Lộ diện công ty tài chính tiêu dùng có lợi nhuận cao nhất Việt Nam hiện nay

Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Home Credit) vừa có báo cáo về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2026, ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.680 tỷ đồng. Công ty có hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 13,78%, lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản là 3,08%.

Theo đó, Home Credit là công ty tài chính có lợi nhuận cao nhất trong 6 tháng đầu năm 2026.

Đứng ở vị trí á quân là Công ty Cổ phần Tín Việt (VietCredit) với lợi nhuận trước thuế hơn 1.049 tỷ đồng, cao gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm trước. VietCredit ghi nhận thu nhập lãi thuần tăng trưởng ấn tượng, đạt 3.278 tỷ đồng trong nửa đầu năm, gấp 3 lần cùng kỳ. Quy mô dư nợ cho vay của công ty tại ngày 30/6/2026 đạt 18.221 tỷ đồng, tăng 22,5% so với đầu năm.

Nhiều công ty tài chính khác cũng có lợi nhuận tăng trưởng dương. Trong đó, HD SAISON báo cáo lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2026 đạt 8-4 tỷ đồng, tăng 13,3%. ROE (lợi nhuận/vốn chủ sở hữu) và ROA (lợi nhuận/tổng tài sản) của HD SAISON lần lượt là 22,3% và 5%. Công ty tiếp tục cải thiện chi phí hoạt động/tổng thu nhập xuống còn 34,9%, thấp đáng kể so với mức 37,2% của năm 2025.

Hiện HD SAISON có dư nợ cho vay đạt hơn 25.400 tỷ đồng. Công ty đã giải ngân cho vay hơn 19.300 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 699 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 556 tỷ đồng.

Công ty tài chính tín dụng tiêu dùng TNHH MB Shinsei (Mcredit) có doanh thu nửa đầu năm tăng khoảng 24% và lợi nhuận tăng khoảng 67% so với cùng kỳ. Kết quả của Mcredit trong nửa đầu năm 2026 ước đạt khoảng 4.750 tỷ đồng doanh thu và trên 100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 67% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE Credit) ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng âm. Công ty báo lãi trước thuế 6 tháng đầu năm là 153 tỷ đồng, thấp hơn mức 267 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, năm 2025, FE Credit từng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 611 tỷ đồng, tăng hơn 19,3% so với cùng kỳ. Năm 2026, FE Credit đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.179 tỷ đồng, tăng 93% so với năm 2025.