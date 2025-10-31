Trong thời gian gần đây, Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số (CNTT&CĐS) - BHXH Việt Nam liên tục phát hiện nhiều website giả mạo các trang thông tin chính thức của BHXH Việt Nam dẫn đến gây nhầm lẫn, có thể bị sử dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân.

Mới đây, Trung tâm CNTT&CĐS phát hiện website giả mạo có địa chỉ datlichbhxh[.]com. Website này được lập ra có thể được sử dụng để thực hiện các hành vi giả mạo cán bộ BHXH nhằm yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân như căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, thẻ bảo hiểm y tế… Khi có được các thông tin quan trọng, các đối tượng sẽ thực hiện các thủ đoạn lừa đảo, đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản.

Trang web giả mạo datlichbhxh[.]com có giao diện tương tự trang chính thức. Ảnh: Bảo hiểm xã hội

Theo Trung tâm CNTT&CĐS, trang web trên có máy chủ đặt ở tại nước ngoài để tránh sự giám sát, kiểm soát của các cơ quan chức năng. Để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an toàn tài sản và thông tin cá nhân của người dân, doanh nghiệp và tránh gây ảnh hưởng, làm mất niềm tin vào các dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước, BHXH Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị chức năng để truy vết, xử lý. Đến thời điểm hiện tại, trang web trên đã không còn có thể truy cập

Trong khi cơ quan chức năng về an toàn thông tin xử lý, chặn lọc, để tránh việc người dân, doanh nghiệp nhầm lẫn dẫn đến là nạn nhân bị lừa đảo, gây hậu quả đáng tiếc, Trung tâm CNTT&CĐS đề nghị các đơn vị truyền thông, cảnh báo trang web giả mạo và hướng dẫn nhận diện Cổng dịch vụ công ngành BHXH như sau:

- Cổng dịch vụ công trực tuyến BHXH Việt Nam chỉ có một tên miền và địa chỉ là https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/, trong cấu trúc tên miền có .GOV.VN dành cho các cơ quan nhà nước (BHXH Việt Nam không sử dụng tên miền có cấu trúc .COM.VN, .COM, .ME… mà trang web giả mạo đang sử dụng).

Đồng thời, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin như số sổ BHXH, CCCD, mã số hồ sơ, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức không rõ lai lịch. Khi phát hiện dấu hiệu giả mạo, cần liên hệ ngay cơ quan BHXH địa phương hoặc công an để được hỗ trợ. Hành vi giả mạo BHXH không chỉ gây mất tài sản, mất quyền lợi người dân mà còn làm suy giảm niềm tin vào hệ thống BHXH và quản lý nhà nước. Ngoài ra, việc người dân bị lộ thông tin cá nhân sẽ tạo tiền lệ cho tội phạm mạng khai thác danh tính, phát sinh thêm tổn thất lớn.

Theo Cổng TTĐT Bảo hiểm xã hội Việt Nam