, không ít người trẻ bận rộn lại chọn cách ăn qua loa để nhanh chóng tiếp tục công việc hoặc làm các hoạt động khác, hoặc đơn giản chỉ là nghỉ ngơi.

Trong khi đí, các chuyên gia tim mạch cảnh báo, khi màn đêm buông xuống, nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể sẽ chủ động làm chậm quá trình chuyển hóa đường và chất béo. Việc nạp sai loại thực phẩm hoặc chọn thói quen ăn tối không đúng thời điểm sẽ dễ làm rối loạn nhịp sinh học này, buộc trái tim phải làm việc quá tải sau khi ăn tối. Từ đó, dễ dẫn đến sự xuất hiện của các mảng xơ vữa và kích hoạt biến cố nhồi máu cơ tim cực kỳ nguy hiểm.

3 kiểu ăn tối tàn phá trái tim âm thầm

Nếu muốn bảo vệ trái tim, phòng tránh nhồi máu cơ tim, có 3 kiểu ăn tối bạn cần tránh xa hoặc sửa đổi càng sớm càng tốt:

1. Ăn tối quá đậm đà, nhiều muối và thực phẩm chế biến sẵn

Thói quen ăn mặn, nêm nếm nhiều gia vị đậm đà hoặc sử dụng các loại thịt nguội, xúc xích, đồ đóng hộp khi ăn tối là "kẻ thù" hàng đầu của mạch máu. Lượng natri dư thừa nạp vào cơ thể lúc đêm muộn khiến thận không kịp đào thải, buộc cơ thể phải tích giữ nước để cân bằng áp suất thấu thẩu, từ đó làm gia tăng áp lực dòng máu lên thành mạch.

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Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), ở người khỏe mạnh, huyết áp sẽ tự động giảm từ 10% - 20% vào ban đêm để tim nghỉ ngơi. Tuy nhiên, việc ăn tối chứa quá nhiều muối sẽ làm biến mất hiện tượng giảm huyết áp sinh lý này (gọi là hiện tượng "non-dipping"). Huyết áp duy trì ở mức cao liên tục suốt đêm buộc cơ tim phải co bóp dưới áp lực lớn, làm tổn thương lớp nội mạc mạch máu, hình thành các vết rạn nứt – nơi tích tụ lý tưởng cho mảng xơ vữa bám vào và gây ra biến cố nhồi máu cơ tim rạng sáng.

2. Ăn tối quá giàu chất béo xấu và đạm động vật đậm màu

Các món chiên xào nhiều dầu mỡ, đồ nướng hay thịt đỏ chế biến đậm vị thường là tâm điểm trên bàn ăn ban đêm. Tuy nhiên, enzym lipase và khả năng chuyển hóa lipid của gan vào ban đêm giảm xuống mức rất thấp.

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Khi bạn ăn tối với quá nhiều chất béo hòa tan, nồng độ triglyceride và cholesterol xấu (LDL-C) trong máu sẽ tăng vọt ngay trong đêm. Lượng mỡ máu dư thừa này làm tăng độ quánh (độ nhớt) của dòng máu, khiến tốc độ lưu thông máu chậm lại đáng kể. Trong không gian tĩnh lặng sau khi ăn tối và đi ngủ, dòng máu chảy chậm kết hợp với mỡ máu cao rất dễ làm nứt vỡ các mảng xơ vữa sẵn có, kích hoạt chuỗi đông máu hình thành cục máu đông gây bít tắc hoàn toàn động mạch vành và dẫn đến nhồi máu cơ tim.

3. Thói quen ăn tối quá muộn hoặc ăn no sát giờ đi ngủ

Sau một ngày dài bận rộn, nhiều người có thói quen ăn tối lúc 21 - 22 giờ, thậm chí ăn đêm rồi đi ngủ ngay. Khi dạ dày căng phồng thức ăn, hệ tiêu hóa phải huy động một lượng máu rất lớn dồn về dạ dày và ruột. Để bù đắp lượng máu cho các cơ quan còn lại, tim buộc phải tăng nhịp đập và sức co bóp liên tục.

Một nghiên cứu quy mô lớn từ Đại học Sorbonne (Pháp) theo dõi hơn 100.000 người và công bố trên tạp chí y khoa Nature Communications đã chỉ ra rằng: Những người ăn tối sau 21 giờ có nguy cơ gặp các biến cố mạch máu (bao gồm nhồi máu cơ tim và đột quỵ) cao hơn 28% so với những người hoàn thành việc ăn tối trước 20 giờ. Việc ăn quá muộn khiến hệ thần kinh giao cảm bị kích thích suốt đêm, làm gián đoạn quá trình hồi phục của tim và gây ra tình trạng kháng insulin mãn tính.

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Ăn tối thế nào để tim khỏe, phòng nhồi máu cơ tim?

Để giữ cho mạch máu luôn thông suốt và chủ động phòng ngừa biến cố nhồi máu cơ tim, có một số lời khuyên về ăn uống khoa học được các chuyên gia tim mạch khuyến cáo, bạn nên thực hiện sớm:

- Áp dụng quy tắc "Đĩa thức ăn 2:1:1": Chia đĩa ăn tối làm 4 phần, trong đó 2 phần (50%) là rau xanh và xơ, 1 phần (25%) là đạm thanh nhẹ, 1 phần (25%) là tinh bột chuyển hóa chậm như khoai lang, gạo lứt để giữ đường huyết ổn định suốt đêm.

Uống 1 ly nước ấm trước khi ăn tối 30 phút: Thói quen này hỗ trợ làm mềm thức ăn, thúc đẩy tiêu hóa nhanh hơn và tạo cảm giác no tự nhiên, tránh tình trạng nạp quá nhiều calo vào ban đêm.

- Ưu tiên phương pháp chế biến hấp, luộc: Thay thế hoàn toàn các phương pháp chiên, xào, nướng bằng đồ hấp hoặc luộc khi ăn tối để cắt giảm tối đa chất béo chuyển hóa, giúp mạch máu luôn thông thoáng.

Đi dạo nhẹ nhàng 15 - 20 phút sau khi ăn tối: Vận động ở cường độ thấp sau bữa ăn giúp kích thích nhu động ruột, giảm đỉnh đường huyết sau ăn và hỗ trợ máu lưu thông tuần hoàn tốt hơn trước khi đi ngủ.

Tổng hợp