Sau 14 năm, Thu Minh xuất hiện trong concert lớn nhất sự nghiệp Hương Tràm: “Suốt từng ấy năm, chị chưa từng nhìn em khác đi”

Ngày 1/8 tại Hà Nội, Hương Tràm tổ chức “Phao Cứu Sinh Concert”, đêm diễn cá nhân lớn nhất trong sự nghiệp. Đằng sau cái tên "Phao Cứu Sinh" không chỉ là một concert, mà là câu chuyện Hương Tràm lựa chọn kể lại hành trình trở về của chính mình bằng âm nhạc, sân khấu và những ký ức được sắp đặt thành bốn chương cảm xúc.

Chương "Trở về" mở màn với "Em Gái Mưa" được phối rock, tiếp nối bằng "Duyên Mình Lỡ" và "Ngốc", tái hiện những dấu ấn quen thuộc trong sự nghiệp Hương Tràm qua ngôn ngữ sân khấu mới. Không khí sau đó trở nên trẻ trung hơn khi Phúc Du góp mặt trong "Em Mong" và "Yêu Anh Đi Em, Mẹ Anh Bán Bánh Mì", tạo điểm nhấn hiện đại và sôi động cho phần mở đầu.

Chương "Đối diện" đưa Hương Tràm bước vào những góc tối nội tâm qua "Get Out of Your Game", "Đợi", "Vạn Vật Như Muốn Ta Bên Nhau" và "Set Fire to the Rain", với ngôn ngữ sân khấu giàu tính biểu tượng về ký ức, cô đơn và sự chữa lành. Đặc biệt, màn kết hợp cùng 52Hz cùng phần trình diễn solo cuối chương đã đẩy cảm xúc lên cao trào, đưa giọng hát của Hương Tràm trở thành tâm điểm.

Chương hai khép lại bằng sự xuất hiện của Lâm Bảo Ngọc trong “Golden”, tiếp đó là “Rồi Em Sẽ Gặp Một Chàng Trai Khác” và “Tình Yêu Buông Tha Cho Chúng Ta”. Cuộc đối thoại giữa hai giọng nữ mạnh tạo nên một thế cân bằng thú vị: một người đang đi qua đổ vỡ và một người thay cô nói về khả năng bước tiếp.

Nếu hai chương đầu nói về trở về và đối diện, chương ba đặt nhân vật vào quá trình buông bỏ. Hương Tràm trình diễn "Phao Cứu Sinh" với sân khấu ngập trong những lớp sóng vải khổng lồ, tượng trưng cho khoảnh khắc một người tự tìm thấy điểm tựa để vượt qua chính mình. Sau đó, "Ước Anh Nhiều Niềm Vui" và "Anh, Thế Giới Và Em" mở ra không gian sáng hơn, như lời khẳng định về sự tái sinh và hy vọng.

Phan Mạnh Quỳnh xuất hiện ở nửa sau chương ba với loạt ca khúc "Sau Lời Từ Khước", "Nước Ngoài", "Từ Đó" và "Có Chàng Trai Viết Lên Cây", trong đó "Nước Ngoài" gợi nhắc quãng thời gian Hương Tràm sinh sống tại Mỹ và hành trình của những người xa quê. Hình ảnh lá cây dần rơi khép lại chương "Buông", nhấn mạnh thông điệp chỉ khi dám buông bỏ quá khứ, con người mới có thể bắt đầu lại.

“Ngại Ngùng” mở ra chương cuối bằng bảng màu pastel và hiệu ứng hoa nở trên màn hình. Sau “Anh”, khách mời bí mật của concert đã xuất hiện, khiến khán giả vỡ òa. Đó chính là Thu Minh - huấn luyện viên từng dẫn dắt Hương Tràm đến ngôi vị quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên. Hai nghệ sĩ cùng hòa giọng trong mashup “Yêu Mình Anh” và “Với Em Là Mãi Mãi”, kết nối hai ca khúc quen thuộc thành một cuộc đối thoại bằng âm nhạc.

Sau hơn một thập kỷ với nhiều thay đổi trong sự nghiệp và cuộc sống, sự xuất hiện của Thu Minh mang ý nghĩa vượt khỏi một màn kết hợp khách mời. Người từng chứng kiến Hương Tràm bắt đầu hành trình ở tuổi 17 nay trở lại trong concert cá nhân lớn nhất của cô, ở thời điểm nữ ca sĩ lựa chọn nhìn lại quá khứ bằng tâm thế trưởng thành hơn.

Thu Minh xúc động khi hội ngộ Hương Tràm sau hơn một thập kỷ. Nữ ca sĩ mở đầu bằng lời nhắn gửi đầy cảm xúc: “14 năm từ 2012 đến nay, một chặng đường không ngắn. Cuộc sống luôn có vui buồn, thăng trầm, nhưng tất cả đều là hành trang để mỗi người trưởng thành hơn. Suốt từng ấy năm, chị chưa từng nhìn em khác đi - you are always my baby.

Điều chị nhận ra hôm nay, thành công lớn nhất không chỉ là của riêng mình, mà là được đồng hành, dẫn dắt và chứng kiến các em trưởng thành. Nhìn học trò của mình được khán giả yêu thương, đó là niềm tự hào lớn nhất. Cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương và ở bên Hương Tràm để em có thể đứng vững trên sân khấu hôm nay.”

Đáp lại những lời chia sẻ của người thầy, Hương Tràm không giấu được sự xúc động khi nhắc lại hành trình của mình: “Sau Giọng hát Việt, em đã đi qua nhiều chặng đường, có thành công, có vấp ngã, nhưng chưa bao giờ đi một mình. Mỗi lần em cần, chị đều ở đó - lắng nghe, trả lời và động viên em. Được chị gọi là ‘baby của chị’ đến hôm nay vẫn là một điều rất đặc biệt và quý giá với em. Em biết ơn chị vì đã luôn tin tưởng, yêu thương và dõi theo em suốt hành trình vừa qua.”

Chương cuối gây ấn tượng với "Gái NGHỆ", khi Hương Tràm cùng NSND Tiến Dũng đưa chất liệu hò ví giặm và nhiều biểu tượng văn hóa xứ Nghệ lên sân khấu bằng ngôn ngữ trình diễn hiện đại. Đêm diễn khép lại với "Say Anh" và "Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa", như lời chào trọn vẹn sau hành trình trở về của nữ ca sĩ.

Gắn với concert là Phao Cứu Sinh Foundation, quỹ thiện nguyện do Hương Tràm thành lập và duy trì bằng nguồn lực cá nhân. Quỹ được trích từ một phần cát-xê sau mỗi chương trình của cô, cùng phần kinh phí còn lại sau khi tổng kết các đêm concert. Theo định hướng hiện tại, quỹ không kêu gọi hoặc tiếp nhận đóng góp tài chính từ bên ngoài.

Dự án cũng cho thấy tham vọng tái định vị Hương Tràm sau thời gian dài vắng mặt. Nữ ca sĩ trở lại với hình ảnh của một nghệ sĩ trưởng thành hơn, có khả năng biến trải nghiệm riêng thành chất liệu biểu diễn và chủ động xây dựng thế giới sáng tạo của mình. Những bản hit cũ vẫn được giữ lại, nhưng được đặt trong cấu trúc mới để phục vụ câu chuyện hiện tại.

Sau Hà Nội, Hương Tràm dự kiến tổ chức tổ chức thêm một đêm diễn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu kế hoạch thành hiện thực, “Phao Cứu Sinh” sẽ trở thành dự án biểu diễn dài hơi trong giai đoạn mới của nữ ca sĩ.