Lãi suất liên ngân hàng qua đêm giảm mạnh về 1,2%/năm

Theo số liệu từ Hội Nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam (VIRA), trong phiên giao dịch ngày 27/8, lãi suất bình quân liên ngân hàng bằng VND giảm tại kỳ hạn qua đêm và 1 tháng, trong khi kỳ hạn 1 tuần giữ nguyên và kỳ hạn 2 tuần tăng so với phiên trước.

Cụ thể, lãi suất qua đêm giảm 0,35 điểm phần trăm, xuống còn 1,2%/năm; kỳ hạn 1 tháng giảm 0,8 điểm phần trăm, còn 6,55%/năm. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 1 tuần giữ ở mức 6,3%/năm và kỳ hạn 2 tuần tăng 0,2 điểm phần trăm, lên 6,6%/năm.

Diễn biến đáng chú ý nhất nằm ở kỳ hạn qua đêm khi mức lãi suất này đã giảm nhanh qua các phiên đầu tuần. Ngày 24/8, lãi suất qua đêm ở mức 4%/năm, sau đó giảm xuống 2,5%/năm trong phiên 25/8 và còn 2%/năm vào ngày 26/8. Với mức 1,2%/năm trong phiên 27/8, lãi suất qua đêm đã giảm tổng cộng 2,8 điểm phần trăm chỉ sau ba phiên so với đầu tuần.

Ghi nhận những diễn biến mới tại thị trường liên ngân hàng

Ở các kỳ hạn còn lại, diễn biến không hoàn toàn đồng nhất. Nếu lãi suất 1 tháng giảm từ 7,2%/năm ngày 24/8 xuống 6,9%/năm ngày 26/8 và tiếp tục về 6,55%/năm trong phiên 27/8, thì kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần vẫn duy trì ở mức cao hơn đáng kể so với kỳ hạn qua đêm. Điều này cho thấy mức giảm mạnh trong những phiên gần đây tập trung chủ yếu ở các khoản vay mượn vốn có thời hạn rất ngắn, thay vì diễn ra đồng đều trên toàn bộ các kỳ hạn.

Trong khi lãi suất liên ngân hàng bằng VND có sự phân hóa, mặt bằng lãi suất giao dịch bằng USD ổn định hơn. Trong phiên 27/8, lãi suất bình quân liên ngân hàng USD không thay đổi tại các kỳ hạn được thống kê, với lãi suất qua đêm ở mức 3,65%/năm, kỳ hạn 1 tuần 3,7%/năm, 2 tuần 3,76%/năm và 1 tháng 3,81%/năm.

Cùng với diễn biến của lãi suất trên thị trường liên ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục thực hiện các giao dịch trên nghiệp vụ thị trường mở.

Trong phiên 27/8, trên kênh cầm cố, NHNN chào thầu 8.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 14 ngày, 1.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 35 ngày, 3.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 63 ngày và 5.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 91 ngày, với lãi suất cùng ở mức 4,5%/năm.

Tổng khối lượng trúng thầu tại bốn kỳ hạn đạt hơn 13.569 tỷ đồng, trong khi có gần 3.973 tỷ đồng đáo hạn. NHNN không chào thầu tín phiếu trong phiên. Tính chung, nhà điều hành đã bơm ròng hơn 9.596 tỷ đồng ra thị trường qua nghiệp vụ thị trường mở.

Đây không phải phiên đầu tiên trong tuần NHNN bơm ròng vốn qua kênh này. Trong phiên 26/8, NHNN chào thầu tại bốn kỳ hạn 14 ngày, 35 ngày, 63 ngày và 91 ngày, với tổng khối lượng trúng thầu hơn 6.320 tỷ đồng; đồng thời có hơn 3.005 tỷ đồng đáo hạn. Qua đó, lượng vốn bơm ròng trong phiên đạt hơn 3.315 tỷ đồng. Trước đó, trong phiên 25/8, NHNN cũng bơm ròng hơn 6.481 tỷ đồng qua nghiệp vụ thị trường mở.

Như vậy, diễn biến những phiên gần đây cho thấy lãi suất trên thị trường liên ngân hàng, đặc biệt tại kỳ hạn qua đêm, đã thay đổi khá nhanh. Từ mức 4%/năm vào phiên đầu tuần, lãi suất qua đêm lần lượt giảm về 2,5%, 2% và 1,2%/năm trong ba phiên kế tiếp. Trong cùng khoảng thời gian, NHNN duy trì hoạt động cung ứng vốn thông qua nghiệp vụ thị trường mở với quy mô bơm ròng thay đổi theo từng phiên.

Lãi suất liên ngân hàng là mức lãi suất áp dụng đối với hoạt động vay mượn vốn giữa các ngân hàng và tổ chức tín dụng, chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn, thanh toán hoặc cân đối trạng thái thanh khoản tạm thời. Trong đó, kỳ hạn qua đêm thường được theo dõi sát do phản ánh tương đối nhanh cung - cầu nguồn vốn ngắn hạn giữa các tổ chức tín dụng.

Theo các chuyên gia, việc lãi suất qua đêm giảm nhanh trong những phiên gần đây cho thấy chi phí vay mượn vốn ngắn hạn giữa các tổ chức tín dụng đã hạ đáng kể so với đầu tuần. Diễn biến này phản ánh trạng thái thanh khoản ngắn hạn của hệ thống đang thuận lợi hơn, trong khi NHNN tiếp tục điều tiết lượng tiền trên thị trường thông qua nghiệp vụ thị trường mở, với quy mô bơm ròng được thực hiện linh hoạt theo từng phiên.