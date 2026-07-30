Hai nam sinh này có gì đặc biệt mà ĐH Bách khoa Hà Nội cũng "giành" tuyển thẳng, cư dân mạng tranh luận không ngớt?

Mới đây, fanpage Tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) khiến cộng đồng mạng thích thú khi đăng tải thông báo: "Chủ nhân Huy chương Vàng Olympic Toán học Quốc tế 2026 trúng tuyển thẳng IT1. Chương trình Tài năng Khoa học máy tính chờ đón em".

Tuy nhiên, thông tin này cũng làm dấy lên một số thắc mắc. Có ý kiến cho rằng hai chủ nhân Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm nay đều lựa chọn theo học tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và Trường ĐH Sư phạm Hà Nội chứ không phải HUST. Như vậy, đây là cách PR thiếu chính xác.

Trước những ý kiến này, fanpage Tuyển sinh ĐH Bách khoa Hà Nội giải thích hài hước rằng trường chỉ thông báo thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển thẳng theo quy định, còn quyết định nhập học thuộc quyền lựa chọn của thí sinh.

Phần giải thích của nhà trường nhận được nhiều phản hồi tích cực. Không ít cư dân mạng đánh giá cách truyền thông của HUST vừa gần gũi, hóm hỉnh, vừa bảo đảm tính chính xác về mặt tuyển sinh.

Chủ nhân Huy chương vàng được Đại học Bách khoa Hà Nội "trải thảm đỏ" là ai?

Thông tin trên VTV News, tại Olympic Toán học quốc tế (IMO) năm 2026, đội tuyển Việt Nam gồm 6 học sinh đều giành huy chương, với 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Tổng điểm 168 giúp Việt Nam xếp thứ 5/119 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 4 bậc so với năm 2025, tiếp tục khẳng định vị thế của học sinh Việt Nam trên đấu trường Toán học quốc tế.

Cụ thể, 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2026 thuộc về các em: Nguyễn Đình Tùng (lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên -ĐHQGHN, đạt 36 điểm); Nguyễn Lê Nhật Nam (lớp 12, Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm thuộc Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, đạt 30 điểm).

Thầy Nguyễn Chu Gia Vượng (bìa trái) và thầy Lê Bá Khánh Trình (bìa phải) cùng các thành viên đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Toán học quốc tế năm 2026. Từ trái sang, lần lượt là các em Phạm Đăng Nguyên, Hà Mạnh Hùng, Nguyễn Lê Nhật Nam, Nguyễn Đình Tùng, Trần Đại Thành Danh, Nguyễn Hoàng Phương.

Năm 2025, khi đang là học sinh lớp 11, Nguyễn Đình Tùng dự thi Olympic Toán quốc tế 2025 song chỉ giành Huy chương Bạc. Năm nay, em đã “đổi màu” được huy chương ở sân chơi trí tuệ quốc tế.

Theo Vietnamnet, năm lớp 9, Tùng giành giải Nhất môn Toán ở kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố và được tuyển thẳng vào lớp Chuyên Toán của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên và Trường THPT Chuyên Sư phạm. Sau đó, em tiếp tục trở thành thủ khoa đầu vào lớp 10 Toán của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, nhưng rồi vẫn quyết định chọn theo học THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên.

Năm lớp 10, Tùng giành giải Nhì thi học sinh giỏi quốc gia, được lọt vào vòng chọn đội tuyển Olympic quốc tế song lỡ hẹn. Lớp 11, nam sinh tiếp tục có giải Nhất ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và giành Huy chương Bạc ở kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 2025. Trước kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm nay, Tùng cũng có được tấm Huy chương Đồng ở kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương 2026.

Với kết quả này, Tùng được tuyển thẳng vào đại học. Em quyết định sẽ đăng ký theo học ngành Toán lý thuyết của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội để theo đuổi niềm đam mê và nuôi ước mơ du học trong tương lai.

Cùng với Tùng, Nguyễn Lê Nhật Nam, học sinh lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm (thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), là 1 trong 2 học sinh Việt Nam giành Huy chương Vàng Olympic Toán học Quốc tế (IMO) 2026.

Trước đó, Nhật Nam cũng là thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán năm học 2025-2026 với 36,5/40 điểm. Sau khi giành HCV IMO, nam sinh cho biết bản thân dự định theo đuổi ngành Sư phạm, tiếp nối niềm đam mê Toán học và con đường giáo dục.

Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều là giáo viên tại Hà Nội, tình yêu Toán học của Nhật Nam được nuôi dưỡng từ những ngày thơ ấu trong căn phòng học nhỏ. Ở lớp 9, Nam đoạt giải Nhất ở kỳ thi học sinh giỏi môn Toán cấp TP Hà Nội. Hai năm lớp 10 và 11, Nam liên tiếp giành 2 Huy chương Vàng môn Toán ở kỳ thi Olympic vùng Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ.

Năm lớp 12, nam sinh giành vị trí thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi môn Toán cấp quốc gia trước khi Huy chương Vàng ở kỳ thi Olympic Toán quốc tế 2026. Với thành tích này, nam sinh đủ điều kiện được tuyển thẳng vào đại học theo quy định. Em đăng ký ngành Sư phạm Toán tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội với ước mơ trở thành thầy giáo.