Đau lưng đi khám, người đàn ông phát hiện ung thư thận

Ông Đ.N.K (64 tuổi), quyết định đến bệnh viện kiểm tra sau nhiều ngày đau vùng thắt lưng. Qua chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ bệnh viện K phát hiện khối u thận phải kích thước khoảng 3cm, nghi ngờ ung thư biểu mô tế bào thận. Sau hội chẩn chuyên khoa, các bác sĩ thống nhất chẩn đoán người bệnh mắc ung thư thận phải giai đoạn T1N0M0 - giai đoạn sớm, chưa ghi nhận di căn. Với khối u còn ở giai đoạn sớm, người bệnh được chỉ định cắt bán phần thận phải bằng phẫu thuật robot thay vì phải cắt bỏ toàn bộ quả thận như trước đây.

Điều trị ung thư thận cho bệnh nhân bằng phẫu thuật robot

ThS.BSCKII. Đỗ Anh Tuấn (Trưởng khoa Ngoại tiết niệu, bệnh viện K) cho biết: "Ưu điểm lớn nhất của cắt bán phần bằng robot là giúp phẫu thuật viên loại bỏ chính xác khối u, đồng thời bảo tồn tối đa phần nhu mô thận còn khỏe mạnh. Với hình ảnh phóng đại ba chiều cùng cánh tay robot có khả năng thao tác linh hoạt trong không gian hẹp, phẫu thuật viên có thể thực hiện các thao tác cắt, khâu và cầm máu chính xác hơn, giảm nguy cơ chảy máu và góp phần bảo tồn chức năng thận lâu dài. Việc giữ lại phần lớn nhu mô thận có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với người bệnh, góp phần giảm nguy cơ suy giảm chức năng thận trong tương lai và nâng cao chất lượng cuộc sống sau điều trị".

Với sự chuẩn bị kỹ càng của ekip Khoa Ngoại Tiết niệu, ca mổ diễn ra thành công, đảm bảo về mặt ung thư học và bảo tồn tối đa tổ chức lành xung quanh.

Với khối u còn ở giai đoạn sớm, người bệnh được chỉ định cắt bán phần thận phải bằng phẫu thuật robot thay vì phải cắt bỏ toàn bộ quả thận như trước đây. (Ảnh: BV)

Phát hiện sớm, điều trị đúng phác đồ là chìa khóa vàng kiểm soát bệnh

ThS.BS Nguyễn Việt Dũng, Phó trưởng Khoa Ngoại Tiết niệu chia sẻ “Khác với nhiều bệnh lý có biểu hiện rõ ràng, ung thư thận thường khởi phát một cách âm thầm. Khi khối u còn nhỏ, người bệnh hầu như không cảm nhận được những thay đổi bất thường của cơ thể. Vì vậy, nhiều trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ qua siêu âm, chụp cắt lớp vi tính hoặc trong các đợt khám sức khỏe định kỳ, khi chưa xuất hiện triệu chứng lâm sàng đặc hiệu. Bác sỹ khuyến cáo, nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau âm ỉ vùng hông lưng kéo dài, tiểu ra máu, sờ thấy khối bất thường vùng hông hoặc sút cân không rõ nguyên nhân, người dân nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám".

Việc phát hiện sớm và điều trị thành công ung thư thận bằng phẫu thuật robot tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn của Bệnh viện K trong lĩnh vực ngoại khoa ung bướu công nghệ cao. Không chỉ làm chủ những kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, bệnh viện còn kiên định mục tiêu cá thể hóa điều trị, lựa chọn phương pháp tối ưu cho từng người bệnh, hướng tới điều trị triệt căn, bảo tồn tối đa chức năng cơ quan và nâng cao chất lượng cuộc sống sau điều trị. Đây cũng là minh chứng cho định hướng phát triển chuyên sâu của Bệnh viện K trong ứng dụng công nghệ hiện đại vào chăm sóc và điều trị người bệnh ung thư.