Không cần tuần sau tiết kiệm nhiều hơn tuần trước, bà mẹ 2 con, thu nhập không đều vẫn có hơn 20 triệu sau 52 tuần

Thử thách tiết kiệm 52 tuần vốn khá quen thuộc với những người muốn tạo thói quen để dành tiền. Cách phổ biến nhất là bắt đầu bằng một khoản nhỏ ở tuần đầu tiên, sau đó tăng dần qua từng tuần. Ví dụ, tuần đầu tiết kiệm 10.000 đồng, tuần thứ hai 20.000 đồng, tuần thứ ba 30.000 đồng và tiếp tục như vậy cho đến tuần 52.

Ưu điểm của cách này là dễ bắt đầu. Những tuần đầu, số tiền phải bỏ ra gần như không đáng kể. Tuy nhiên, nhược điểm cũng xuất hiện rất rõ ở giai đoạn cuối: mức tiết kiệm ngày càng lớn, trong khi chi tiêu thực tế của mỗi gia đình lại không tăng theo một đường thẳng đẹp như trên bảng.

Với những người có con nhỏ, phải đóng học phí, tiền điện nước, hiếu hỉ, sửa xe, khám bệnh hoặc gặp các khoản phát sinh bất ngờ, nguyên tắc "tuần sau phải nhiều hơn tuần trước" đôi khi trở thành áp lực.

Một bà mẹ 38 tuổi sống tại Hà Nội đã thử thay đổi luật chơi này.

Không tăng tiền theo thứ tự, chỉ cần hoàn thành đủ 52 tuần

Thay vì bắt buộc số tiền tiết kiệm phải tăng dần, chị chia 52 tuần thành nhiều mức khác nhau, từ 100.000 đồng đến 1 triệu đồng. Mỗi tuần, chị nhìn lại tình hình tài chính thực tế rồi chọn một mức phù hợp.

Tuần nào vừa nhận lương, ít khoản phải chi hoặc có thêm thu nhập, chị chọn mức cao. Ngược lại, nếu đúng tuần đóng học cho con, có đám cưới, sửa đồ trong nhà hoặc phát sinh khoản lớn, chị chỉ để dành 100.000-200.000 đồng.

Nguyên tắc của chị rất đơn giản: không bỏ tuần nào và cuối năm phải hoàn thành đủ 52 tuần.

"Có những tuần tôi hoàn toàn có thể tiết kiệm 700.000 đồng, nhưng ngay tuần sau lại chỉ dư khoảng 200.000 đồng. Nếu cứ ép tuần sau phải cao hơn tuần trước, tôi nghĩ mình sẽ bỏ cuộc rất nhanh", chị chia sẻ.

Thay vì coi thử thách là một chiếc thang mà mỗi tuần phải bước lên một bậc cao hơn, chị biến nó thành một bảng lựa chọn linh hoạt.

Bảng tiết kiệm 52 tuần của bà mẹ

Nhóm tuần Số tiền tiết kiệm/tuần Số tuần áp dụng Tổng tiền Tuần nhiều khoản chi 100.000 đồng 8 tuần 800.000 đồng Tuần tương đối thoải mái 200.000 đồng 10 tuần 2.000.000 đồng Tuần bình thường 300.000 đồng 10 tuần 3.000.000 đồng Tuần ít phát sinh 400.000 đồng 8 tuần 3.200.000 đồng Tuần dư ngân sách 500.000 đồng 6 tuần 3.000.000 đồng Tuần có thêm thu nhập 700.000 đồng 5 tuần 3.500.000 đồng Tuần nhận thưởng hoặc chi tiêu thấp 900.000 đồng 3 tuần 2.700.000 đồng Tuần tài chính rất thoải mái 1.000.000 đồng 2 tuần 2.000.000 đồng Tổng cộng

52 tuần 20.200.000 đồng

Nhìn vào bảng có thể thấy, phần lớn thời gian chị không hề tiết kiệm ở mức cao. Có tới 36/52 tuần, số tiền được giữ lại chỉ dao động từ 100.000 đến 400.000 đồng.

Chỉ những tuần có khoản thu thêm hoặc chi tiêu nhẹ, chị mới tăng tốc bằng các mức 500.000 đồng, 700.000 đồng, 900.000 đồng hay 1 triệu đồng.

Chính cách phân bổ này giúp tổng số tiền sau một năm vẫn vượt 20 triệu đồng mà không làm ngân sách sinh hoạt bị đảo lộn.

Khác biệt lớn nhất nằm ở cách nhìn về kỷ luật

Nhiều người cho rằng tiết kiệm có kỷ luật nghĩa là phải bám sát một con số cố định. Nếu đặt mục tiêu tuần này 500.000 đồng thì nhất định phải hoàn thành, bất kể tháng đó có bao nhiêu khoản phát sinh.

Nhưng trên thực tế, dòng tiền gia đình luôn biến động.

Có tháng chi tiêu rất nhẹ, nhưng cũng có tháng phải đồng thời đóng học phí, mua bảo hiểm, sửa xe, về quê hoặc chi cho các dịp lễ, Tết.

Vì vậy, kỷ luật tài chính không nhất thiết là tuần nào cũng phải tiết kiệm nhiều hơn. Kỷ luật đôi khi chỉ đơn giản là không để một tuần trôi qua mà hoàn toàn bỏ quên việc tích lũy.

Có thể nhìn rõ sự khác biệt giữa hai cách làm:

Tiết kiệm tăng dần truyền thống Tiết kiệm 52 tuần linh hoạt Tuần sau phải cao hơn tuần trước Mỗi tuần chọn mức phù hợp Cuối năm số tiền dễ trở nên áp lực Có thể giảm mức khi nhiều khoản chi Dễ bỏ cuộc nếu một tuần không đạt Chỉ cần duy trì đủ 52 tuần Tập trung vào từng mức tiền Tập trung vào tổng mục tiêu năm Ít phù hợp với dòng tiền biến động Dễ áp dụng cho gia đình có nhiều khoản phát sinh

Với bà mẹ này, thay đổi quan trọng nhất là ngừng coi bảng tiết kiệm như một bài kiểm tra phải đạt đủ điểm từng tuần.

Chị đặt mục tiêu ở cuối đường: sau 52 tuần, tài khoản phải có thêm một khoản tiền đáng kể.

Hơn 20 triệu không đến từ những khoản quá lớn

Một trong những lý do nhiều người cảm thấy tiết kiệm khó là vì thường nhìn vào từng khoản riêng lẻ.

100.000 đồng có vẻ quá nhỏ. 200.000 đồng cũng chưa tạo cảm giác đáng kể. Nhưng khi những khoản này xuất hiện đều đặn suốt một năm, hiệu ứng cộng dồn bắt đầu rõ rệt.

Trong trường hợp của bà mẹ này, phần lớn số tiền tiết kiệm đến từ những lựa chọn rất đời thường.

Có tuần gia đình dự định ăn ngoài nhưng sau đó đổi sang nấu ở nhà, chị chuyển khoản tiền chênh lệch sang tài khoản tiết kiệm. Có tuần không mua quần áo hay mỹ phẩm, phần ngân sách còn dư cũng được đưa vào thử thách. Những tháng có tiền thưởng, tiền làm thêm hoặc khoản thu bất ngờ, chị dùng một phần để hoàn thành các mức cao.

Điểm đáng chú ý là tiền được chuyển sang một tài khoản riêng ngay khi chị quyết định hoàn thành mục tiêu của tuần đó.

Chị không để chung với tài khoản chi tiêu hàng ngày bởi theo kinh nghiệm cá nhân, nếu nhìn thấy tiền còn dư trong tài khoản chính, rất dễ xuất hiện thêm một lý do để tiêu.

Không phải tuần nào cũng cần cố đạt 500.000 đồng

Giả sử một người đặt mục tiêu tiết kiệm 500.000 đồng mỗi tuần. Sau 52 tuần, số tiền lý thuyết sẽ là 26 triệu đồng.

Con số này rất đẹp, nhưng không phải gia đình nào cũng duy trì được đều đặn.

Chỉ cần vài tuần phát sinh chi phí lớn, người tiết kiệm có thể bắt đầu "nợ" mục tiêu của chính mình. Tuần này thiếu 200.000 đồng, tuần sau phải bù thêm. Càng bù, áp lực càng tăng và cuối cùng rất dễ bỏ cuộc.

Trong khi đó, cách làm linh hoạt chấp nhận rằng có những tuần chỉ tiết kiệm được 100.000 đồng.

Nhưng 100.000 đồng vẫn tốt hơn 0 đồng.

Khi tài chính ổn hơn, người tiết kiệm có thể bù lại bằng một tuần 700.000 đồng hoặc 1 triệu đồng. Không cần phải bù ngay lập tức và cũng không cần giữ một đường tăng đều.

Điều quan trọng là nhìn vào tổng thể 52 tuần.

Bí quyết không nằm ở mức tiết kiệm cao nhất

Sau một năm, bài học lớn nhất mà bà mẹ này rút ra không phải là phải cố tiết kiệm nhiều hơn.

Ngược lại, chị cho rằng một kế hoạch có thể duy trì lâu dài quan trọng hơn một mục tiêu quá tham vọng.

Nếu tuần này chỉ có khả năng để dành 100.000 đồng, khoản tiền đó vẫn có ý nghĩa. Nếu tuần khác dư được 1 triệu đồng, đó là cơ hội để tăng tốc. Thay vì đánh giá cả kế hoạch bằng một vài tuần tiết kiệm thấp, hãy nhìn vào tổng số tiền cuối năm.

Đây cũng là điểm dễ bị bỏ qua trong rất nhiều thử thách tài chính: người tham gia thường quá tập trung vào việc hoàn thành "đúng luật", trong khi mục tiêu thật sự chỉ là tạo ra tiền dư.

Một kế hoạch tiết kiệm đẹp trên giấy nhưng khiến người thực hiện bỏ cuộc sau ba tháng sẽ không hiệu quả bằng một kế hoạch linh hoạt được duy trì đủ 52 tuần.

Với 20,2 triệu đồng sau một năm, bà mẹ này dự định tiếp tục thử thách thêm một vòng nữa. Tuy nhiên, chị không có ý định tăng tất cả các mức tiền lên cao hơn. Thay vào đó, một số mức sẽ được điều chỉnh dựa trên thu nhập và những mục tiêu tài chính mới của gia đình.

Bởi sau cùng, thử thách tiết kiệm 52 tuần không phải cuộc thi xem ai có thể ép mình để dành nhiều nhất.

Điều đáng giá nhất là sau một năm nhìn lại, 52 khoản tiền nhỏ đã biến thành một khoản tiền đủ lớn để tạo cảm giác an tâm hơn cho tài chính gia đình.