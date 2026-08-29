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YouTube thay đổi cách tính lượt xem, nhà sáng tạo nội dung có dễ kiếm tiền hơn?

| | Kinh tế số

Từ ngày 24/8, YouTube sẽ thay đổi cách ghi nhận lượt xem, trong đó video được tính view ngay khi bắt đầu phát. Điều này có thể khiến con số hiển thị tăng nhanh hơn, nhưng không đồng nghĩa nhà sáng tạo sẽ kiếm thêm tiền.

Video vừa phát đã được tính view

Từ 24/8/2026, YouTube áp dụng cách tính mới đối với video dài, livestream và các định dạng khác. Theo đó, một lượt xem sẽ được ghi nhận ngay khi video bắt đầu phát, thay vì phải đáp ứng ngưỡng thời gian xem nhất định như trước.

Thay đổi này đưa cách tính lượt xem của video thông thường đến gần hơn với YouTube Shorts, vốn đã áp dụng cơ chế ghi nhận lượt xem mới từ tháng 3/2025.

Điều đó đồng nghĩa một người bấm vào video rồi rời đi gần như ngay lập tức vẫn có thể tạo ra một lượt view công khai.

View tăng chưa chắc doanh thu tăng

YouTube vẫn duy trì chỉ số “Engaged views” để phản ánh những lượt xem có mức độ tương tác thực sự. Đây mới là chỉ số quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả nội dung và các hệ thống liên quan đến kiếm tiền.

Vì vậy, sau khi cơ chế mới được áp dụng, một video có thể đạt lượng view công khai cao hơn trước nhưng không đồng nghĩa thời gian xem hay doanh thu cũng tăng tương ứng.

Với nhà sáng tạo nội dung, các chỉ số như thời gian xem, tỷ lệ giữ chân khán giả và engaged views sẽ trở nên quan trọng hơn khi đánh giá hiệu quả thực tế của một video.

Vì sao YouTube thay đổi?

YouTube cho biết việc điều chỉnh nhằm tạo ra cách tính nhất quán hơn giữa các định dạng video trên nền tảng.

Cách làm mới cũng khiến hệ thống của YouTube gần hơn với các nền tảng video ngắn như TikTok và Instagram, nơi lượt xem thường được ghi nhận ngay khi nội dung bắt đầu phát.

Từ ngày 24/8, con số view bên ngoài có thể tăng nhanh hơn, nhưng người dùng và nhà sáng tạo sẽ cần nhìn sâu vào YouTube Analytics để biết một video thực sự giữ chân khán giả đến đâu.

Theo Sơn Trần

Tiền Phong

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