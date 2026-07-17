6 loại cây nên trồng ngay trong mùa hè: Hoa nở đẹp, hương thơm lan khắp sân vườn

Không cần sở hữu một khu vườn rộng, bạn vẫn có thể tạo nên không gian thư giãn với những loại cây có hoa tỏa hương thơm tự nhiên. Dưới đây là 6 cái tên không chỉ nổi bật bởi vẻ đẹp mà còn được yêu thích nhờ mùi hương đặc trưng, có thể lưu lại trong không gian suốt mùa nở.

Hoa nhài: Hương thơm ngọt ngào như nước hoa

Cây hoa nhài Tây Ban Nha

Hoa nhài từ lâu đã nổi tiếng với mùi hương nồng nàn, quyến rũ. Theo House Beautiful, giống nhài Ả Rập (Jasminum sambac) và nhài Tây Ban Nha (Jasminum grandiflorum), đặc biệt mang hương thơm ngọt, đậm và thường được ví như hương nước hoa.

Hoa nhài thường nở rộ vào mùa hè, thích hợp trồng ở nơi nhiều nắng hoặc có ánh sáng tốt. Chỉ một bụi nhỏ cũng có thể giúp khu vực sân vườn hay ban công trở nên thơm mát hơn mỗi khi hoa nở.

Hoa tử đinh hương: Mùi hương được đánh giá cao

Hoa đinh hương

Tử đinh hương là một trong những loài hoa được yêu thích nhờ hương thơm dịu nhẹ nhưng rất đặc trưng. Các chùm hoa nhỏ của tử đinh hương mang mùi hương ngọt, tươi mát và phảng phất như mùi phấn hoa, tạo cảm giác dễ chịu cho không gian ngoài trời. Đây cũng là một trong những loài hoa có hương thơm được nhiều người yêu vườn đánh giá cao.

Hoa huệ ta: Hương thơm nồng về đêm

Hoa huệ ta

Hoa huệ ta nổi bật với những bông hoa trắng thanh khiết cùng hương thơm mạnh. Mùi hương của hoa huệ ngọt, đậm và quyến rũ, pha trộn giữa hương hoa nhài và hoa cam. Chính vì vậy, đây cũng là một trong những nguyên liệu được sử dụng phổ biến trong ngành nước hoa cao cấp.

Nếu trồng gần lối đi hoặc cửa sổ, hương thơm của hoa huệ có thể lan tỏa rõ rệt vào buổi chiều tối.

Cây hoa sứ: Hương thơm của vùng nhiệt đới

Cây hoa sứ đỏ

Hoa sứ không chỉ tạo điểm nhấn nhờ những cánh hoa mềm mại mà còn gây ấn tượng với mùi hương ngọt ngào.

Theo House Beautiful, giống sứ đỏ (Plumeria rubra) có hương thơm nhiệt đới đặc trưng, pha chút vani và gia vị, vì vậy thường được trồng trong các khu vườn theo phong cách nhiệt đới. Loài cây này cũng chịu nắng khá tốt nên phù hợp với điều kiện thời tiết mùa hè.

Cây hoa thụy hương: Hương thơm lan tỏa ngay từ xa

Hoa thụy hương

Hoa thụy hương được mệnh danh là "nữ hoàng hương sắc" hay "nữ hoàng mùi hương" nhờ tỏa ra hương thơm nồng nàn, ngọt ngào và vương giả, có thể lan tỏa khắp một không gian rộng lớn. Cây còn là biểu tượng của may mắn, hạnh phúc, tình yêu.

Thụy hương là loại cây có thể khiến cả khu vườn trở nên thơm ngát mỗi khi bước vào mùa hoa. Không chỉ có hương thơm nổi bật, thụy hương còn được nhiều người lựa chọn để tạo điểm nhấn cho không gian sân vườn.

Hoa ông lão: Vừa đẹp vừa có mùi hương dịu nhẹ

Hoa ông lão

Hoa ông lão thường được trồng trên giàn hoặc hàng rào để tạo mảng xanh. Theo House Beautiful, loại hoa này sở hữu hương thơm nhẹ nhàng với chút vani và cam chanh, không quá nồng nhưng đủ tạo cảm giác thư thái khi đứng gần. Những chùm hoa lớn kết hợp cùng mùi hương tinh tế giúp cây trở thành lựa chọn được nhiều người yêu thích cho khu vườn gia đình.

Dù mỗi loài có mùi hương khác nhau, điểm chung là đều có thể giúp khu vườn trở nên sinh động và dễ chịu hơn trong những ngày hè. Khi lựa chọn cây trồng, người làm vườn nên cân nhắc điều kiện ánh sáng, diện tích và khí hậu nơi ở để cây phát triển tốt và cho hoa đúng mùa.

Nguồn: House Beautiful