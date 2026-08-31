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Công an xác minh loạt giao dịch chuyển khoản từ 87 triệu đến gần 750 triệu đồng... của nhiều người dân

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Công an xác minh loạt giao dịch chuyển khoản từ 87 triệu đến gần 750 triệu đồng... của nhiều người dân

Tiếp nhận thông tin về những khoản tiền được chuyển nhầm, lực lượng Công an tại tỉnh Cà Mau đã nhanh chóng xác minh, kết nối các bên và hỗ trợ hoàn trả tài sản cho đúng chủ sở hữu.

Mới đây, chị Lữ Mai Linh, thường trú tại xã Phú Tân, phát hiện tài khoản ngân hàng của mình nhận được 200 triệu đồng từ một tài khoản không quen biết. Nhận thấy đây là khoản tiền không thuộc về mình, chị Linh đã chủ động đến Công an xã Phú Tân trình báo và đề nghị hỗ trợ xác minh người chuyển để hoàn trả.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phú Tân tiến hành xác minh và làm rõ chủ tài khoản chuyển nhầm là anh Nguyễn Chí Nguyện, thường trú tại phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp. Lực lượng Công an sau đó liên hệ, kết nối hai bên và hướng dẫn thực hiện các thủ tục cần thiết.

Ngày 29/8, chị Linh đã hoàn trả đầy đủ 200 triệu đồng cho anh Nguyện tại trụ sở Công an xã Phú Tân, dưới sự chứng kiến của cán bộ Công an.

Anh Nguyễn Chí Nguyện nhận lại 200 triệu đồng chuyển khoản nhầm tại Công an xã Phú Tân từ chị chị Lữ Mai Linh. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Trước đó, tại xã Vĩnh Mỹ, một trường hợp chuyển nhầm gần 750 triệu đồng cũng đã được hỗ trợ giải quyết.

Theo đề nghị phối hợp của Công an phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, liên quan đến trường hợp chị Nguyễn Thị Phương Hoa chuyển nhầm 747,5 triệu đồng vào tài khoản của một người dân trên địa bàn, Công an xã Vĩnh Mỹ đã tiến hành xác minh và làm rõ chủ tài khoản nhận tiền là anh Trần Văn Phúc, ngụ xã Vĩnh Mỹ.

Sau đó, Công an xã tuyên truyền, vận động và hướng dẫn anh Phúc phối hợp với ngân hàng hoàn tất các thủ tục để hoàn trả toàn bộ số tiền cho chị Hoa. Nhận lại số tiền đã chuyển nhầm, chị Nguyễn Thị Phương Hoa bày tỏ sự cảm kích trước sự hỗ trợ của Công an xã Vĩnh Mỹ cũng như sự trung thực của anh Trần Văn Phúc.

Cán bộ Công an xã Vĩnh Mỹ và ông Trần Văn Phúc đến Ngân hàng LPBank - Phòng giao dịch Hoà Bình để hoàn tất thủ tục chuyển trả 747,5 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Ngày 25/8, tài khoản của Trung tá Nguyễn Hồng Phượng phát sinh 2 giao dịch nhận tiền với tổng số tiền 87 triệu đồng.

Nhận thấy đây không phải khoản tiền thuộc về mình, Trung tá Nguyễn Hồng Phượng đã chủ động đề nghị Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh tỉnh Cà Mau tra soát giao dịch, đồng thời trình báo Công an phường An Xuyên để phối hợp xác minh.

Công an phường An Xuyên sau đó xác minh, làm rõ người chuyển nhầm là chị Nguyễn Thị Kiều Thu, sinh năm 1974, thường trú tại phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau. Trên cơ sở kết quả xác minh, Công an phường An Xuyên hướng dẫn các bên hoàn tất thủ tục để hoàn trả toàn bộ 87 triệu đồng cho chị Thu.

Nhận lại số tiền, chị Thu đã gửi thư cảm ơn đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau, bày tỏ sự xúc động trước tinh thần trách nhiệm của Trung tá Nguyễn Hồng Phượng.

Trung tá Nguyễn Hồng Phượng chuyển hoàn trả số tiền 87 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Kiều Thu tại Công an phường An Xuyên. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Ba vụ việc cho thấy vai trò của sự phối hợp giữa người dân, lực lượng Công an và các đơn vị liên quan trong việc xử lý những trường hợp chuyển khoản nhầm. Từ việc tiếp nhận thông tin, xác minh chủ tài khoản, liên hệ các bên đến hướng dẫn thực hiện thủ tục hoàn trả, việc giải quyết kịp thời đã giúp người chuyển nhầm nhận lại tài sản, đồng thời hạn chế những vướng mắc có thể phát sinh.

Bên cạnh sự hỗ trợ của lực lượng Công an, sự trung thực và tinh thần tự giác của những người nhận được tiền chuyển nhầm cũng là yếu tố quan trọng giúp các vụ việc được giải quyết nhanh chóng.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau

Kim Linh

Đời sống & Pháp luật

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