Du lịch Châu Á dịp 2/9: Có một cách thanh toán nhiều người Việt chưa biết

Bí quyết săn deal trước ngày cất cánh

Với nhiều người, chuyến đi bắt đầu từ lúc săn được vé máy bay giá tốt, đặt được khách sạn ưng ý và tận dụng những ưu đãi phù hợp để tối ưu ngân sách. Trong hành trình săn deal ấy, một chiếc thẻ "quyền năng" như thẻ tín dụng ACB Visa Signature sẽ là người bạn đồng hành đáng giá ngay từ khâu lên kế hoạch.

Nhiều mã giảm giá, ưu đãi đặc biệt dành riêng cho chủ thẻ ACB Visa Signature vào dịp Lễ Quốc Khánh 02/9.

Với thẻ ACB Visa Signature, chủ thẻ có thể tận dụng hàng loạt ưu đãi trên các nền tảng du lịch quen thuộc. Khi đặt phòng trên Agoda vào các ngày đôi, khách hàng được giảm đến 20%, tối đa 900.000 đồng. Trên Trip.com, ưu đãi trải dài từ vé máy bay đến khách sạn. Đặc biệt, trong các ngày 26-28 hằng tháng, một số giao dịch vé bay quốc tế đủ điều kiện có thể được giảm đến 1 triệu đồng; các ngày còn lại vẫn áp dụng ưu đãi cho cả vé máy bay và khách sạn.

Với những hành trình xa hơn, chủ thẻ còn có thể nhận ưu đãi lên đến 15% khi đặt một số hạng vé đủ điều kiện của Qatar Airways. Trong khi đó, các tín đồ xê dịch sử dụng dịch vụ trên Klook và thanh toán qua Apple Pay có cơ hội nhận voucher 300.000 đồng cho đơn hàng từ 2 triệu đồng.

Không chỉ giúp săn ưu đãi, thẻ ACB Visa Signature còn hỗ trợ tối ưu một khoản chi phí thường bị bỏ quên là phí chuyển đổi ngoại tệ. Trong khi mức phí trên thị trường có thể dao động khoảng 2% đến 4% giá trị giao dịch, ACB Visa Signature áp dụng mức phí từ 0,9% cho các giao dịch bằng ngoại tệ. Với những chuyến đi có ngân sách chi tiêu lớn, khoản chênh lệch này có thể trở thành chi phí cho một bữa ăn ngon, một trải nghiệm mới hay một món quà mang về sau chuyến đi.

Bên cạnh đó, các giao dịch tại nhà hàng, vé máy bay, khách sạn và đại lý du lịch còn được tích lũy ACB Rewards với mức 50 điểm cho mỗi 1.000 đồng chi tiêu, giúp khách hàng tiếp tục đổi các quyền lợi như e-voucher du lịch hoặc lượt sử dụng phòng chờ sân bay. Nhờ vậy, giá trị của chiếc thẻ không chỉ dừng lại ở chuyến đi hiện tại mà còn góp phần mang đến những trải nghiệm cho các hành trình tiếp theo

Một mã QR - tận hưởng trọn trải nghiệm

Khi đặt chân tới điểm đến, việc thanh toán thuận tiện cũng góp phần giúp trải nghiệm du lịch trọn vẹn. Để chủ động chi tiêu, nhiều du khách thường phải đổi ngoại tệ mang theo dù biết khá bất tiện và không an toàn. Trong khi đó, tại những thị trường có mức độ thanh toán số phát triển mạnh như Trung Quốc, nơi Alipay, UnionPay hay Tenpay sử dụng phổ biến, bài toán lại nằm ở việc tìm một phương thức thanh toán phù hợp để dễ dàng chi tiêu.

Miễn phí giao dịch QR xuyên biên giới trên ACB ONE, thêm ngân sách cho những trải nghiệm đáng nhớ.

Giải quyết đồng thời hai bài toán này, ACB mang đến giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới - VietQRGlobal trên ACB ONE (phiên bản từ 3.53.0 trở lên), hiện đã triển khai tại Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Lào hay Campuchia. Từ những khu phố ẩm thực, trung tâm mua sắm đến các cửa hàng địa phương, du khách có thể quét QR trực tiếp tại các điểm bán có biểu tượng VietQRGlobal hoặc các điểm bán chấp nhận thanh toán QR thuộc mạng lưới đối tác tại từng quốc gia. Cụ thể, tại Trung Quốc là Alipay, UnionPay và Tenpay; tại Thái Lan là ITMX; tại Singapore là NETS... giúp việc chi tiêu tại điểm đến trở nên thuận tiện.

Là một trong những khách hàng đầu tiên trải nghiệm tính năng này trong chuyến du lịch hè tại Trung Quốc, chị Minh Anh (TP.HCM) cho biết: "Nếu chuyến đi trước tôi phải đổi khá nhiều tiền mặt hoặc phải nhờ hướng dẫn viên thanh toán giúp, thì lần này tôi có thể chủ động thanh toán bằng QR ngay trên ACB ONE. Điều tôi thích nhất là cảm giác thoải mái khi khám phá điểm đến, từ ghé một quán ăn địa phương, mua một món đồ mình yêu thích đến những trải nghiệm ngẫu hứng trong hành trình mà không còn phải băn khoăn về chuyện thanh toán."

Với thanh toán QR xuyên biên giới, khách hàng có thể thanh toán trực tiếp từ tài khoản VND với tỷ giá được quy đổi tự động sang đồng tiền của quốc gia sở tại. Từ thanh toán đến theo dõi chi tiêu, mọi thao tác đều được thực hiện ngay trên ACB ONE một cách đơn giản và thuận tiện. Khách hàng có thể chủ động giao dịch trong hạn mức đã đăng ký với ACB, đồng thời dễ dàng theo dõi lịch sử giao dịch để kiểm soát ngân sách. "Tôi đã chia sẻ ngay tính năng này với hội bạn mê du lịch của mình. Việc có thể thanh toán dễ dàng khi ở nước ngoài đã rất tiện rồi, hiện còn miễn phí giao dịch nên càng có thêm lý do để trải nghiệm trong những chuyến đi sắp tới.", chị Minh Anh hào hứng kể.

Với thời gian bay tương đối ngắn, nhiều đường bay thuận tiện cùng sự đa dạng về trải nghiệm ẩm thực, mua sắm và văn hóa, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Lào hay Campuchia luôn nằm trong nhóm điểm đến được yêu thích mỗi dịp 2/9. Từ lúc săn vé, đặt phòng với những ưu đãi từ ACB Visa Signature đến những lần quét QR khi khám phá điểm đến cùng ACB ONE, hành trình trở nên liền mạch hơn để du khách có thể dành trọn sự háo hức cho những trải nghiệm phía trước.

Để tìm hiểu thêm các chương trình ưu đãi khi mở thẻ ACB Visa Signature, khách hàng có thể tham khảo chi tiết tại đây.