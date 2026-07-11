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Chính thức áp dụng quy định mới về trợ cấp bảo hiểm xã hội

| | Sống

Do mức lương cơ sở được điều chỉnh từ ngày 1/7 kéo theo nhiều chế độ, khoản trợ cấp BHXH được điều chỉnh tương ứng.

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội cho hay, từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 2.340.000 đồng/tháng lên 2.530.000 đồng/tháng.

Việc tăng mức lương cơ sở kéo theo nhiều chế độ, khoản trợ cấp BHXH được điều chỉnh tương ứng, cụ thể như sau:

Bảo hiểm xã hội Việt Nam có cảnh báo mới, người dân đặc biệt chú ý

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

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