Vì sao tiền điện tăng 600.000/tháng dù ít bật điều hòa?

Mỗi khi nhận hóa đơn tiền điện mùa hè, không ít gia đình giật mình vì chi phí tăng thêm vài trăm nghìn đồng, thậm chí lên tới 600.000 - 700.000 đồng so với những tháng trước. Điều đáng nói là nhiều người khẳng định nhà mình không bật điều hòa quá nhiều nên không hiểu vì sao hóa đơn vẫn tăng mạnh. Thực tế, điều hòa không phải lúc nào cũng là nguyên nhân duy nhất. Có những thói quen sử dụng điện tưởng chừng vô hại nhưng lại âm thầm khiến lượng điện tiêu thụ tăng đáng kể mỗi tháng.

Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến.

Bật điều hòa ít nhưng dùng sai cách

Nhiều người cho rằng chỉ cần hạn chế thời gian sử dụng điều hòa là sẽ tiết kiệm điện. Tuy nhiên, cách sử dụng còn quan trọng không kém thời gian sử dụng. Một trong những thói quen phổ biến là cài nhiệt độ quá thấp, chẳng hạn 20 - 22 độ C để làm mát nhanh. Khi đó, máy nén phải hoạt động liên tục với công suất cao hơn để đạt mức nhiệt mong muốn, kéo theo lượng điện tiêu thụ tăng lên. Bên cạnh đó, việc thường xuyên bật rồi tắt điều hòa cũng không hẳn giúp tiết kiệm điện. Mỗi lần khởi động lại, thiết bị cần tiêu tốn một lượng điện đáng kể để đưa nhiệt độ phòng về mức cài đặt. Nếu liên tục bật tắt trong ngày, hóa đơn tiền điện có thể tăng nhiều hơn mọi người nghĩ. Ngoài ra, những căn phòng không kín, thường xuyên mở cửa hoặc không vệ sinh lưới lọc định kỳ cũng khiến điều hòa hoạt động kém hiệu quả và tiêu tốn điện năng hơn.

Bình nóng lạnh vẫn âm thầm ngốn điện

Nhiều người nghĩ rằng mùa hè thì không cần lo đến bình nóng lạnh. Tuy nhiên thực tế, không ít gia đình vẫn có thói quen sử dụng nước ấm khi tắm, đặc biệt là vào buổi tối hoặc với trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Điều đáng nói là nhiều người bật bình nóng lạnh từ sáng đến tối hoặc để chế độ duy trì nhiệt liên tục. Khi nước trong bình giảm nhiệt độ, thiết bị sẽ tự động làm nóng trở lại để giữ mức nhiệt cài đặt. Quá trình này diễn ra nhiều lần trong ngày và khiến lượng điện tiêu thụ tăng lên đáng kể. Nếu gia đình có thói quen bật bình nóng lạnh cả ngày thay vì chỉ bật trước khi sử dụng khoảng 15 - 20 phút, hóa đơn điện cuối tháng có thể đội lên vài trăm nghìn đồng mà không hề hay biết.

Nhiều thiết bị âm thầm tiêu thụ điện trong nhà

Ngoài điều hòa và bình nóng lạnh, rất nhiều thiết bị gia dụng khác cũng đang sử dụng điện mỗi ngày. Tủ lạnh là ví dụ điển hình. Vào mùa hè, nhiệt độ môi trường tăng cao khiến máy nén phải hoạt động thường xuyên hơn để duy trì độ lạnh. Nếu tủ lạnh chứa quá nhiều thực phẩm, mở cửa liên tục hoặc đã sử dụng nhiều năm, điện năng tiêu thụ có thể tăng đáng kể. Bên cạnh đó còn có các thiết bị như máy lọc không khí, máy hút ẩm, quạt điện, robot hút bụi, modem Wi-Fi, camera an ninh hay máy nước nóng năng lượng mặt trời có bơm hỗ trợ. Mỗi thiết bị chỉ tiêu thụ một lượng điện không quá lớn, nhưng khi hoạt động liên tục trong thời gian dài, tổng mức tiêu thụ sẽ không hề nhỏ. Đặc biệt, nhiều thiết bị vẫn sử dụng điện ngay cả khi ở chế độ chờ như tivi, đầu thu truyền hình, loa hoặc lò vi sóng. Đây là khoản điện năng mà nhiều gia đình thường bỏ qua.

Mùa hè khiến tủ lạnh và quạt điện hoạt động nhiều hơn

Ngay cả khi hạn chế sử dụng điều hòa, các thiết bị khác trong nhà cũng thường phải làm việc nhiều hơn vào mùa nóng. Quạt điện có thể được bật gần như cả ngày để thay thế điều hòa. Nhiều gia đình còn sử dụng cùng lúc nhiều quạt ở các phòng khác nhau. Trong khi đó, tủ lạnh phải hoạt động với tần suất cao hơn do nhiệt độ bên ngoài tăng mạnh. Ngoài ra, nhu cầu sử dụng nước lạnh, làm đá, bảo quản thực phẩm và đồ uống trong mùa hè cũng khiến tủ lạnh phải đóng mở liên tục. Tất cả những yếu tố này đều góp phần làm tăng lượng điện tiêu thụ hàng tháng.