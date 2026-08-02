Bộ GD&ĐT đề xuất cách xác định top 30% để nhận học bổng ngành chiến lược

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc tổ chức thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP.

Dự thảo tập trung hướng dẫn cách xác định đối tượng được hưởng học bổng, nguyên tắc xét nhóm không vượt quá 30% thí sinh có điểm cao nhất theo từng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc, quy trình xét duyệt, chi trả, thu hồi và hoàn trả kinh phí học bổng.

Xếp hạng bằng 3 môn, không cộng điểm ưu tiên

Theo dự thảo, việc xác định nhóm không vượt quá 30% thí sinh có điểm cao nhất được thực hiện riêng cho từng nhóm ngành đào tạo trên phạm vi toàn quốc, dựa trên dữ liệu trúng tuyển trong đợt xét tuyển chung.

Điểm xếp hạng của thí sinh được tính bằng tổng điểm môn Toán cộng với hai môn có kết quả cao nhất trong bốn môn Vật lý, Hóa học, Sinh học và tiếng Anh của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Điểm từng môn được tính theo thang điểm 10, không nhân hệ số, không tính điểm ưu tiên, điểm khuyến khích, điểm cộng hoặc điểm quy đổi từ chứng chỉ hay kết quả đánh giá khác.

Mỗi thí sinh chỉ được tính một lần theo chương trình đào tạo mà thí sinh trúng tuyển cuối cùng còn hiệu lực trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung.

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc tổ chức thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Dự thảo quy định, với từng nhóm ngành, số lượng tối đa thí sinh thuộc nhóm được hưởng chính sách được xác định bằng phần nguyên của 30% tổng số thí sinh có dữ liệu hợp lệ.

Trường hợp nhiều thí sinh cùng đạt một mức điểm khiến tổng số người được xét vượt quá ngưỡng 30%, toàn bộ thí sinh ở mức điểm đồng hạng đó sẽ không thuộc nhóm được hưởng học bổng. Dự thảo không cho phép sử dụng tiêu chí phụ để lựa chọn một phần số thí sinh đồng điểm.

Mức điểm xét hưởng học bổng của từng nhóm ngành được xác định bằng mức cao hơn giữa 22,5 điểm và ngưỡng điểm thấp nhất của nhóm thí sinh đủ điều kiện. Nếu không xác định được ngưỡng điểm do toàn bộ thí sinh đồng điểm làm vượt ngưỡng 30%, nhóm ngành đó sẽ không có thí sinh thuộc diện này.

Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng điểm sau tuyển sinh

Sau khi kết thúc đợt tuyển sinh chung, Bộ GD&ĐT sẽ xác định và công bố mức điểm áp dụng cho từng nhóm ngành. Các cơ sở đào tạo có 5 ngày làm việc để đề nghị điều chỉnh nếu phát hiện dữ liệu chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác. Nếu việc điều chỉnh làm thay đổi kết quả, Bộ sẽ công bố lại mức điểm. Dự thảo cũng nêu rõ sẽ không xác định lại nhóm 30% đối với các đợt xét tuyển bổ sung.

Một điểm đáng chú ý là việc xét học bổng được thực hiện hoàn toàn trên dữ liệu điện tử. Theo dự thảo, cơ sở đào tạo và cơ quan chi trả khai thác dữ liệu tuyển sinh, đào tạo đã được kết nối trên nền tảng quản trị, không yêu cầu người học nộp hồ sơ hoặc cung cấp lại thông tin đã có, trừ trường hợp cần xác minh.

Đối với cơ sở đào tạo công lập, trường sẽ rà soát dữ liệu, xác nhận điều kiện, ban hành quyết định hưởng học bổng và công khai kết quả.

Đối với người học tại cơ sở giáo dục tư thục, trường lập danh sách đủ điều kiện, gửi cơ quan được UBND cấp tỉnh giao nhiệm vụ để quyết định và tổ chức chi trả.

Chi trả hằng tháng, cập nhật trên hệ thống

Theo dự thảo, học bổng được chi trả định kỳ hằng tháng theo mức và thời gian quy định tại Nghị định 179/2026/NĐ-CP. Trong vòng 3 ngày làm việc sau khi chi trả, cơ quan thực hiện phải cập nhật số tiền, thời điểm và trạng thái chi trả trên nền tảng quản trị đào tạo. Mọi thay đổi về ngành học, chương trình đào tạo, cơ sở đào tạo, tình trạng học tập hoặc kỷ luật của người học cũng phải được cập nhật trong thời hạn 5 ngày làm việc.

Dự thảo dành một chương quy định về hoàn trả kinh phí học bổng đối với các trường hợp phải thu hồi theo Nghị định 179. Trước khi ban hành quyết định thu hồi, cơ quan có thẩm quyền phải kiểm tra, xác minh, thông báo để người học có 5 ngày làm việc giải trình.

Quyết định thu hồi phải nêu rõ căn cứ, số tiền phải hoàn trả, tài khoản tiếp nhận và thời hạn thực hiện. Người học thực hiện hoàn trả bằng chuyển khoản hoặc phương thức thanh toán hợp pháp khác.

Theo dự thảo, việc xét học bổng đối với sinh viên tuyển sinh năm 2026 phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 30/9/2026 hoặc trong thời hạn quy định của Thông tư.

Chính sách chi trả đối với người học tuyển sinh từ năm 2025 được tính từ ngày 1/9/2026 và không truy lĩnh cho thời gian trước thời điểm này.