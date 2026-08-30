Để bao nhiêu tiền trong tài khoản thì đủ điều kiện làm khách VIP của Vietcombank?

Theo thông tin được Vietcombank công bố trên website chính thức, để trở thành Khách hàng Ưu tiên, khách hàng cá nhân hiện nay chỉ cần thỏa mãn một trong số các nhóm điều kiện được ngân hàng đưa ra, thay vì phải đáp ứng đồng thời tất cả.

Nhóm điều kiện phổ biến nhất xoay quanh tài sản và tiền gửi. Cụ thể, khách hàng có thể được định danh nếu có tổng tài sản (AUM) tại Vietcombank và các đối tác như VCBS, VCBF từ 2 tỷ đồng trở lên, trong đó số dư tiền gửi chiếm tối thiểu 1 tỷ đồng, hoặc đơn giản hơn là duy trì số dư tiền gửi bình quân 12 tháng liền trước từ 2 tỷ đồng trở lên.

Đáng chú ý, ngưỡng dễ tiếp cận nhất trong nhóm này là số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA) bình quân 12 tháng từ 500 triệu đồng, mức đã được Vietcombank hạ từ 1 tỷ đồng xuống còn một nửa kể từ đầu năm 2026 nhằm mở rộng tệp khách hàng ưu tiên.

Phân loại các nhóm khách hàng ưu tiên hiện tại của Vietcombank

Bên cạnh kênh tiền gửi, khách hàng có thể tiếp cận danh xưng Priority thông qua thu nhập, với điều kiện thu nhập bình quân hàng tháng trong 12 tháng liền trước từ 50 triệu đồng trở lên, hoặc thông qua kênh tín dụng, khi dư nợ vay bình quân đạt từ 3 tỷ đồng.

Với nhóm khách hàng có nhu cầu bảo vệ tài chính, việc sở hữu ít nhất một hợp đồng bảo hiểm với FWD do Vietcombank phân phối, còn hiệu lực và có tổng phí đã đóng tích lũy trong 12 tháng từ 100 triệu đồng, cũng là một con đường để được định danh.

Tương tự, khách hàng có tài sản đầu tư tại các đối tác chứng khoán, chứng chỉ quỹ liên kết với Vietcombank, đạt giá trị tài sản ròng (NAV) bình quân từ 5 tỷ đồng, cũng nằm trong diện được xét.

Ngoài ra, Vietcombank còn dành riêng một tiêu chí cho nhóm khách hàng có thói quen chi tiêu qua thẻ tín dụng, khi tổng doanh số chi tiêu tích lũy của tất cả thẻ tín dụng cá nhân trong 12 tháng đạt từ 250 triệu đồng trở lên, áp dụng cho chủ thẻ có hạn mức tín dụng tối thiểu 70 triệu đồng.

Đối với khách hàng không đạt riêng lẻ bất kỳ tiêu chí nào kể trên, Vietcombank vẫn mở ra cơh hội thông qua tiêu chí tổ hợp, kết hợp giữa tiền gửi, tiền vay, chi tiêu thẻ, bảo hiểm và đầu tư, quy đổi thành điểm số và yêu cầu đạt tối thiểu 10 điểm.

Cuối cùng, với những gia đình có tổng tài sản phân tán giữa các thành viên, tiêu chí định danh theo hộ gia đình cho phép cộng gộp số dư tiền gửi của nhiều người, miễn tổng số dư đạt từ 4 tỷ đồng và thành viên chính có số dư tối thiểu 2 tỷ đồng.

Quy định mới từ 1/1/2027

Đáng chú ý, Vietcombank mới đây cho biết từ sẽ điều chỉnh tiêu chí định danh Khách hàng Ưu tiên – Vietcombank Priority từ 1/1/2027.

Một số quy định mới của Vietcombank từ 1/1/2027 khi xác định khách hàng ưu tiên.

Theo đó, số lượng tiêu chí được mở rộng lên 11 điều kiện, trong đó điểm mới đáng chú ý nhất là việc bổ sung tiêu chí dư nợ vay hợp nhất giữa khách hàng và vợ hoặc chồng, với ngưỡng từ 6 tỷ đồng, không bao gồm dư nợ của khoản vay được bảo đảm bằng tiền gửi hoặc giấy tờ có giá do Vietcombank phát hành.

Một thay đổi khác nằm ở hai tiêu chí thu nhập và chi tiêu thẻ tín dụng, vốn trước đây chỉ yêu cầu một điều kiện duy nhất thì từ năm 2027 sẽ phải đáp ứng đồng thời hai điều kiện. Cụ thể, với tiêu chí thu nhập, ngoài mức thu nhập bình quân 50 triệu đồng mỗi tháng như hiện tại, khách hàng còn phải duy trì số dư tiền gửi không kỳ hạn bình quân 12 tháng từ 8 triệu đồng trở lên.