Nvidia tạm dừng hỗ trợ tín dụng cho các nhà cung cấp đám mây AI

Biểu tượng của Tập đoàn Nvidia. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Ngày 27/8, tập đoàn công nghệ Nvidia của Mỹ đã tạm dừng một số thỏa thuận trong sáng kiến Đối tác Tính toán AI, nhằm hỗ trợ tín dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ đám mây AI quy mô nhỏ, do lo ngại các vấn đề pháp lý.

Theo chương trình, Nvidia cam kết thuê lại công suất GPU nếu đối tác không tìm được khách hàng, qua đó tạo nguồn doanh thu ổn định để các doanh nghiệp dễ tiếp cận vốn vay. Đổi lại, Nvidia có thể nhận 50% phần doanh thu vượt ngưỡng chi phí cơ bản từ hoạt động cho thuê chip.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, một số nhân viên Nvidia lo ngại chương trình có thể thu hút sự giám sát chống độc quyền của giới chức Mỹ. Một số đối tác cũng không hài lòng với yêu cầu chỉ cho thuê chip cho những khách hàng được Nvidia phê duyệt và ưu tiên phân bổ công suất cho nhiều công ty AI nhỏ, thay vì một khách hàng lớn.

Nvidia cho biết đã thực hiện các cam kết trị giá 36 tỷ USD theo các thỏa thuận thường kéo dài 6 năm. Giám đốc tài chính Colette Kress nhận định mô hình chia sẻ doanh thu có thể mang lại hàng tỷ USD cho công ty trong trung và dài hạn.

Dù tạm dừng một số thỏa thuận, Nvidia khẳng định mô hình mở rộng quyền tiếp cận năng lực tính toán cho hệ sinh thái AI vẫn đang được triển khai do nhu cầu cao.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nvidia ngày càng chịu sự giám sát về việc sử dụng nguồn lực tài chính để hỗ trợ các dự án có thể tạo thêm nhu cầu đối với chip do chính hãng sản xuất.