Phấn đấu đến 2030 kinh tế AI đạt 6% GDP

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo phát biểu tại họp báo.

Thông tin trên được ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ chia sẻ tại họp báo thường kỳ tháng 8/2026.

Theo ông Nguyễn Khắc Lịch, Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định bước chuyển từ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI sang chuyển đổi toàn diện quốc gia bằng AI.

AI được xác định là năng lực cốt lõi ngay từ khâu xác định bài toán, thiết kế, tổ chức và vận hành. Chiến lược lấy nhân lực, hạ tầng và dữ liệu làm nền tảng; thể chế và quản trị AI làm đột phá.

Việc triển khai được thực hiện theo hướng lấy con người làm trung tâm, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả; phát triển nhân lực và phổ cập kỹ năng AI toàn dân; phát triển đồng bộ hạ tầng, dữ liệu, mô hình và nền tảng AI, bảo đảm an toàn, an ninh và chủ quyền AI.

Theo Chiến lược, doanh nghiệp AI Việt Nam là lực lượng chủ lực, phát triển các sản phẩm, dịch vụ “Make in Viet Nam” và doanh nghiệp AI-native. Hợp tác quốc tế được thực hiện gắn với năng lực nội sinh, tự chủ chiến lược, đa dạng hóa đối tác, công nghệ và chuỗi cung ứng.

6% GDP từ kinh tế AI, xuất khẩu khoảng 5 tỷ USD

Hệ thống mục tiêu đến năm 2030 được xác định theo 4 tầng gồm tác động, kết quả, sản phẩm đầu ra và đầu vào.

Ở tầng tác động, Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á về nghiên cứu, phát triển AI; kinh tế AI đạt khoảng 6% GDP; năng suất lao động trong các ngành ứng dụng AI tăng 10-15%; xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ và giải pháp AI đạt khoảng 5 tỷ USD.

Ở tầng kết quả, Chiến lược đặt mục tiêu 60% doanh nghiệp ứng dụng AI cải thiện hiệu quả; 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng AI công vụ hằng tuần; 60% quyết định điều hành được hỗ trợ bởi dữ liệu và AI.

Mức độ hài lòng với dịch vụ công có AI được đặt mục tiêu tăng ít nhất 30%.

Ở tầng sản phẩm đầu ra, 100% bộ, ngành, địa phương có kế hoạch triển khai AI; 100% dịch vụ công trực tuyến và hồ sơ thủ tục hành chính được hỗ trợ bởi AI.

Chiến lược đặt mục tiêu hình thành nền tảng điều phối năng lực tính toán AI quốc gia, nền tảng đánh giá mô hình AI tiếng Việt, ít nhất 5 nền tảng AI dùng chung, 10 thương hiệu AI Việt Nam và 8 mô hình AI tiếng Việt theo 4 quy mô.

Về nhân lực, Việt Nam phấn đấu phát triển 10.000 nhân lực AI trình độ cao, 50.000 nhân lực trình độ đại học trở lên có năng lực ứng dụng AI; đào tạo, đào tạo lại 500.000 lao động để triển khai, vận hành AI và trang bị kỹ năng AI cơ bản cho 10 triệu lao động đã qua đào tạo.

Ở tầng đầu vào, tổng đầu tư cho AI được đặt mục tiêu đạt 1-1,5% GDP/năm. Năng lực tính toán đạt khoảng 560 EFLOPS BF16 hoặc 1.100 EFLOPS FP8, với công suất điện khoảng 500 MW.

Các dữ liệu trọng yếu được số hóa, chuẩn hóa, làm sạch và sẵn sàng cho AI.

Đến năm 2045, Việt Nam đặt mục tiêu thuộc nhóm 10 quốc gia dẫn đầu châu Á về nghiên cứu, phát triển, làm chủ AI và chuyển đổi AI quốc gia. AI trở thành nền tảng vận hành chủ đạo của Nhà nước, nền kinh tế và xã hội.

9 trụ cột, 32 chỉ tiêu và 97 nhiệm vụ

Chiến lược xác định 9 trụ cột phát triển, gồm nhân lực AI và kỹ năng AI toàn dân; dữ liệu và mô hình AI; hạ tầng AI; nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ AI; AI trong quản trị quốc gia; AI cho các ngành, lĩnh vực; AI cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, hợp tác xã; hệ sinh thái AI; quản trị AI an toàn, đáng tin cậy.

AI được thúc đẩy trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội trọng điểm, gồm khoa học, công nghiệp, nông nghiệp, tài chính, y tế, giáo dục, văn hóa, môi trường, quốc phòng và an ninh.

Để thực hiện các mục tiêu, Chiến lược đưa ra 6 nhóm giải pháp đột phá, gồm hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; điều phối quốc gia và trách nhiệm thực thi; huy động nguồn lực, bảo đảm kinh phí; hợp tác quốc tế và xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn; tuyên truyền, nâng cao nhận thức và văn hóa sử dụng AI có trách nhiệm; đo lường, giám sát và đánh giá.

Việc thực hiện gắn với trách nhiệm người đứng đầu và nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Chiến lược được cụ thể hóa bằng 32 chỉ tiêu và 97 nhiệm vụ, giải pháp thuộc 14 nhóm. Mỗi nhiệm vụ xác định cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, đơn vị thực hiện, sản phẩm hoặc kết quả và thời gian thực hiện.

Các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo, tổ chức xã hội và hiệp hội cùng tham gia triển khai theo nhiệm vụ được xác định.

Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì triển khai, điều phối liên ngành, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đo lường, đánh giá và hằng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực và tổ chức thực hiện.

Quyết định ban hành Chiến lược có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/1/2021. Các nhiệm vụ đang triển khai theo Quyết định 127 tiếp tục được thực hiện đến khi hoàn thành hoặc được điều chỉnh, tích hợp theo Chiến lược mới.

Vận hành Cổng thông tin một cửa về AI Tháng 8/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức công bố và đưa vào vận hành Cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo, tại địa chỉ ai.dda.gov.vn. Đây là nền tảng số được xây dựng để triển khai Luật Trí tuệ nhân tạo và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời hình thành một đầu mối thống nhất phục vụ quản lý nhà nước, minh bạch thông tin và thúc đẩy hệ sinh thái AI Việt Nam phát triển an toàn, có trách nhiệm. Nền tảng cung cấp một địa chỉ trực tuyến để doanh nghiệp, nhà phát triển, cơ quan nhà nước, chuyên gia và người dân thực hiện các thủ tục, khai báo, tra cứu và tương tác với cơ quan quản lý. Các chức năng trọng tâm gồm tiếp nhận đăng ký thử nghiệm có kiểm soát; thông báo phân loại rủi ro và đăng ký hệ thống AI; báo cáo sự cố nghiêm trọng và báo cáo định kỳ; công khai thông tin, kết quả đánh giá và xử lý vi phạm.



