Ăn cơm hay ăn mì dễ tăng cân hơn? Nhiều người biết kết quả xong vẫn tưởng… nghe nhầm

Trong cuộc chiến giảm cân hay cải thiện vóc dáng, tinh bột (carbohydrate) luôn là cái tên bị đưa vào tầm ngắm kiểm soát đầu tiên. Rất nhiều người tăng cân vô tội vạ dù đã nhịn ăn khổ sở, trong khi những người gầy gộc lại mãi không thể đầy đặn lên chỉ vì sợ cảm giác nặng nề của tinh bột.

Hai câu chuyện thực tế của các bạn trẻ được bác sĩ Xu Le, Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Bắc Kinh (Trung Quốc) chia sẻ dưới đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho những sai lầm phổ biến này.

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Tiểu Minh, 22 tuổi sở hữu thể trạng thừa cân và quyết tâm bóp nghẹt khẩu phần ăn để giảm béo. Anh cắt giảm toàn bộ dầu mỡ, các loại thịt và tuyệt đối không đụng đến một hạt cơm trắng nào trong suốt 3 tháng. Thế nhưng, cân nặng của Tiểu Minh không những không giảm mà còn tăng lên chóng mặt. Hóa ra, việc nhịn ăn cực đoan khiến anh rơi vào trạng thái đói cồn cào vào ban đêm và giải pháp cứu đói mỗi ngày của anh chính là những gói mì ăn liền.

Ngược lại, Tiểu Hồng, 21 tuổi lại quá gầy gò và luôn khao khát tăng cân. Cô rất chăm chỉ tập thể dục nhưng lại có ác cảm với các món giàu tinh bột vì sợ khó tiêu. Hậu quả là chế độ ăn thiếu hụt năng lượng khiến cô ngày càng gầy gộc, cơ thể suy kiệt, dẫn đến rối loạn tiêu hóa, mệt mỏi kinh niên và rụng tóc nghiêm trọng.

Sự thật ngỡ ngàng: Cơm hay mì dễ gây tăng cân hơn?

Từ hai trường hợp trên, có thể thấy việc kiểm soát tinh bột sai cách sẽ phá hủy hoàn toàn vóc dáng của bạn. Giống như Tiểu Minh, phần lớn chúng ta thường có định kiến rằng cơm trắng là nguồn cơn gây tích mỡ và lầm tưởng ăn mì sẽ nhẹ bụng, ít béo hơn. Nhưng sự thật y khoa lại chứng minh điều ngược lại: Ăn mì dễ tăng cân hơn ăn cơm.

Để hiểu vì sao nhiều người biết kết quả xong vẫn tưởng mình nghe nhầm, các chuyên gia đã bóc tách những nguyên nhân cốt lõi dưới đây:

1. Bẫy calo và chất béo bão hòa từ sợi mì

Cơm trắng thông thường chỉ chứa khoảng 130 - 150 calo trong một bát trung bình. Trong khi đó, một gói mì ăn liền có thể sở hữu mức năng lượng khổng lồ từ 300 đến 500 calo.

Nguyên nhân được bác sĩ dinh dưỡng Li Zheng thuộc Bệnh viện Trung tâm số 1 Thiên Tân (Trung Quốc) giải thích là là do sợi mì, đặc biệt là mì ăn liền, thường phải trải qua công đoạn chiên ngập dầu trong quá trình sản xuất. Quy trình này khiến mì bị ngậm một lượng lớn chất béo bão hòa, đẩy hàm lượng calo lên cao gấp nhiều lần so với hạt cơm chỉ được làm chín bằng nước.

2. Hiện tượng "no ảo" và kích thích thèm ăn

Theo bác sĩ Xu Le, mì được làm từ tinh bột tinh chế, đã qua nhiều công đoạn chế biến sâu nên rất nghèo chất xơ và dưỡng chất tự nhiên. Khi đi vào cơ thể, các sợi mì này được tiêu hóa và chuyển hóa cực kỳ nhanh.

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Hệ quả là bạn sẽ có cảm giác no rất nhanh nhưng lại đói ngay sau đó. Cơn đói dồn dập này sẽ kích thích cảm giác thèm ăn, khiến bạn có xu hướng nạp thêm các món ăn vặt khác vào ban đêm, tạo thành một vòng lặp tăng cân không lối thoát.

3. Tác hại từ gia vị và tình trạng tích nước

Các loại mì ăn liền thường đi kèm gói gia vị chứa hàm lượng muối và chất bảo quản rất cao. Bác sĩ Li Zheng iệc nạp quá nhiều natri vào cơ thể một lúc sẽ phá vỡ sự cân bằng chất lỏng, gây ra hiện tượng tích nước nghiêm trọng dưới da, khiến cơ thể bạn luôn trong trạng thái sưng phù và tăng cân giả tạo.

Ngược lại, khi ăn cơm, chúng ta thường có xu hướng kết hợp đầy đủ với các món mặn như thịt, cá và một lượng lớn rau xanh. Sự kết hợp này giúp cân bằng dinh dưỡng, cung cấp đủ chất xơ để làm chậm quá trình hấp thụ đường, giúp bạn no lâu và kiểm soát cân nặng tốt hơn hẳn so với việc chỉ ăn một bát mì đơn điệu.

Giải pháp vàng để ăn tinh bột không lo mất kiểm soát

Cả bác sĩ Xu Le và bác sĩ Li Zheang đều nhấn mạnh, tinh bột là nguồn năng lượng tối cần thiết cho não bộ và các hoạt động sống, bạn tuyệt đối không nên loại bỏ chúng ra khỏi thực đơn.

Để giữ vững vóc dáng và bảo vệ sức khỏe, hãy lưu ý những nguyên tắc cốt lõi sau:

- Ưu tiên tinh bột hấp thụ chậm: Nếu muốn giảm cân an toàn, bạn nên thay thế cơm trắng và mì tinh chế bằng các loại tinh bột chưa qua tinh chế như gạo lứt, gạo nguyên cám hoặc yến mạch.

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- Quy tắc phối hợp thực phẩm: Dù ăn cơm hay ăn mì, luôn nhớ quy tắc bắt buộc là phải ăn kèm với rau xanh và protein (thịt, trứng, đậu). Chất xơ và đạm sẽ làm giảm chỉ số đường huyết của bữa ăn, giúp hệ tiêu hóa hoạt động ổn định và ngăn ngừa tích mỡ.

- Hạn chế đồ chế biến sẵn: Cắt giảm tối đa các loại mì gói, mì ăn liền chứa nhiều chất phụ gia ra khỏi chế độ ăn hàng ngày.

Như vậy, chìa khóa của một vóc dáng đẹp không nằm ở việc nhịn ăn, mà nằm ở việc bạn hiểu rõ thứ mình đang nạp vào cơ thể mỗi ngày.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Baidu Health