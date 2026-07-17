Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bảo hiểm xã hội thông báo tới những ai nhận được cuộc gọi, tin nhắn có nội dung sau

| | Sống

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội phát thông báo quan trọng mà người dân cần nắm rõ.

Thời gian gần đây, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới khi các đối tượng mạo danh cán bộ BHXH hoặc Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND), yêu cầu doanh nghiệp chuyển tiền chậm đóng bảo hiểm vào tài khoản cá nhân để chiếm đoạt tài sản.

Theo BHXH TP Hà Nội, các đối tượng thường liên hệ với đơn vị sử dụng lao động qua điện thoại hoặc tin nhắn, tự xưng là cán bộ của cơ quan BHXH hoặc VKSND.

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội phát thông báo quan trọng mà người dân cần nắm rõ. (Ảnh minh hoạ)

Chúng yêu cầu doanh nghiệp nhanh chóng chuyển số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) vào tài khoản ngân hàng cá nhân với lý do hoàn thành nghĩa vụ theo quy định.

BHXH TP Hà Nội cho biết thủ đoạn này xuất hiện trong bối cảnh cơ quan đang phối hợp với VKSND TP Hà Nội và VKSND các khu vực triển khai việc gửi thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động yêu cầu khắc phục tình trạng chậm đóng các loại bảo hiểm theo quy định.

Hoạt động trên được thực hiện căn cứ Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự công ích và Chỉ thị số 04-CT/TU của Thành ủy Hà Nội.

Lợi dụng việc các cơ quan chức năng đang triển khai các biện pháp xử lý tình trạng chậm đóng bảo hiểm, các đối tượng đã giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để tạo lòng tin, từ đó yêu cầu doanh nghiệp chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. BHXH TP Hà Nội khẳng định đây là hành vi lừa đảo, hoàn toàn không đúng quy trình làm việc của cơ quan nhà nước.

Để tránh trở thành nạn nhân, BHXH TP Hà Nội khuyến cáo các đơn vị sử dụng lao động chỉ chuyển tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN và BHTNLĐ-BNN vào tài khoản thu chính thức của cơ quan BHXH được công khai trên Cổng thông tin điện tử của BHXH TP Hà Nội.

Đồng thời, các đơn vị tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân theo yêu cầu qua điện thoại, tin nhắn hoặc các hình thức liên hệ không chính thống. Khi nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn có dấu hiệu nghi vấn, doanh nghiệp cần chủ động liên hệ cơ quan BHXH để kiểm tra, xác minh thông tin trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

BHXH TP Hà Nội cũng đề nghị các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin từ các kênh chính thức của cơ quan như Cổng thông tin điện tử, Fanpage Facebook "Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội" và Zalo Official Account "Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội" đã được xác thực nhằm kịp thời nắm bắt các thông báo, đồng thời nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn giả mạo để bảo vệ tài sản và quyền lợi hợp pháp của đơn vị.

Đề xuất điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội theo lương cơ sở mới

Huỳnh Duy

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 đại học vùng vừa đạt doanh thu gần 800 tỷ đồng, sở hữu 51 Giáo sư, Phó Giáo sư, 251 Tiến sĩ, hướng tới mục tiêu vào top 500 trường hàng đầu châu Á

1 đại học vùng vừa đạt doanh thu gần 800 tỷ đồng, sở hữu 51 Giáo sư, Phó Giáo sư, 251 Tiến sĩ, hướng tới mục tiêu vào top 500 trường hàng đầu châu Á Nổi bật

Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo loại thuốc đã bị cấm 20 năm vẫn đang bán trên mạng, nguy cơ tử vong, nhiều người đang dùng

Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo loại thuốc đã bị cấm 20 năm vẫn đang bán trên mạng, nguy cơ tử vong, nhiều người đang dùng Nổi bật

Mùa hè cảm thấy mệt mỏi và uể oải: Luân phiên nấu ngay 3 món ăn này, vừa rẻ, ngon lại bồi bổ dương khí

Mùa hè cảm thấy mệt mỏi và uể oải: Luân phiên nấu ngay 3 món ăn này, vừa rẻ, ngon lại bồi bổ dương khí

06:43 , 17/07/2026
Không phải cân nặng, bác sĩ cho biết đây mới là điều quyết định bạn khỏe mạnh hay bệnh tật sau tuổi 40

Không phải cân nặng, bác sĩ cho biết đây mới là điều quyết định bạn khỏe mạnh hay bệnh tật sau tuổi 40

23:10 , 16/07/2026
Người đàn ông suy thận cấp vì 1 kiểu ăn rau dền

Người đàn ông suy thận cấp vì 1 kiểu ăn rau dền

22:31 , 16/07/2026
Loại quả là “nhân sâm của người nghèo” hóa ra chế biến được nhiều món ngon thế này!

Loại quả là “nhân sâm của người nghèo” hóa ra chế biến được nhiều món ngon thế này!

22:12 , 16/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên