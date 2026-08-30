Khách hàng N.T.N đến Agribank rút 10 triệu tiết kiệm để chuyển đi kèm một nội dung: Cán bộ ngân hàng lập tức báo công an

Cụ thể sáng 27/8, bà N.T.N. trú tại xã Na Rì được một người quen qua mạng xã hội thông báo có quà từ nước ngoài gửi về Việt Nam. Để nhận quà, đối tượng yêu cầu bà N. chuyển 17 triệu đồng với lý do làm thủ tục thông quan, đóng thuế và các khoản phí liên quan.

Tin tưởng, bà N. đến Ngân hàng Agribank chi nhánh Na Rì thực hiện giao dịch chuyển tiền theo hướng dẫn. Ban đầu, bà N đã thực hiện thủ tục chuyển 7 triệu đồng cho đối tượng; Sau đó bà N. đề nghị ngân hàng tiếp tục chuyển thêm 10 triệu đồng từ tiền tiết kiệm của bà đang gửi tại ngân hàng. Nhận thấy nội dung giao dịch có dấu hiệu bất thường, cán bộ ngân hàng đã chủ động trao đổi với Công an xã Na Rì để phối hợp xác minh, tuyên truyền, cảnh báo.

Nhận được thông tin, Công an xã đã nhanh chóng phối hợp với cán bộ ngân hàng điều tra, xác minh. Nhận thấy đây là thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Công an xã đã giải thích để bà N. nhận diện được dấu hiệu của đối tượng lừa đảo. Sau khi được tuyên truyền, bà N. đã dừng giao dịch, không tiếp tục chuyển tiền, qua đó tránh nguy cơ mất tài sản. Công an xã Na Rì khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn giả danh người quen, người nước ngoài gửi quà rồi yêu cầu chuyển tiền “đóng thuế”, “phí thông quan”. Khi phát sinh yêu cầu chuyển tiền, cần xác minh kỹ thông tin, tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản và dữ liệu cá nhân cho người không rõ danh tính; kịp thời thông báo cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn. cá nhân cho người không rõ danh tính; kịp thời thông báo cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên.







