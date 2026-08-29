Công an yêu cầu người dân kiểm tra lại ngay thông tin này trên VNeID

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Công an tỉnh Phú thọ cho biết, để thuận lợi trong quá trình thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử và tiếp cận các tiện ích số, người dân cần chủ động kiểm tra, cập nhật, hoàn thiện các thông tin, giấy tờ được tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID. Trong đó, gồm thông tin Giấy khai sinh; thẻ ngân hàng, tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động; tài khoản an sinh xã hội; số thuê bao di động; Sổ sức khỏe điện tử và Giấy chứng nhận đăng ký xe.

Theo Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Phú Thọ, chính sách miễn, giảm phí, lệ phí đối với một số thủ tục đăng ký xe qua dịch vụ công trực tuyến được thực hiện từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/02/2027. Các thủ tục thuộc diện áp dụng gồm đổi Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe; cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và đăng ký xe tạm thời theo quy định.

Công an xã Phú Mỹ đang tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, đồng thời trực tiếp hướng dẫn người dân kiểm tra, bổ sung thông tin trên VNeID và thực hiện các bước đăng ký xe trực tuyến. Qua đó, giúp người dân nắm rõ quy trình, chủ động thực hiện thủ tục, hạn chế thời gian đi lại và giảm việc phải trực tiếp đến cơ quan đăng ký xe khi không cần thiết.

Việc đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đăng ký xe không chỉ tạo thuận lợi cho người dân mà còn góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước, từng bước hình thành phương thức cung cấp dịch vụ công hiện đại, thuận tiện, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Công an xã Phú Mỹ đề nghị người dân chủ động tìm hiểu, thực hiện dịch vụ công trực tuyến khi có nhu cầu giải quyết các thủ tục về đăng ký xe. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, người dân có thể liên hệ Công an xã hoặc cán bộ đăng ký xe để được hướng dẫn, hỗ trợ theo quy định.

Cùng với đó, Công an xã khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lợi dụng chính sách chuyển đổi số để lừa đảo. Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản hoặc các dữ liệu bảo mật trên VNeID cho người khác; chủ động kiểm tra thông tin và chỉ thực hiện thủ tục thông qua các kênh chính thống.

Thông qua công tác tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp, Công an xã Phú Mỹ tiếp tục hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả các tiện ích số, góp phần triển khai thực chất chủ trương phát triển công dân số, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và xây dựng nền hành chính hiện đại, thuận tiện, hiệu quả.