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160 phút căng thẳng trong phòng phẫu thuật để cứu nữ bệnh nhân ngã từ tầng cao

| | Sống

Ngã từ trên cao, người phụ nữ 66 tuổi đưa vào bệnh viện đa khoa Đức Giang (Hà Nội) trong tình trạng sốc mất máu, đa chấn thương đặc biệt nghiêm trọng.

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang vừa cấp cứu và phẫu thuật thành công cho nữ bệnh nhân 66 tuổi bị đa chấn thương đặc biệt nghiêm trọng sau tai nạn ngã từ tầng cao.

Theo bệnh viện, khi nhập viện, người bệnh rơi vào tình trạng sốc giảm thể tích do mất máu, kèm hàng loạt tổn thương nặng. Kết quả thăm khám xác định bệnh nhân bị gãy nhiều xương sườn hai bên, dập phổi, gãy trật khớp vai - cánh tay trái, gãy xương chậu, vỡ thân đốt sống L1 và L3, gãy xương hàm mặt phức tạp, gãy cả xương hàm trên và hàm dưới.

Đặc biệt, bệnh nhân bị tổn thương và chảy máu động mạch chậu trong - vị trí chảy máu sâu, rất khó phát hiện nhưng có thể gây mất máu ồ ạt, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

160 phút căng thẳng trong phòng phẫu thuật để cứu nữ bệnh nhân ngã từ tầng cao- Ảnh 1.

160 phút căng thẳng trong phòng phẫu thuật để cứu nữ bệnh nhân ngã từ tầng cao (Ảnh: BVCC)

Trước tình trạng nguy kịch, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang lập tức kích hoạt quy trình Báo động đỏ nội viện, huy động nhiều chuyên khoa phối hợp hội chẩn và triển khai phẫu thuật cấp cứu.

Trong suốt 160 phút căng thẳng, ê-kíp của Đơn nguyên Phẫu thuật Lồng ngực - Mạch máu, Khoa Răng Hàm Mặt, Khoa Phụ và Khoa Gây mê Hồi sức đã phối hợp chặt chẽ để kiểm soát điểm chảy máu động mạch chậu, xử trí các tổn thương phức tạp, duy trì huyết động ổn định và bảo toàn tính mạng người bệnh. Nhờ sự phối hợp khẩn trương và chính xác của các ê-kíp, ca phẫu thuật thành công, bà T. đã được cứu sống.

Theo đại diện bệnh viện, thành công của ca phẫu thuật là kết quả của sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều chuyên khoa, cùng năng lực chuyên môn và khả năng xử trí nhanh chóng, quyết đoán của đội ngũ y bác sĩ trong những tình huống đa chấn thương nguy kịch.

Theo Việt Linh/VTC News

VTC News

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