Bữa tối quyết định cân nặng và tuổi thọ: 5 kiểu ăn tối tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh cực lớn, càng hạn chế càng tốt!

Các chuyên gia người Mỹ đánh giá rằng: Bữa tối chỉ có 1/4 chức năng là để duy trì sự sống, 3/4 còn lại thì sẽ khiến bạn đến gần hơn với bệnh tật.

Thật vậy, ăn tối quá no hoặc quá muộn như bao giờ được đánh giá là tốt. Từ xa xưa, người ta đã gọi bữa tối là bữa ăn của... kẻ thù, bởi chúng chính là nguyên nhân gây béo phì, tiểu đường và ngay cả ung thư .

Theo một thống kê tại Mỹ trên những người béo phì, kết quả cho thấy 90% trong số này đều có thói quen ăn quá no vào bữa tối. Ban đêm là lúc cơ thể cần được nghỉ ngơi do đó sẽ tiêu hao ít năng lượng, lượng calo dư thừa sẽ được tổng hợp thành mỡ dưới tác dụng của insulin, lâu dần sẽ dẫn đến béo phì, tiểu đường.

Ăn tối quá nhiều cũng có thể gây ung thư ruột. Khi thực phẩm giàu đạm không thể tiêu hóa hết, các chất độc hại sẽ sinh ra dưới tác động của vi khuẩn đường ruột, chúng tồn tại lâu trong ruột. Cuối cùng, làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột.

Ăn tối quá nhiều, ăn tối quá muộn còn có thể gây sỏi đường tiết niệu, tăng lipid máu, huyết áp cao, bệnh xơ vữa động mạch và bệnh tim mạch vành, gan nhiễm mỡ... đó là lý do vì sao bữa tối chính là chiếc chìa khóa quyết định cân nặng và tuổi thọ .

Ngoài ăn tối quá nhiều, 5 kiểu ăn tối dưới đây cũng tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh cực lớn

1. Quá nhiều thịt

Các nghiên cứu y học cũng chỉ ra rằng, những người thường xuyên ăn thịt vào bữa tối sẽ có lượng lipit trong máu cao gấp 3-4 lần so với những người ăn những thực phẩm khác. Thêm vào đó, việc tiêu thụ quá nhiều calo trong bữa tối sẽ khiến cholesterol trong máu bạn tăng lên đáng kể. Theo thời gian, có thể gây ra xơ cứng động mạch, bệnh tim mạch...

Ngoài ra, ăn thịt vào bữa tối nhưng lại ăn ít rau dễ dẫn đến béo phì, thậm chí làm tăng nguy cơ mắc ung thư vú, ung thư đại trực tràng. Do đó, bữa tối càng ít thịt càng tốt, tốt nhất chỉ nên là món ăn nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa như salad, đậu phụ...

2. Uống quá nhiều rượu

Rượu bia có thể làm cho hệ thần kinh của con người từ hưng phấn trở nên ức chế cao độ, trong trường hợp nặng còn có thể phá hủy chức năng bình thường của hệ thần kinh.

Tuy bia có nồng độ thấp hơn rượu trắng nhưng sau khi vào dạ dày có thể làm giảm tiết prostaglandin E ở thành dạ dày, gây xung huyết và phù nề niêm mạc dạ dày, chán ăn, chướng bụng trên. Uống rượu và bia cùng nhau còn đáng sợ hơn, nó sẽ làm tăng tốc độ xâm nhập của cồn trong rượu vào khắp cơ thể và gây hại cho gan, dạ dày, ruột, thận và các cơ quan khác. Một số người say rượu sau bữa tối và rất dễ bị tai nạn trong giấc ngủ của họ.

3. Bỏ bữa tối

Để giảm cân , nhiều người có khẩu hiệu "nói không với bữa tối", chế độ ăn như vậy không những không giảm được cân mà còn gây hại cho sức khỏe. Bởi trong một đêm ngủ dài, dạ dày rỗng sẽ tiết ra axit dịch vị, nếu không có sự trung hòa thức ăn thì axit dịch vị sẽ bào mòn niêm mạc dạ dày.

Đặc biệt đối với những người làm việc ngoài giờ, thiếu dinh dưỡng trong bữa tối dễ gây tụt huyết áp, ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc và học tập vào ngày hôm sau.

4. Ăn tối với thực phẩm quá cay

Ăn đồ cay vào bữa tối có hai nhược điểm lớn:

Một là các nguyên liệu như ớt, hạt tiêu, tỏi, gừng,… rất có hại cho dạ dày và đường ruột; Thứ hai, các đặc tính gây kích thích như capsaicin chứa trong ớt cay kích thích đầu lưỡi của con người, do đó kích thích dây thần kinh trung ương của não, dẫn đến tim đập nhanh hơn, từ đó gây mất ngủ.

Đặc biệt, ăn đồ cay buổi tối rất có hại cho người bị viêm họng, viêm phế quản, loét dạ dày tá tràng, viêm dạ dày ruột, viêm túi mật, viêm tụy mãn tính và cao huyết áp ...

5. Ăn đồ ngọt vào bữa tối

Ăn quá nhiều đường hoặc chất béo vào ban đêm sẽ dễ dẫn đến béo phì và gây khó ngủ. Không những thế, chúng còn chứa nhiều chất béo bão hòa và cholesterol, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Vậy bữa tối của người khỏe mạnh, sống thọ là như thế nào?

Chỉ ăn no đến 7 phần

Ăn no 7 phần nghĩa là ăn no vừa đủ, không còn cảm thấy đói, cũng không thấy quá căng bụng. Một cuộc khảo sát đối với nhiều người sống lâu trăm tuổi đã chỉ ra rằng một cách để kéo dài tuổi thọ của họ là ăn đủ 7 phần no mỗi bữa. Nguyên tắc ăn này có thể giảm bớt gánh nặng cho các cơ quan nội tạng, có lợi hơn cho quá trình trao đổi chất.

Bữa tối nên ăn nhẹ

Rau xanh, trái cây, trứng luộc, đậu phụ... là những lựa chọn tốt cho bữa tối, bạn cũng có thể ăn một lượng nhỏ thịt, nhưng cá và thịt nạc sẽ tốt hơn.

Ăn lúc 5-7 giờ tối

Nên ăn tối vào lúc 5 đến 7 giờ tối là thích hợp nhất. Nếu ăn tối quá muộn sẽ làm tăng gánh nặng cho quá trình tiêu hóa và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.