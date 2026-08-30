Sáng ngày 29/8: Giá bạc thế giới lùi về 66 USD, giá trong nước giảm hàng triệu đồng/kg

Sáng ngày 29/8 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới giao dịch quanh 66,4 USD/ounce, giảm khoảng 2,1 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên hôm qua. Trong khi đó, giá vàng giao dịch quanh 4.454 USD/ounce, giảm mạnh 126 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên hôm qua.

Giá vàng và bạc giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối buổi chiều ngày thứ Sáu (28/8), sau khi Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Kevin Warsh tái khẳng định lập trường chống lạm phát trong bài phát biểu tại hội nghị Jackson Hole. Động thái này đẩy lợi suất kỳ hạn ngắn tăng, củng cố sức mạnh của đồng USD và buộc các nhà đầu tư phải mạnh tay đóng vị thế trên thị trường kim loại quý.

Các nhận định mới nhất đã chuyển mạnh theo hướng kỳ vọng FED duy trì lập trường cứng rắn hơn sau bài phát biểu của Chủ tịch Kevin Warsh và đợt điều chỉnh số liệu việc làm chuẩn của Bộ Lao động Mỹ.

Xác suất FED tăng lãi suất trong tháng 9 tăng vọt lên 57,5%, từ mức 35,9%. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng 11,8 điểm cơ bản, lên 4,348%, trong khi chỉ số USD tăng 0,5% trong ngày 28/8.

Sự phục hồi của đồng USD, cùng với việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao, tiếp tục gây áp lực lên các kim loại quý, bao gồm cả bạc.

Về mặt kỹ thuật, theo chuyên gia của Kitco News, mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua là đưa giá bạc trở lại mức trên 67,69 USD, và nếu vượt qua mức này, giá bạc sẽ mở đường hướng tới 69,50 USD, sau đó là 69,96 USD.

Trong khi đó, mục tiêu giảm giá tiếp theo của phe bán là đưa giá xuống dưới 66 USD, cụ thể là 65,66 USD, và thấp hơn là vùng giá 64,20 USD.

Ngưỡng kháng cự đầu tiên được xác định là tại mức 67,69 USD, tiếp theo là 69,50 USD. Trong khi, ngưỡng hỗ trợ tiếp theo là tại 66 USD, sau đó là 65,66 USD.

Nguồn: muavangbac.vn

Trước động thái giảm của giá bạc, quỹ bạc lớn nhất thế giới - iShares Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý sau 3 phiên liên tiếp bán ròng đã mua ròng trở lại. Theo dữ liệu muavangbac.vn, trong phiên 28/8 quỹ này đã mua vào 14,04 tấn bạc. Hiện, quỹ SLV nắm giữ 15,36 nghìn tấn bạc, tương đương khoảng 34,68 tỷ USD.

Với mức giá hiện tại giá bạc thế giới quy đổi theo tỷ giá Vietcombank tương đương hơn 56 triệu đồng/kg (chưa bao gồm các loại thuế, phí). Trong khi đó, khảo sát lúc 8h33 sáng ngày 29/8, giá bạc miếng Phú Quý loại 1 lượng mua - bán ở mức 2,206-2,274 triệu đồng/lượng (giảm khoảng 100.000 đồng/lượng so với cùng thời điểm sáng qua); bạc thỏi Phú Quý loại 1kg mua vào - bán ra ở mức 58,826-60,639 61,466-63,359 triệu đồng/kg (giảm khoảng 2,7 triệu đồng/kg).

Cùng thời điểm, giá bạc DOJI mua vào - bán ra ở mức 2,226 - 2,324 triệu đồng/lượng, cũng giảm trên 100.000 đồng mỗi lượng. Giá bạc Sacombank – SBJ mua vào – bán ra chưa có điều chỉnh so với chiều 28/8, vẫn niêm yết ở mức 2,343-2,415 triệu đồng/lượng; bạc thỏi 1kg mua vào – bán ra ở mức 62,480-64,400 triệu đồng/kg.

Như vậy, giá bạc Phú Quý mua vào cao hơn giá bạc thế giới khoảng 2,8 triệu đồng/kg, giá bán ra cao hơn giá thế giới khoảng 4,6 triệu đồng/kg, mức chênh lệch thu hẹp khoảng 700.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 800.000 đồng/kg chiều bán ra so với sáng hôm qua.