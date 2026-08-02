4 lý do vì sao nên trồng một cây hồng trong sân nhà

Cây hồng có tên khoa học là Diospyros kaki , thuộc chi Thị ( Diospyros ) và họ Thị ( Ebenaceae ). Quả còn được gọi là thị đinh hoặc mác pháp.

Đây là cây thân gỗ nhỏ đến trung bình, vừa có giá trị cảnh quan, cho quả ăn, vừa có nhiều bộ phận được dùng trong y học cổ truyền. Theo quan niệm dân gian, cây hồng còn tượng trưng cho sự thuận lợi và cuộc sống đủ đầy.

Làm đẹp sân nhà, tạo bóng mát

Cây hồng trong sân nhà (Ảnh: Homes and Gardens).

Theo tạp chí Việt Nam Hương Sắc , cây hồng thường cao khoảng 3-8m, tán rộng và rậm rạp. Hoa nhỏ, có màu trắng đến hồng nhạt, thường mọc thành chùm vào mùa xuân.

Khi quả bước vào mùa chín, sắc vàng cam hoặc đỏ nổi bật giữa tán lá khiến cây trở thành điểm nhấn tự nhiên cho sân vườn. Tán cây phát triển còn tạo một khoảng bóng mát, giúp khu vực trước nhà sinh động hơn.

Cây hồng thích ánh nắng đầy đủ, khí hậu ôn hòa và đất tơi xốp, thoát nước tốt. Vì vậy, khoảng sân trước nhà có không gian rộng, nhiều nắng là vị trí phù hợp để cây phát triển.

Cho quả giàu vitamin và khoáng chất

Theo báo Dân tộc và Phát triển , quả hồng cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin A, C, canxi, sắt và phospho.

Báo Sức khỏe và Đời sống thông tin trong 100g thịt quả hồng có khoảng 16mg vitamin C, ngoài ra còn chứa carotene, vitamin PP, B1, B2 và các hợp chất hữu cơ. Quả có thể ăn tươi, phơi hoặc sấy khô, chế biến thành mứt và nước ép.

Hiện có hai nhóm hồng phổ biến. Hồng mòng có vị chát khi còn xanh, phải chờ chín mềm mới ăn; trong khi hồng giòn có thể sử dụng sớm hơn vì lượng tannin giảm nhanh khi quả chín.

Trồng một cây hồng tại nhà giúp gia đình chủ động chăm sóc và thu hoạch quả đúng mùa, thường kéo dài từ tháng 9 đến tháng 12.

Nhiều bộ phận của cây hồng được dùng trong y học cổ truyền

Quả hồng (Ảnh: Plant Me Green).

Không chỉ quả, lá, vỏ, rễ, thân và tai hồng cũng xuất hiện trong một số bài thuốc dân gian.

Theo báo Sức khỏe và Đời sống , quả hồng có vị ngọt chát, tính bình, được dùng trong y học cổ truyền với mục đích hỗ trợ các chứng háo khát, ho đàm, tiêu chảy và trĩ. Tai hồng, còn gọi là thị đế, có vị đắng chát, tính ấm, thường xuất hiện trong các bài thuốc trị nấc, nôn hoặc ợ hơi.

Lá hồng được dùng trong một số bài thuốc cầm máu, còn quả hồng khô thường được sử dụng để bồi bổ cơ thể hoặc hỗ trợ một số vấn đề tiêu hóa.

Tuy nhiên, người dân không nên tự áp dụng các bài thuốc từ cây hồng. Quả chứa tannin và pectin, nếu ăn nhiều, đặc biệt khi bụng đói, có thể kết tụ trong dạ dày, gây đầy bụng, khó tiêu, thậm chí tạo khối bã làm tắc đường tiêu hóa.

Mang ý nghĩa may mắn, viên mãn

Theo tạp chí Việt Nam Hương Sắc , cây hồng tượng trưng cho vạn sự như ý, thành công và thịnh vượng. Trong cách lý giải Hán Việt, “hồng” được liên tưởng với chữ “sự”, mang hàm ý mọi việc diễn ra thuận lợi, hanh thông.

Những quả hồng tròn đầy còn gợi hình ảnh cuộc sống sung túc, gia đình hòa thuận và viên mãn. Nhiều gia đình vì thế lựa chọn trồng cây hồng trước sân hoặc trong vườn với mong muốn thu hút năng lượng tích cực, tài lộc và hạnh phúc lâu dài.