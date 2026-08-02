Ở Việt Nam có một loại cây, vừa giúp tóc óng mượt, vừa kích thích tăng collagen cho da, đến phụ nữ Hàn cũng tận dụng làm đẹp mỗi tuần

Ở Việt Nam có một loại cây rất quen thuộc, dễ trồng, giá thành rẻ nhưng lại sở hữu nhiều công dụng làm đẹp đáng nể.

Đó chính là lô hội (nha đam) . Không chỉ được nhiều người Việt sử dụng trong các công thức chăm sóc da và tóc tại nhà, lô hội còn là nguyên liệu được phái đẹp Hàn Quốc yêu thích nhờ khả năng cấp ẩm, làm dịu da và nuôi dưỡng mái tóc mềm mượt tự nhiên.

Nhờ chứa hàm lượng nước cao cùng nhiều vitamin A, C, E, vitamin nhóm B, axit amin và khoáng chất, phần gel trong suốt của lô hội mang đến nhiều lợi ích cho làn da và mái tóc.

Gel lô hội có khả năng cấp nước tức thì, giúp làn da mềm mại, căng mướt hơn sau khi sử dụng. Bên cạnh đó, nguyên liệu này còn hỗ trợ làm dịu vùng da bị kích ứng do nắng nóng, giảm cảm giác khô căng và góp phần phục hồi hàng rào bảo vệ da.

Với những làn da thiếu ẩm hoặc thường xuyên tiếp xúc với môi trường khô nóng, mặt nạ lô hội là một lựa chọn đơn giản, tiết kiệm mà vẫn mang lại hiệu quả dưỡng ẩm đáng kể.

Không chỉ chăm sóc da, gel lô hội còn được nhiều người dùng để ủ tóc. Nhờ khả năng giữ ẩm tự nhiên, lô hội giúp mái tóc bớt khô xơ, tăng độ mềm mại và bóng mượt, đặc biệt ở phần ngọn tóc dễ hư tổn. Khi được sử dụng đều đặn, tóc có cảm giác nhẹ, mềm và dễ chải hơn.

Cô nàng beauty blogger Hàn Quốc Linna (kênh Tiktok @linnacheung7) tận dụng lô hôi từ bước làm đẹp da, dưỡng tóc, thậm chí cô còn pha lô hội để tạo thành một loại nước uống detox để uống hàng ngày. Đủ thấy lô hội có rất nhiều công dụng tốt cho làn da, mái tóc và sức khỏe.

Chuẩn bị lô hội:

- Rửa sạch lô hội. Cắt dọc thân để lấy phần ruột và lớp gel nhớt màu trắng đục bên trong.

- Sơ chế sạch nhựa vàng: Nhựa ở vỏ lô hội dễ gây ngứa và dị ứng, cần loại bỏ và rửa sạch phần gel bên trong.

- Có thể tách riêng phần gel hoặc khứa trực tiếp trên tàu lá để sử dụng.

Ủ tóc với lô hội giúp giảm gãy rụng, dưỡng ẩm làm mềm tóc

Sau khi làm ướt tóc, lấy phần gel và ruột trong của lô hội vuốt đều lên toàn bộ mái tóc, tập trung nhiều ở phần thân và ngọn tóc.

Massage nhẹ, ủ khoảng 10-15 phút, sau đó gội sạch bằng dầu gội như bình thường.

Ủ tóc với lô hội (nha đam) rất hợp với:

Ủ tóc với lô hội (nha đam) rất hợp với tóc khô xơ gãy rụng, tóc dầu và da đầu hay ngứa/gàu...

Vì lô hội cung cấp độ ẩm tự nhiên, làm sạch bã nhờn và làm dịu da, vì lô hội cung cấp độ ẩm tự nhiên, làm sạch bã nhờn và làm dịu da đầu.

- Tóc khô, hư tổn do uốn nhuộm, dùng hóa chất: Lô hội chứa nhiều vitamin và nước giúp cấp ẩm sâu, làm mềm sợi tóc.

- Da đầu dầu, tóc bết: Các enzyme trong lô hội giúp làm sạch dầu thừa trên da đầu mà không làm khô tóc. Những ai tóc nhanh bết rất hợp dùng lô hội dưỡng tóc.

- Tóc yếu, hay gãy rụng: Dưỡng chất và khoáng chất trong lô hội hỗ trợ nuôi dưỡng chân tóc chắc khỏe hơn, cải thiện tình trạng tóc gãy rụng, giúp nang tóc chắc khỏe hơn.

Đắp mặt nạ lô hội: Dưỡng ẩm sâu, làm dịu hư tổn do cháy nắng, hỗ trợ trị mụn trứng cá

Đắp mặt nạ lô hội (nha đam) đem lại các công dụng chính là cấp ẩm sâu, làm dịu da cháy nắng và hỗ trợ ngừa lão hóa

- Cấp ẩm: Lô hội cung cấp nước nhanh, giữ cho làn da mềm mịn.

- Làm dịu da cháy nắng: G iảm cảm giác châm chích nóng rát trên da, làm mát da khi bị cháy nắng hoặc kích ứng.

- Hỗ trợ trị mụn: Giảm sưng viêm cho các nốt mụn trứng cá.

- Chống lão hóa: Kích thích tạo collagen, giúp da săn chắc.

Cách thực hiện:

Trước tiên, rửa sạch mặt. Lấy phần gel trong của lô hội hoặc dùng trực tiếp một miếng lô hội chà nhẹ lên khắp khuôn mặt để lớp gel bám đều trên da.

Lưu ý chỉ sử dụng phần gel trong suốt màu trắng, tránh phần nhựa màu vàng sát vỏ vì có thể gây kích ứng đối với một số người.

Để mặt nạ trên da khoảng 10 - 15 phút, sau đó rửa sạch với nước.

Nếu muốn tăng hiệu quả dưỡng ẩm và làm dịu da, bạn có thể kết hợp gel lô hội với sữa chua không đường hoặc mật ong để đắp lên da. Hai nguyên liệu này giúp mặt nạ giàu độ ẩm hơn, đồng thời mang lại cảm giác mềm mịn cho làn da sau khi sử dụng.

Ủ tóc, đắp mặt nạ lô hội 2 lần/tuần

Bạn chỉ cần thực hiện 2 lần/tuần. Kiên trì duy trì thói quen này sẽ giúp làn da trở nên mềm mại, căng mướt hơn, đồng thời mái tóc cũng giảm khô xơ và trở nên bóng mượt, dễ vào nếp.

Không phải ngẫu nhiên mà phái đẹp Hàn Quốc tận dụng lô hội trong chu trình chăm sóc da và tóc hàng ngày. Với một nguyên liệu tự nhiên, dễ tìm và dễ sử dụng như lô hội, bạn hoàn toàn có thể bổ sung vào quy trình làm đẹp tại nhà để hỗ trợ dưỡng ẩm cho da và nuôi dưỡng mái tóc mềm mại một cách đơn giản, tiết kiệm.