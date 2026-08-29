Công an cảnh báo đến người dân mua vé máy bay dịp nghỉ lễ 2/9

Công an tỉnh Cà Mau vừa phát đi cảnh báo về nguy cơ lừa đảo khi người dân tìm kiếm, đặt mua vé máy bay qua mạng xã hội trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Theo cơ quan công an, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao đột biến trong kỳ nghỉ lễ cũng là thời điểm các đối tượng xấu đẩy mạnh hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Người dân cần hết sức thận trọng, nâng cao cảnh giác trước những thông tin chào bán vé giá rẻ hoặc khuyến mãi bất thường.

Giả mạo hãng hàng không, tung vé giá rẻ để dẫn dụ người mua

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là tự tạo website, fanpage hoặc tài khoản mạng xã hội có tên gọi, giao diện và hình ảnh gần giống với kênh chính thức của các hãng hàng không uy tín.

Sau đó, các đối tượng đăng tải thông tin chào bán vé máy bay giá rẻ, “khuyến mãi sập sàn”, chương trình ưu đãi tri ân hoặc tuyển dụng việc làm nhằm tạo lòng tin và dẫn dụ người dân. Khi nạn nhân liên hệ, chúng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc, thanh toán vé hoặc cung cấp thông tin cá nhân, từ đó chiếm đoạt tài sản và dữ liệu.

Số liệu thống kê trong 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy, tình hình lừa đảo trực tuyến trên cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp. Hàng trăm vụ việc đã bị phát hiện, gây thiệt hại lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Trong nhiều trường hợp, các đối tượng lợi dụng thương hiệu của doanh nghiệp lớn để tạo niềm tin giả, khiến người dân mất cảnh giác.

Đáng chú ý, Vietnam Airlines cũng đã cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng chính sách vé ưu đãi dành cho người thân của nhân viên hãng để chào bán cho khách hàng bên ngoài với mức giá rẻ.

Trên thực tế, quy trình cấp loại vé ưu đãi này được quản lý chặt chẽ, không được phép mua bán hoặc chuyển nhượng cho người ngoài. Mọi vé máy bay hợp lệ do hãng phát hành đều có mã đặt chỗ (PNR) hoặc số vé điện tử để hành khách chủ động kiểm tra trên hệ thống quản lý chính thức.

Không chuyển tiền qua đường link, tài khoản chưa xác thực

Để hạn chế nguy cơ bị lừa đảo, Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân chỉ nên mua vé máy bay thông qua website, ứng dụng di động, phòng vé hoặc đại lý được các hãng hàng không ủy quyền chính thức.

Khi đặt vé, hành khách cần cung cấp chính xác thông tin liên lạc để nhận thông báo vận chuyển, đồng thời chủ động kiểm tra mã đặt chỗ và tình trạng chuyến bay trước ngày khởi hành.

Người dân tuyệt đối không cung cấp mã xác thực OTP, mật khẩu ngân hàng, thông tin tài khoản cá nhân; không chuyển tiền theo yêu cầu từ các đường link hoặc tài khoản mạng xã hội chưa được xác thực. Trước khi thanh toán, người mua cần kiểm tra kỹ tên miền website và dấu hiệu xác nhận chính chủ của fanpage.

Cơ quan công an lưu ý người dân cần giữ tâm lý tỉnh táo, không vì ham vé rẻ hoặc lo lắng hết vé mà bỏ qua các bước kiểm tra cần thiết.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần nhanh chóng liên hệ, trình báo cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.