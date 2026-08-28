SACOMBANK Visa biến mỗi lần chạm thẻ thành một trải nghiệm sống đẳng cấp

Với thẻ SACOMBANK Visa, giá trị của giao dịch không dừng ở thanh toán, mà được nối dài bằng những đặc quyền gắn với những trải nghiệm sống đa dạng.

Từ một giao dịch thường ngày đến trải nghiệm đáng mong đợi

Cách người trẻ chi tiêu đang thay đổi. Theo báo cáo gần đây của Visa Business and Economic Insights, năm 2026, Gen Z tại châu Á - Thái Bình Dương đang góp phần thúc đẩy "passion economy" - xu hướng người trẻ sẵn sàng dành ngân sách cho những sở thích gắn với bản sắc và cộng đồng, từ âm nhạc, fandom đến gaming, giải trí.

Khi những điều người trẻ yêu thích ngày càng có vị trí rõ hơn trong quyết định chi tiêu, kỳ vọng dành cho các sản phẩm thanh toán cũng thay đổi. Một chiếc thẻ không nên dừng lại ở việc giao dịch nhanh chóng, mà còn cần mang đến nhiều giá trị hơn cho chính những nhu cầu và trải nghiệm người dùng quan tâm.

Lễ hội âm nhạc The Siren World Opens 2026 là điểm nhấn cho cách SACOMBANK Visa tiếp cận xu hướng này. Đồng hành cùng Visa trong vai trò Nhà tài trợ Bạch kim (Platinum Sponsor), SACOMBANK mang đến cho chủ thẻ cơ hội tham dự lễ hội âm nhạc diễn ra ngày 25 - 26/09/2026 tại Công viên Sáng tạo, TP.HCM. Tiếp nối mùa đầu tiên thu hút hơn 25.000 khán giả, sự kiện năm nay kết hợp âm nhạc, nghệ thuật và nhiều hoạt động tương tác trong cùng một không gian.

Lễ hội âm nhạc "The Siren World Opens 2026" tại Công viên Sáng Tạo đánh dấu sự đồng hành của SACOMBANK Visa trong vai trò Nhà tài trợ Bạch kim

Gần 4.000 vé Fan Zone và VIP được dành tặng các chủ thẻ đáp ứng điều kiện chương trình. Trong đó, giao dịch từ 5 triệu đồng bằng thẻ tín dụng SACOMBANK Visa mang đến cơ hội nhận 1 vé VIP, tối đa 2 vé cho mỗi khách hàng; tổng cộng 200 vé VIP được phân bổ.

Ngay cả những chuyến đi hằng ngày cũng có thể đưa khách hàng đến gần hơn với đêm nhạc. Theo chương trình, 500 khách hàng có số lượng giao dịch thanh toán chạm bằng thẻ SACOMBANK Visa cao nhất, với tối thiểu 5 giao dịch qua cổng soát vé tự động tại các ga Metro và trên xe buýt TP.HCM, cũng sẽ có cơ hội nhận vé tham dự The Siren World Opens.

Không dừng ở đó, khi bước vào lễ hội âm nhạc, chủ thẻ tiếp tục được hưởng lối check-in ưu tiên và khám phá không gian SACOMBANK Visa quy mô gần 300m² với các hoạt động tương tác riêng. Bộ Gift Kit/Concert Kit phiên bản sự kiện cũng góp thêm dấu ấn cho hành trình.

Với một sự kiện được mong đợi, khác biệt không chỉ nằm ở việc có mặt, mà còn ở cách mỗi người tận hưởng khoảng thời gian mình hiện diện ở đó.

Những điểm chạm tương tác góp phần mở rộng trải nghiệm của chủ thẻ tại lễ hội âm nhạc The Siren World Opens (sự kiện âm nhạc Starbucks)

Khi giá trị của chiếc thẻ đi cùng nhịp sống mỗi ngày

The Siren World Opens là một điểm nhấn, nhưng không phải nơi duy nhất những giá trị của SACOMBANK Visa được thể hiện. Một đêm nhạc diễn ra trong vài giờ, trong khi chiếc thẻ đồng hành với rất nhiều lựa chọn nhỏ mỗi ngày.

Toàn cảnh không gian lễ hội âm nhạc quy tụ hơn 25.000 khán giả trong mùa 1, minh chứng cho quy mô hoành tráng và sức hút trải nghiệm bùng nổ của sự kiện

Từ ăn uống, mua sắm đến di chuyển, chủ thẻ SACOMBANK Visa có thể tiếp cận ưu đãi giảm tới 30% tại hàng trăm đối tác, cùng các chương trình dành riêng tại Starbucks. Riêng với dòng thẻ Platinum, khách hàng được hoàn tiền 6,8% khi chi tiêu tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi và lên đến 16,8% cho nhu cầu di chuyển, với tổng mức hoàn tiền tối đa 680.000 đồng/tháng. Bên cạnh đó, khách hàng mở mới thẻ tín dụng SACOMBANK Visa trong giai đoạn 13/07 - 31/08 còn có cơ hội nhận gói hoàn tiền lên đến 600.000 đồng khi phát sinh chi tiêu từ 1 triệu đồng.

Từ những lợi ích thiết thực trong chi tiêu đến đặc quyền tại The Siren World Opens, chiếc thẻ vì thế hiện diện ở cả những nhu cầu quen thuộc lẫn những khoảnh khắc khách hàng mong muốn được tận hưởng.

Đó cũng là cách SACOMBANK và Visa đưa tinh thần "Chạm tiện lợi - Trọn đẳng cấp" vào thực tế: một lần sử dụng thẻ không chỉ hoàn tất giao dịch, mà còn đưa khách hàng đến gần hơn với điều mình yêu thích - dù là một lựa chọn thường ngày hay một đêm nhạc ngập tràn cảm xúc.

Lễ hội âm nhạc The Siren World Opens đang đến rất gần. Khách hàng có thể chủ động mở thẻ tín dụng SACOMBANK Visa hoặc tăng cường tích lũy chi tiêu ngay hôm nay để nhận cơ hội sở hữu một trong gần 4.000 suất tham dự và cùng khám phá chuỗi đặc quyền được thiết kế riêng cho hành trình trải nghiệm tại sự kiện.