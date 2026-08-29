Cảnh giác lừa đảo, bảo đảm giao dịch ngân hàng an toàn dịp lễ

Chủ động giao dịch

Theo thông báo của nhiều ngân hàng như BIDV, VietinBank, Vietcombank, Agribank, Techcombank, ACB…, kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay kéo dài từ thứ Bảy, ngày 29/8 đến hết thứ Tư, ngày 2/9. Các chi nhánh, phòng giao dịch sẽ trở lại hoạt động bình thường từ thứ Năm, ngày 3/9. Trước đó, theo phương án bố trí ngày nghỉ, ngày làm việc thứ Hai, 31/8 được hoán đổi và làm bù vào thứ Bảy, ngày 22/8.

Bên cạnh đó, một số ngân hàng có thời gian kết thúc giao dịch tại quầy trong ngày 29/8 sớm hơn. Ngân hàng Quốc Tế (VIB) thông báo ngày 29/8 sẽ kết thúc giao dịch tiền mặt tại quầy lúc 11h30 và các giao dịch khác lúc 12h. Từ ngày 31/8 đến hết ngày 2/9, ngân hàng nghỉ lễ và trở lại làm việc bình thường từ ngày 3/9.

Dù quầy giao dịch tạm nghỉ, nhiều dịch vụ ngân hàng điện tử vẫn được duy trì trong kỳ nghỉ. Khách hàng có thể sử dụng ứng dụng ngân hàng số, thẻ, ATM, POS và các dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7.

Tuy nhiên, không phải mọi giao dịch đều được xử lý và hoàn tất ngay trong thời gian nghỉ. Một số giao dịch chuyển tiền thông thường hoặc giao dịch cần xử lý qua hệ thống thanh toán theo thời gian làm việc của ngân hàng có thể chỉ được ghi nhận hoặc hoàn tất vào ngày làm việc tiếp theo, tức ngày 3/9.

Với các giao dịch quan trọng, đặc biệt những khoản cần tiền được ghi có vào tài khoản người nhận tại một thời điểm cụ thể, khách hàng nên chủ động thực hiện trước kỳ nghỉ. Sau khi chuyển tiền, người dùng nên lưu lại thông báo giao dịch và kiểm tra trạng thái trên ứng dụng. Nếu tiền chưa được ghi có vào tài khoản người nhận trong thời gian dự kiến, khách hàng cần liên hệ với ngân hàng để kiểm tra tình trạng giao dịch và được hỗ trợ.

Đối với các khoản giao dịch đến hạn trùng với thời gian nghỉ lễ, ngày thực hiện sẽ được chuyển sang ngày giao dịch kế tiếp, thứ Năm, ngày 3/9/2026, theo quy định áp dụng tại từng ngân hàng.

Các kịch bản thường được dựng theo hướng tạo cảm giác cấp bách - Ảnh minh họa

Cảnh giác lừa đảo

Bên cạnh việc chủ động thời gian giao dịch, khách hàng cần đặc biệt cảnh giác với nguy cơ lừa đảo trực tuyến trong dịp nghỉ lễ. Khi các điểm giao dịch trực tiếp tạm nghỉ, kẻ gian có thể lợi dụng nhu cầu giao dịch online để giả danh nhân viên ngân hàng, gửi tin nhắn, gọi điện hoặc phát tán đường link giả mạo nhằm đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài sản.

Các kịch bản thường được dựng theo hướng tạo cảm giác cấp bách như thông báo tài khoản có dấu hiệu bất thường, yêu cầu “xác minh tài khoản”, “cập nhật sinh trắc học”, “mở khóa giao dịch” hoặc cập nhật thông tin trước kỳ nghỉ. Người dùng có thể bị dẫn dụ cài ứng dụng giả mạo hoặc truy cập đường link chứa mã độc để đánh cắp thông tin đăng nhập, OTP và kiểm soát thiết bị.

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) vừa phát đi cảnh báo thủ đoạn các đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng, tiếp cận khách hàng với lý do hỗ trợ mở tài khoản, mở thẻ hoặc tham gia chương trình ưu đãi. Sau đó, kẻ gian có thể yêu cầu cung cấp căn cước công dân (CCCD), thông tin cá nhân hoặc thực hiện xác thực khuôn mặt (Face ID) để “hoàn tất hồ sơ” hay “xử lý lỗi hệ thống”.

Theo BVBank, thông tin và dữ liệu sinh trắc học có thể bị lợi dụng để đăng ký khoản vay tại các tổ chức tín dụng khác, khiến khách hàng phát sinh khoản nợ ngoài ý muốn. Ngân hàng khẳng định không cử nhân viên đến thu thập CCCD, Face ID để đăng ký khoản vay tại tổ chức tín dụng khác và không yêu cầu khách hàng cung cấp OTP, mật khẩu qua các kênh không chính thức.

Không riêng BVBank, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cũng cảnh báo thủ đoạn mạo danh cán bộ Thuế hoặc cơ quan nhà nước, liên hệ qua điện thoại, SMS, email, mạng xã hội với các lý do như hỗ trợ hoàn, miễn giảm thuế hoặc xử lý vi phạm. Sau đó, kẻ gian hướng dẫn người dùng cài đặt ứng dụng giả mạo cơ quan nhà nước hoặc truy cập đường link để kiểm soát điện thoại, đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tiền.

Điểm chung của các thủ đoạn là tạo tâm lý khẩn cấp để người dùng hành động trước khi kiểm chứng. Vì vậy, các ngân hàng khuyến cáo khách hàng chỉ thực hiện giao dịch qua các kênh chính thức, không cung cấp CCCD, hình ảnh khuôn mặt, OTP, mật khẩu cho người tự xưng là nhân viên ngân hàng hoặc qua cuộc gọi, tin nhắn, đường link chưa được xác minh. Đồng thời, không cho người khác sử dụng điện thoại để đăng ký tài khoản, mở thẻ hoặc thực hiện thủ tục vay vốn; thường xuyên kiểm tra thông tin tín dụng để kịp thời phát hiện khoản vay bất thường.

Khi nhận được yêu cầu bất thường liên quan đến tài khoản, khách hàng cần chủ động liên hệ ngân hàng qua hotline, website, ứng dụng hoặc điểm giao dịch chính thức để xác minh. Nếu nghi ngờ bị lừa đảo hoặc đã cung cấp thông tin cho đối tượng đáng ngờ, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ.