Giám đốc Kỹ thuật AI Techcombank: Năng lực tính toán AI ngày càng 'đắt đỏ và phức tạp', mua thêm hạ tầng không còn là giải pháp hàng đầu

Ông Lê Ngọc Sơn - Giám đốc Kỹ thuật AI, Ngân hàng Techcombank (Ảnh: EuroCham)

Ngày 27/8, tại Hà Nội, EuroCham phối hợp cùng Savvycom đã tổ chức sự kiện đối thoại với chủ đề “AI in Business Growth - Where to Start”. Tại đây, các chuyên gia và đại diện doanh nghiệp đã trao đổi về định hướng phát triển kinh doanh trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra giá trị thực tiễn cho doanh nghiệp.

Trong phiên tham luận, ông Lê Ngọc Sơn - Giám đốc Kỹ thuật AI tại Techcombank cho biết, AI Compute (năng lực tính toán trí tuệ nhân tạo) đã và đang bước vào giai đoạn đắt đỏ và phức tạp hơn, chủ yếu do sự phát triển của agentic AI (AI tự chủ).

Trước bối cảnh trên, ông Sơn khuyến nghị các tổ chức cần có một chiến lược chủ động để kiểm soát chi phí và sự phụ thuộc vào hạ tầng, thay vì đơn giản là tiếp tục mua thêm năng lực tính toán.

Ông Nguyễn Văn Tuệ - Giám đốc AI Savvycom chỉ ra, AI chỉ thực sự mang lại giá trị khi doanh nghiệp bắt đầu từ những "điểm nghẽn" cụ thể, tức lựa chọn đúng vấn đề cần giải quyết dựa trên dữ liệu thay vì cảm tính.

Khi một giải pháp có hiệu quả, doanh nghiệp có thể từng bước mở rộng và áp dụng ở quy mô lớn hơn. Đây cũng là bài học ông Tuệ và đội ngũ Savvycom đúc kết sau nhiều năm trực tiếp triển khai AI cùng các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực, từ tài chính - ngân hàng, bán lẻ, chăm sóc sức khỏe đến y tế và giáo dục.

Bên cạnh các bài trình bày, các tổ chức, doanh nghiệp tham gia sự kiện cũng có thêm góc nhìn về việc ứng dụng AI trong hoạt động kinh doanh thông qua phiên thảo luận và hỏi đáp, do ông Yves Vanderstaeten, Phó Chủ tịch Tiểu ban Kỹ Thuật Số của EuroCham điều phối.

Phiên thảo luận có sự tham gia của ông Nguyễn Quang Hưng - Giám đốc Tăng trưởng, Savvycom; ông Lê Ngọc Sơn - Giám đốc Kỹ thuật AI, Techcombank, và ông Võ Hồng Bửu - Giám đốc Phụ trách Trung tâm Dịch vụ Nhân sự Thuê ngoài, TalentNet.

Các đại biểu tham gia phiên thảo luận (Ảnh: EuroCham)

Theo góc nhìn của các chuyên gia, AI tạo cơ hội cho các doanh nghiệp nâng cao năng suất và tối ưu hoá quy trình. Tuy nhiên, trong quá trình ứng dụng, các tổ chức có thể gặp thách thức trong việc quản trị dữ liệu, bảo mật, chi phí đầu tư, khả năng tích hợp vào hệ thống hiện có và việc xác định những bài toán thực sự phù hợp để AI tạo ra giá trị.

Một bài toán khác được các chuyên gia chỉ ra là tác động của AI đối với lực lượng lao động. Cụ thể, khi AI ngày càng được tích hợp sâu hơn vào hoạt động doanh nghiệp, nhu cầu về kỹ năng của người lao động cũng đang thay đổi nhanh chóng.

Vì vậy, doanh nghiệp không chỉ cần đầu tư vào công nghệ mà còn phải đồng thời chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi về năng lực, đào tạo và phân bổ lại nguồn nhân lực. Khoảng cách kỹ năng cần trở thành một trong những yếu tố quan trọng quyết định khả năng doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các cơ hội mà AI mang lại.

Đại diện các doanh nghiệp cũng nhấn mạnh, việc chuyển đổi AI không đơn thuần là câu chuyện đầu tư vào công nghệ, mà là một quá trình cần được tiếp cận có chiến lược, gắn với mục tiêu kinh doanh, năng lực tổ chức và con người.

Bên cạnh đó, các tổ chức cần chuyển từ tư duy “thử nghiệm AI” sang xây dựng năng lực AI có định hướng và tạo ra kết quả đo lường được. Việc xác định đúng nhu cầu, bắt đầu từ những bài toán có tác động rõ ràng, đồng thời xây dựng nền tảng về dữ liệu, quản trị và kỹ năng sẽ là những bước quan trọng để doanh nghiệp biến AI từ một xu hướng công nghệ thành một công cụ thực sự hỗ trợ tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Với việc tổ chức sự kiện này, EuroCharm tiếp tục khẳng định vai trò trong việc tạo dựng không gian đối thoại và kết nối cộng đồng doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi góc nhìn và cùng khám phá những cơ hội mới tại giao điểm giữa công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh doanh.