Lãi suất ngân hàng 29/8 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại 35 ngân hàng, mặt bằng lãi suất tiền gửi hiện có sự chênh lệch khá lớn giữa các nhà băng, đặc biệt ở kỳ hạn 12 tháng.

Lãi suất 12 tháng: ACB đứng đầu

Tại kỳ hạn 12 tháng, ACB tiếp tục dẫn đầu với mức 7,8%/năm.

Ngân hàng này đồng thời niêm yết lãi suất 7,6%/năm ở kỳ hạn 6 tháng và 7,7%/năm ở kỳ hạn 9 tháng. Đây là nhóm mức lãi suất cao nhất trong bảng khảo sát ở các kỳ hạn trung hạn.

Đứng ngay sau ACB là Sacombank, với lãi suất 7,5%/năm. Đáng chú ý, Sacombank cũng áp dụng mức 7,2%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng, trong khi kỳ hạn 18 tháng lên tới 7,5%/năm.

LPBank và Saigonbank cùng niêm yết 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Tại LPBank, lãi suất kỳ hạn 6 tháng là 7%/năm, 9 tháng 6,9%/năm và 18 tháng 7,15%/năm.

Saigonbank niêm yết 6,9%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, 6,7%/năm cho 9 tháng và 7%/năm cho 18 tháng.

Bac A Bank đứng tiếp theo với 7,1%/năm.

Ở mức 7%/năm có MBV, PGBank, VCBNeo và VIB.

Như vậy, có 9 ngân hàng đang niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên tại kỳ hạn 12 tháng.

Big4 cùng niêm yết 6,8%/năm

Trong khi nhóm ngân hàng có lãi suất cao tiếp tục cạnh tranh ở vùng 7%/năm, nhóm Big4 vẫn duy trì mặt bằng ổn định.

Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết 4,75%/năm ở kỳ hạn 3 tháng; 6,6%/năm ở kỳ hạn 6 và 9 tháng; 6,8%/năm ở kỳ hạn 12 và 18 tháng.

So với ACB, mức lãi suất 12 tháng của Big4 thấp hơn 1 điểm phần trăm.

Trong nhóm ngân hàng thương mại lớn, Techcombank niêm yết 6,75%/năm, SHB 6,5%/năm, MB 6,35%/năm và VPBank 6,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Ở chiều ngược lại, SCB đang niêm yết mức 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, thấp nhất trong bảng khảo sát.

Một điểm đáng chú ý là dù lãi suất tiền gửi online kỳ hạn 12 tháng của SCB chỉ ở mức 3,7%/năm trong bảng trên, ngân hàng này đã điều chỉnh lãi suất cho sản phẩm Tiền gửi thông thường 13 tháng lên 8,7%/năm. Mức lãi suất này cao hơn đáng kể so với các kỳ hạn còn lại và cho thấy sự khác biệt rất lớn khi so sánh theo từng sản phẩm.

Một số ngân hàng khác có lãi suất dưới 6%/năm gồm HDBank và Eximbank cùng ở mức 5,3%/năm; KienlongBank 5,5%/năm; GPBank 5,55%/năm và PVcomBank 5,6%/năm.

Lưu ý: Lãi suất trong bảng là lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng, áp dụng cho khách hàng cá nhân và được cập nhật đến ngày 29/8/2026. Đây là mức lãi suất tham khảo; lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy theo từng sản phẩm, kỳ hạn, số tiền gửi và điều kiện áp dụng của mỗi ngân hàng.