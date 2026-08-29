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Thống đốc bổ nhiệm Kế toán trưởng Agribank

| | Tài chính - ngân hàng

Thống đốc bổ nhiệm Kế toán trưởng Agribank

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chắt, Trưởng Ban Tài chính Kế toán, giữ chức Kế toán trưởng Agribank, nhằm kiện toàn đội ngũ lãnh đạo và đáp ứng yêu cầu quản trị tài chính, kế toán của ngân hàng trong giai đoạn mới.

Chiều 28/8/2026, tại Trụ sở chính, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Agribank.

Tại hội nghị, Agribank đã công bố Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Chắt - Trưởng Ban Tài chính Kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Agribank. Việc bổ nhiệm nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu công tác tài chính, kế toán và quản trị hoạt động của Agribank trong giai đoạn mới.

Thay mặt Ban lãnh đạo Agribank, ông Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên chúc mừng ông Nguyễn Văn Chắt được tin tưởng giao trọng trách mới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tô Huy Vũ ghi nhận, biểu dương quá trình công tác và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Văn Chắt, đồng thời nhấn mạnh vai trò then chốt của công tài chính kế toán trong hoạt động quản trị, điều hành của ngân hàng.

Chủ tịch Hội đồng Agribank kỳ vọng, trên cương vị Kế toán trưởng, ông Nguyễn Văn Chắt tiếp tục phát huy kinh nghiệm công tác, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm; chủ động tham mưu cho Ban lãnh đạo trong công tác quản lý tài chính, kế toán, góp phần bảo đảm hoạt động của Agribank an toàn, hiệu quả, minh bạch, tuân thủ đúng quy định pháp luật; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong toàn hệ thống hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

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Ông Tô Huy Vũ - Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank trao Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Văn Chắt. (Ảnh: Agribank)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Chắt khẳng định sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững sự đoàn kết, chủ động đổi mới phương pháp làm việc, cùng tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ, người lao động Agribank thực hiện tốt công tác tài chính, kế toán, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ.

Kế toán trưởng Agribank cũng cho biết sẽ tập trung xây dựng đội ngũ tài chính - kế toán đoàn kết, chuyên nghiệp, trách nhiệm và đổi mới; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong hệ thống, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản trị tài chính - kế toán, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của Agribank.

Lãi suất ngân hàng 28/8 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Quang Hưng

An ninh tiền tệ

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