Bảo hiểm xã hội có thông báo quan trọng, tất cả người dân cần lưu ý

Thông tin từ Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng cho biết hiện nay đang có tình trạng các đối tượng mạo danh cán bộ Bảo hiểm xã hội thành phố để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là gửi các đường link không rõ nguồn gốc và hướng dẫn người dân thao tác trên điện thoại nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 10/6, bà H.T.N. ở thành phố Hải Phòng nhận được cuộc gọi tự xưng là cán bộ Bảo hiểm xã hội, thông báo cần tích hợp số định danh điện tử để cập nhật thông tin cá nhân. Bà N. ban đầu làm theo hướng dẫn của đối tượng nhưng sau đó nhận thấy dấu hiệu bất thường, nên đã đến Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng để xác minh thông tin.

Qua kiểm tra, Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng khẳng định không gọi điện yêu cầu đồng bộ dữ liệu, không nhắn tin yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân, không hướng dẫn truy cập các đường link lạ và không yêu cầu chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào.

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Bảo hiểm xã hội thành phố lưu ý người dân không kết bạn Zalo với người lạ, không bấm vào các đường link không rõ nguồn gốc, không cung cấp mã OTP, mật khẩu cá nhân, không cung cấp dữ liệu sinh trắc học, hình ảnh nhận diện khuôn mặt và không cung cấp thông tin cho người lạ.

Khi cần hỗ trợ, giải đáp các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, người dân có thể liên hệ trên các kênh thông tin chính thức của Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng.

Theo Báo Hải Phòng﻿