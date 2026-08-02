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Đang nằm thì nghe tiếng rơi bụp, hình ảnh sau đó khiến người phụ nữ la hét, cầu cứu người nhà

| | Sống

Người phụ nữ không khỏi hoảng sợ khi phát hiện thấy một con vật xuất hiện trong góc phòng mình.

Những ngày qua, đoạn clip dài 22 giây ghi lại khoảnh khắc người đàn ông khống chế một con rắn trong phòng nhận được sự quan tâm, theo dõi của dân mạng. Đoạn clip đăng tải kèm theo dòng trạng thái: “Thấy nhiều vụ rắn chui ra từ điều hòa ở trên mạng, nay mình gặp luôn rồi. Đang nằm nghe tiếng bụp, tưởng cái gì rơi, ngồi dậy nhìn thấy rắn thì khiếp vía. Không biết rắn chui vào điều hòa bằng cách nào nhỉ?”.

Đang nằm thì nghe tiếng rơi bụp, hình ảnh sau đó khiến người phụ nữ la hét, cầu cứu người nhà- Ảnh 1.

Người đàn ông khống chế con rắn. (Ảnh cắt từ clip)

Được biết, sự việc xảy ra tại một gia đình ở xã Đông Thành (Phú Thọ) vào khoảng 14h50' ngày 29/7.  Chia sẻ trên VietNamNet, Chị Ngọc Bích (36 tuổi, xã Đông Thành, Phú Thọ) cho hay, khi đang nằm nghỉ trong phòng riêng, chị bỗng nghe thấy tiếng “bịch”, như có vật gì đó rơi mạnh từ phía điều hòa xuống sàn nhà.

Khoảng vài giây sau, chị phát hiện gần khu vực bàn trang điểm có con vật gì đó màu đen. Nhìn kỹ hơn một chút, chị tá hỏa phát hiện đó là con rắn lớn. Nghe thấy tiếng em gái la hét thất thanh, anh trai của chị nhanh chóng cầm gậy dài, tìm cách bắt con rắn rồi thả ở khu vực xa nhà.

Theo chị Bích, con rắn bò vào phòng ngủ của chị là rắn hổ trâu, một loại rắn không có độc, kích thước lớn và di chuyển rất nhanh. Con rắn dài gần 1m và nặng khoảng 0,6kg.

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự chú ý của dân mạng.

Theo Hương Trà

Phụ nữ mới

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