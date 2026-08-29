Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nvidia tạm dừng hỗ trợ tín dụng cho các nhà cung cấp đám mây AI

| | Kinh tế số

Nvidia tạm dừng một số thỏa thuận hỗ trợ tín dụng cho các nhà cung cấp đám mây AI do lo ngại chương trình có thể vướng vấn đề pháp lý và chống độc quyền.

Nvidia tạm dừng hỗ trợ tín dụng cho các nhà cung cấp đám mây AI - Ảnh 1.

Biểu tượng của Tập đoàn Nvidia. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Ngày 27/8, tập đoàn công nghệ Nvidia của Mỹ đã tạm dừng một số thỏa thuận trong sáng kiến Đối tác Tính toán AI, nhằm hỗ trợ tín dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ đám mây AI quy mô nhỏ, do lo ngại các vấn đề pháp lý.

Theo chương trình, Nvidia cam kết thuê lại công suất GPU nếu đối tác không tìm được khách hàng, qua đó tạo nguồn doanh thu ổn định để các doanh nghiệp dễ tiếp cận vốn vay. Đổi lại, Nvidia có thể nhận 50% phần doanh thu vượt ngưỡng chi phí cơ bản từ hoạt động cho thuê chip.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, một số nhân viên Nvidia lo ngại chương trình có thể thu hút sự giám sát chống độc quyền của giới chức Mỹ. Một số đối tác cũng không hài lòng với yêu cầu chỉ cho thuê chip cho những khách hàng được Nvidia phê duyệt và ưu tiên phân bổ công suất cho nhiều công ty AI nhỏ, thay vì một khách hàng lớn.

Nvidia cho biết đã thực hiện các cam kết trị giá 36 tỷ USD theo các thỏa thuận thường kéo dài 6 năm. Giám đốc tài chính Colette Kress nhận định mô hình chia sẻ doanh thu có thể mang lại hàng tỷ USD cho công ty trong trung và dài hạn.

Dù tạm dừng một số thỏa thuận, Nvidia khẳng định mô hình mở rộng quyền tiếp cận năng lực tính toán cho hệ sinh thái AI vẫn đang được triển khai do nhu cầu cao.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nvidia ngày càng chịu sự giám sát về việc sử dụng nguồn lực tài chính để hỗ trợ các dự án có thể tạo thêm nhu cầu đối với chip do chính hãng sản xuất.

Theo Minh Hằng

VTV

Từ Khóa:
Nvidia

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả những ai đang lắp camera cần lưu ý quy định mới vừa được áp dụng, vi phạm có thể bị phạt tiền lên đến 50 triệu đồng

Tất cả những ai đang lắp camera cần lưu ý quy định mới vừa được áp dụng, vi phạm có thể bị phạt tiền lên đến 50 triệu đồng Nổi bật

Amazon mua thêm 2 triệu chip của Nvidia để mở rộng các trung tâm dữ liệu

Amazon mua thêm 2 triệu chip của Nvidia để mở rộng các trung tâm dữ liệu Nổi bật

TMĐT bước vào cuộc đại thanh lọc: 150.000 gian hàng “tháo chạy”

TMĐT bước vào cuộc đại thanh lọc: 150.000 gian hàng “tháo chạy”

10:40 , 29/08/2026
Giám đốc Kỹ thuật AI Techcombank: Năng lực tính toán AI ngày càng 'đắt đỏ và phức tạp', mua thêm hạ tầng không còn là giải pháp hàng đầu

Giám đốc Kỹ thuật AI Techcombank: Năng lực tính toán AI ngày càng 'đắt đỏ và phức tạp', mua thêm hạ tầng không còn là giải pháp hàng đầu

10:08 , 29/08/2026
Việt Nam tham vọng lọt top 3 Đông Nam Á về AI

Việt Nam tham vọng lọt top 3 Đông Nam Á về AI

08:51 , 29/08/2026
Bill Gates cảnh báo về "thời kỳ biến động nhất lịch sử": Đề xuất đánh thuế AI và thành lập "khu bảo tồn công việc cho con người"

Bill Gates cảnh báo về "thời kỳ biến động nhất lịch sử": Đề xuất đánh thuế AI và thành lập "khu bảo tồn công việc cho con người"

08:37 , 29/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên