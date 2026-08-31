Chàng trai sinh năm 1997 làm đại diện họ nhà gái, phát biểu trôi chảy: Kém chú rể 3 tuổi, hé lộ vai vế

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip chàng trai sinh năm 1997 làm đại diện họ nhà gái, phát biểu trên sân khấu. Trong đoạn clip, chàng trai trẻ ăn mặc chỉnh tề, phong thái đĩnh đạc, phát biểu rất trôi chảy, cảm xúc.

Đoạn clip đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Không ít người cảm thấy lạ lẫm bởi người được chọn làm đại diện gia đình phát biểu trong đám cưới thường là những người lớn tuổi. Tuy nhiên bên cạnh đó, mọi người cũng dành cho chàng trai nhiều lời khen, rằng anh đã làm rất tốt vai trò của mình.

Được biết, vị đại diện họ nhà gái nói trên là anh Ngô Gia Như (29 tuổi, trú tại thôn An Lạc, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên). Đoạn clip được quay lại đám cưới của cháu gái (con người anh họ sinh năm 1978) của anh Như, tổ chức đầu tháng 8 vừa qua.

Chia sẻ trên báo Dân trí, anh Như cho biết cháu gái của anh sinh năm 2002 còn cháu rể sinh năm 1994. Nam thanh niên bộc bạch, theo phong tục tại địa phương, người đại diện trong các nghi lễ cưới hỏi thường có vai vế tương đương với bố mẹ cô dâu, ví dụ như chú hoặc bác.

Anh Như đại diện họ nhà gái, phát biểu trong lễ thành hôn của cháu gái. (Nguồn: Tiktok Gia Như)

Trước đám cưới, các cụ và ông bà trong gia đình đã họp bàn, anh Như được mọi người thống nhất phân công đảm nhận vai trò đại diện họ nhà gái. Vì bản thân còn trẻ, lại chưa lập gia đình nên anh Như từ chối. Tuy nhiên, vì anh chị mong muốn anh Như đảm nhận vai trò này nên cuối cùng anh đã nhận lời.

Gia đình cô dâu cũng đã thông báo việc phân công nhiệm vụ phát biểu cho một người trẻ tuổi với gia đình chú rể và phía nhà trai vui vẻ đồng ý. Bởi xét về vai vế, đại diện 2 bên gia đình vẫn tương xứng. Đại diện họ nhà gái là chú của cô dâu còn đại diện họ nhà trai là bác của chú rể.

Kể thêm trên Chuyên trang Ngôi sao, anh Như cho hay anh đại diện họ nhà gái xuyên suốt 4 nghi lễ gồm: Dạm ngõ, ăn hỏi, dẫn cưới và lễ thành hôn. Để hoàn thành tốt trọng trách được giao, anh Như đã dành thời gian chuẩn bị kỹ nội dung phát biểu, đảm bảo ngắn gọn, đủ ý song vẫn giữ được sự trang trọng và ý nghĩa của nghi thức cưới hỏi truyền thống.

Chàng trai trẻ tiết lộ, sau buổi dạm ngõ đầu tiên, anh nhận được phản hồi tích cực từ 2 bên gia đình nên sự lo lắng đã dần biến mất. Đại diện họ nhà trai đánh giá cao khả năng phát biểu cũng như sự hiểu biết về các nghi thức truyền thống của anh Như. Và đến lễ cưới chính, anh không còn cảm giác hồi hộp như lần đầu mà trở nên tự tin hơn.

Chàng trai quê Hưng Yên bộc bạch, anh cố gắng hoàn thành tốt mọi việc vì đây là nhiệm vụ mà gia đình và các cụ đã giao phó. Được mọi người đón nhận và dành lời khen là niềm vui ngoài mong đợi đối với anh Như.

Anh cũng tiết lộ, bản thân vốn thường xuyên tham gia điều hành các hội nghị và được cử phát biểu tham luận tại các đại hội ở địa phương nên có nhiều kinh nghiệm đứng trước đám đông.

Anh Như cũng cho rằng, tuổi tác không phải yếu tố quyết định việc đảm nhận vai trò đại diện. Điều quan trọng là sự chuẩn bị, hiểu biết về phong tục và tinh thần trách nhiệm với gia đình, dòng họ. Nói thêm trên Dân trí, chàng trai bày tỏ việc được giao những trọng trách này cũng là cơ hội để người trẻ hiểu hơn về văn hóa, phong tục quê hương, từ đó tiếp nối, phát huy những giá trị văn hóa gia đình, cộng đồng.