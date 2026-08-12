VNeID có thêm một tiện ích quan trọng, người dân cần biết

Cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực hành chính công, nhiều dữ liệu quan trọng của người dân đang được tích hợp lên ứng dụng VNeID. Mới đây, dữ liệu liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bắt đầu được hiển thị đối với một số tài khoản tại nhiều địa phương.

Theo Tiền Phong, một số người dân tại Hà Nội, Thanh Hóa, Bắc Ninh và nhiều địa phương khác đã có thể tra cứu thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) trên ứng dụng định danh điện tử VNeID. Đây được xem là một bước tiến trong quá trình chuyển đổi số quốc gia và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số.

Người dân đăng nhập tài khoản định danh mức 2 trên VNeID để kiểm tra sổ đỏ đã tích hợp trên VNeID hay chưa tại mục "GCN quyền sử dụng đất". (Ảnh: Tiền Phong)

Theo ghi nhận, người dân có tài khoản định danh điện tử mức 2 có thể đăng nhập VNeID, sử dụng chức năng tìm kiếm và chọn mục “GCN quyền sử dụng đất” để kiểm tra. Trường hợp dữ liệu đã được đồng bộ với hệ thống, ứng dụng sẽ hiển thị các thông tin liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an), việc kết nối dữ liệu đất đai với đúng chủ thể sẽ góp phần giảm nhu cầu xuất trình, sao chụp giấy tờ trong nhiều thủ tục hành chính. Đồng thời, cơ quan quản lý cũng có thể giảm khối lượng nhập liệu, đối chiếu thủ công và nâng cao hiệu quả xác thực thông tin.

Tuy nhiên, C06 cho biết việc tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên VNeID vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện trong quá trình triển khai. Dù quy định hiện hành đã xác định Giấy chứng nhận điện tử có giá trị pháp lý tương đương Giấy chứng nhận bản giấy khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, song hiện vẫn thiếu hướng dẫn cụ thể về việc chuyển đổi từ bản giấy sang bản điện tử, đặc biệt đối với các hồ sơ cũ hoặc hồ sơ chưa đầy đủ thông tin.