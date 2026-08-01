Bộ GD&ĐT bác bỏ thông tin Lịch sử trở thành môn tự chọn

Theo Bộ GD&ĐT, trước đó, mạng xã hội đã lan truyền thông tin, môn Lịch sử ở bậc trung học phổ thông là môn tự chọn.

Liên quan đến thông tin này, Bộ khẳng định, ở chương trình Giáo dục phổ thông hiện hành, Lịch sử là môn học bắt buộc đối với tất cả học sinh cấp trung học phổ thông, với thời lượng 52 tiết/năm học.

Quy định này được ban hành tại Thông tư số 13 năm 2022 của Bộ GD&ĐT và được thực hiện từ năm học 2022 - 2023 đến nay.

Ngoài phần nội dung bắt buộc, Chương trình môn Lịch sử còn có các chuyên đề học tập lựa chọn, với thời lượng 35 tiết/năm học. Việc có thêm các chuyên đề học tập lựa chọn không có nghĩa Lịch sử là môn học tự chọn.

Lịch sử vẫn là môn học bắt buộc ở bậc THPT

“Vì vậy, thông tin cho rằng môn Lịch sử hiện là môn học tự chọn ở cấp trung học phổ thông là không đúng”, theo Bộ GD&ĐT.

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 quy định, khi học sinh học lên bậc THPT, các em sẽ được học 8 môn bắt buộc và 4 môn lựa chọn. Trong đó, môn lựa chọn là các môn học theo năng lực, định hướng nghề nghiệp.

Các môn bắt buộc gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Lịch sử, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng an ninh, Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp, Nội dung giáo dục của địa phương.

Ngoài ra, học sinh sẽ phải chốt 4/9 môn lựa chọn trong số: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật.