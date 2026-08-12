12 trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội công bố lịch nhập học, sớm nhất từ 16/8

Tối 11/8, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) công bố kế hoạch nhập học khóa QH-2026 dành cho tân sinh viên năm thứ nhất trong năm học 2026-2027.

Theo kế hoạch, thời gian nhập học của các 12 trường thuộc ĐHQGHN kéo dài từ 16/8 đến 3/9/2026. Tùy từng trường, sinh viên sẽ làm thủ tục tại Hòa Lạc hoặc cơ sở nội thành Hà Nội.

Lịch nhập học cụ thể của 12 trường

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tổ chức nhập học tại Tòa HT3 Hòa Lạc ngày 26/8/2026. Sinh viên học tại nội thành nhập học ngày 27/8 tại 334 Nguyễn Trãi.

Trường Đại học Giáo dục tổ chức nhập học ngày 22/8, gồm hai khung giờ 8h-11h30 và 13h30-16h, tại Tòa HT2, HT2a - Hòa Lạc.

Các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội công bố lịch nhập học từ 16/8 đến 3/9. (Ảnh: VNU)

Trường Đại học Y Dược tổ chức nhập học ngày 25/8 tại Hòa Lạc.

Trường Đại học Việt Nhật tổ chức nhập học trong hai ngày 19 và 20/8, từ 8h-12h và 13h-17h, tại Giảng đường 1, QGHN04 - Hòa Lạc.

Trường Đại học Công nghệ tổ chức nhập học ngày 3/9 từ 8h tại sân trước tòa nhà LV2 và khuôn viên Trường Đại học Công nghệ tại Hòa Lạc.

Trường Đại học Luật tổ chức nhập học ngày 27/8 cả ngày tại Tòa HT4 - Hòa Lạc.

Trường Quốc tế tổ chức nhập học ngày 16/8 cả ngày tại Tòa P409, Tòa HT1 đối với sinh viên học tại Hòa Lạc. Sinh viên học tại nội thành cũng nhập học ngày 16/8 cả ngày, tại Hội trường và sàn quảng trường Nguyễn Văn Đạo.

Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật t ổ chức nhập học ngày 20/8 tại tầng 1, tầng 2 tòa HT1, Hòa Lạc. Sinh viên học tại nội thành nhập học ngày 21/8 tại tầng 1, tầng 7 nhà C1T, Xuân Thủy.

Trường Đại học Kinh tế tổ chức nhập học cả ngày 25/8 (thứ ba) tại Giảng đường Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, phố Phan Tây Nhạc, phường Xuân Phương, Hà Nội.

Lịch nhập học của 12/12 trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức nhập học từ 8h đến 11h ngày 18/8 (thứ Ba) tại số 2 Phạm Văn Đồng, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức nhập học ngày 20/8 tại 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trường Quản trị và Kinh doanh tổ chức nhập học ngày 16/8 tại 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Sinh viên cần lưu ý gì?

Lịch nhập học cho thấy các đơn vị thuộc ĐHQGHN được bố trí thời gian và địa điểm khác nhau. Một số trường tổ chức nhập học tại Hòa Lạc, trong khi một số đơn vị thực hiện tại các cơ sở nội thành; có trường tổ chức ở cả hai địa điểm.

Tân sinh viên QH-2026 cần đối chiếu lịch của đúng đơn vị đào tạo, đặc biệt lưu ý ngày, khung giờ và địa điểm nhập học để tránh nhầm lẫn.

Đối với những đơn vị tổ chức nhập học theo nhiều khung giờ trong ngày, sinh viên cũng cần thực hiện thủ tục đúng thời gian được thông báo.

Theo kế hoạch, Trường Quản trị và Kinh doanh và Trường Quốc tế là hai đơn vị có lịch nhập học sớm nhất, từ ngày 16/8, trong khi Trường Đại học Công nghệ có lịch muộn nhất, vào ngày 3/9.