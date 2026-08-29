Giá vàng SJC, vàng nhẫn sáng ngày 29/8

Giá vàng trong nước sáng 29/8 chưa có sự điều chỉnh so với kết phiên trước. Vàng miếng tại các thương hiệu lớn đồng loạt neo ở mức 147,2-150,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, DOJI đang niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 147,7-151,7 triệu đồng/lượng, cao nhất trong số các thương hiệu được khảo sát.

Đứng sau là Bảo Tín Minh Châu với giá bán ra 151,2 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 151,1 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC hiện được mua vào ở mức 146,7 triệu đồng/lượng và bán ra 149,7 triệu đồng/lượng.

Phú Quý và PNJ cùng niêm yết vàng nhẫn ở mức 147,2-150,2 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, chênh lệch giá mua - bán vàng nhẫn tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đang ở mức khoảng 4 triệu đồng/lượng.

Tổng hợp giá vàng tại một số thương hiệu

Giá vàng thế giới đảo chiều và giảm hơn 3% trong phiên thứ Sáu, khi giới giao dịch gia tăng đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất sau những phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh về việc kiềm chế áp lực lạm phát.

Giá vàng giao ngay hiện giảm xuống còn 4.454 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 20/8.

Tính chung cả tuần, giá vàng đã giảm 2,9% sau đợt lao dốc trong phiên cuối tuần, rút lui khỏi mức đỉnh hơn ba tháng là 4.696,18 USD/ounce thiết lập hôm thứ Ba.

"Giá vàng đang chịu áp lực rất mạnh khi Chủ tịch Warsh khẳng định lạm phát chưa có dấu hiệu hạ nhiệt đáng kể và Fed vẫn còn 'nhiều việc phải làm'. Dù đây có thể một lần nữa chỉ là cách phát tín hiệu cứng rắn nhưng hành động hạn chế, thị trường sẽ coi cuộc họp tháng 9 là một quyết định khó đoán", nhà phân tích độc lập Tai Wong nhận định.

Giới giao dịch đã gia tăng đặt cược vào khả năng Fed nâng lãi suất trong tháng 9 sau khi ông Warsh cho biết Fed sẽ "còn nhiều việc phải làm" nếu các nhà hoạch định chính sách chưa tin tưởng lạm phát cơ bản đang quay trở lại mục tiêu 2%. Đây là lần ông tiến gần nhất tới việc thừa nhận rằng việc nâng lãi suất có thể cần thiết để giảm áp lực giá cả.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed nâng lãi suất trong tháng 9 là 58%, tăng mạnh so với mức 36% trước những phát biểu của ông Warsh. Khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 cũng được dự báo ở mức 89%.

Vàng thường mất sức hấp dẫn trong môi trường lãi suất cao bởi kim loại quý này không mang lại lợi suất.

Trong khi đó, đồng USD tăng lên mức cao nhất trong hơn một tuần, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Tại Ấn Độ, mức chiết khấu vàng đã giảm mạnh trong tuần này khi nhu cầu suy yếu đáng kể, trong bối cảnh thị trường xuất hiện đồn đoán rằng Chính phủ có thể cân nhắc đảo ngược việc tăng thuế nhập khẩu gần đây.