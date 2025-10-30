Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cụ bà 78 tuổi ở An Giang mất 500 triệu đồng và 10 cây vàng 9999: Công an vào cuộc phát hiện thủ phạm hóa ra là người quen

30-10-2025 - 15:18 PM | Sống

Thủ phạm là người đã đến phụ giúp việc nhà cho bà Thùy trước đó 3 tuần.

Sáng 30/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Bích Thùy (sinh năm 1979, cư trú phường Bùi Hữu Nghĩa, TP. Cần Thơ) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Cụ bà 78 tuổi ở An Giang mất 500 triệu đồng và 10 cây vàng 9999: Công an vào cuộc phát hiện thủ phạm hóa ra là người quen- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Bích Thùy khai nhận tại cơ quan công an. Ảnh: Báo điện tử tỉnh An Giang

Trước đó, chiều 28/10/2025, bà Trần Lệ Xuyên (78 tuổi, cư trú ấp Mỹ Phó, xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang) đến Công an xã Mỹ Đức trình báo bị mất trộm 500 triệu đồng và 10 cây vàng 9999, tổng trị giá khoảng 2 tỷ đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Mỹ Đức nhanh chóng xác định Nguyễn Thị Bích Thùy (cháu dâu của bà Xuyên) là đối tượng nghi vấn, nên mời về trụ sở làm việc.

Lúc đầu, Thùy quanh co không thừa nhận. Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được tại hiện trường cùng những lập luận sắc bén của điều tra viên, Thùy đã thừa nhận trộm tiền, vàng của bà Xuyên.

Công an xã Mỹ Đức báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp Công an xã Mỹ Đức tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh và thu hồi trên 470 triệu động và hơn 5 cây vàng 9999 là tang vật vụ án.

Cụ bà 78 tuổi ở An Giang mất 500 triệu đồng và 10 cây vàng 9999: Công an vào cuộc phát hiện thủ phạm hóa ra là người quen- Ảnh 2.

Lực lượng Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Báo điện tử tỉnh An Giang

Tại cơ quan công an, bước đầu Thùy khai nhận: Khoảng 3 tuần trước, Thùy được bà Xuyên gọi đến phụ giúp việc nhà. Trong lúc dọn dẹp, Thùy phát hiện tiền và vàng của bà Xuyên trong phòng ngủ, nên nảy sinh ý định lấy trộm. Khoảng 18 giờ, ngày 19/10, khi không có ai ở nhà, Thùy đã lấy trộm số tiền, vàng của bà Xuyên rồi chia nhỏ ra cất giấu trong phòng và đưa cho người thân cất giữ...

Hiện, vụ việc được bàn giao cho Văn phòng Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

